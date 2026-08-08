Od sunca mogu da stradaju i usne, nos, uši i stopala

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Kremu sa zaštitnim faktorom uglavnom nanosimo po inerciji na leđa, ruke, noge i ramena, zaboravljajući pritom da od sunca mogu da stradaju i usne, nos, uši i stopala. Stručnjaci napominju da upravo ta mesta mogu biti jednako izložena ultraljubičastom (UV) zračenju kao i ostatak kože i da budu izloženi riziku od opekotina, prevremenog starenja kože i raka kože.

Zašto je bitna dobra zaštita?

Rak kože je jedan od najčešćih malignih tumora, a efikasna zaštita podrazumeva mnogo više od nanošenja kreme samo na lice i ruke. Redovna upotreba preparata sa zaštitnim faktorom, zaštitna odeća i boravak u hladu zajedno mogu značajno da smanje štetno dejstvo UV zračenja. Radioterapeutski onkolog dr Majkl Kasper ističe da je krema sa zaštitnim faktorom najefikasnija kada je deo šire strategije zaštite od sunca.

- Često dobijamo pitanja o pravilnoj upotrebi kreme sa zaštitnim faktorom. Pokrivanje tela odećom jeste najbolja zaštita, ali gotovo je nemoguće da se na taj način potpuno zaštitimo. Zato je važno kombinovati kremu sa zaštitnim faktorom, šešir sa širokim obodom i laganu odeću dugih rukava - kaže dr Kasper.

Određenih delova tela setimo se tek kada dobijemo opekotine.

- Mnoge osobe pamte ozbiljne opekotine na gornjem delu stopala ili na zadnjoj strani vrata upravo zato što su zaboravile da nanesu kremu - navodi dr Kasper.

Većina ljudi pažljivo štiti lice, ramena i noge, ali manji delovi tela često ostaju nezaštićeni. Foto: Shutterstock

Delovi tela koje najčešće zaboravljamo

Većina ljudi pažljivo štiti lice, ramena i noge, ali manji delovi tela često ostaju nezaštićeni. Prema rečima dr Kaspera, najčešće se zaboravljaju: uši, teme glave, vrat, nadlanice, gornji deo stopala i usne.

Pošto su ovi delovi često izloženi suncu godinama, rizik od oštećenja kože se postepeno povećava. Čak i kratka šetnja, vožnja automobilom ili boravak na plaži mogu da dovedu do značajne izloženosti UV zracima.

Ne zaboravite uši

Uši spadaju u delove tela koje ljudi najčešće preskoče prilikom nanošenja kreme, a u povećanom riziku od opekotina su osobe sa kratkom ili vezanom kosom. Gornji deo i spoljašnja ivica uha direktno su izloženi suncu tokom većine aktivnosti na otvorenom. Dermatolozi upravo na ovom mestu često otkrivaju rak kože. Savet je da kremom zaštitite prednju i zadnju stranu, kao i gornji rub uha.

Teme glave

Kosa pruža određenu zaštitu, ali nije dovoljna. Osobe sa proređenom kosom, zaliscima ili potpuno obrijanom glavom imaju znatno veći rizik od opekotina. Kremu treba naneti na razdeljak i sve delove kože koji nisu prekriveni kosom. Dodatnu zaštitu pruža šešir sa širokim obodom. Za teme glave postoje i posebni preparati u obliku spreja, pudera ili stika koji se lakše nanose i ne ostavljaju kosu masnom.

Vrat se lako zaboravi

Mnogi pažljivo namažu lice, ali stanu kod vilice. Bočne strane i zadnja strana vrata često su satima izložene suncu tokom šetnje, vožnje, rada u bašti ili vežbanja.

- To su mesta na koja obavezno treba naneti kremu sa zaštitnim faktorom - upozorava dr Kasper.

Nadlanice su svakodnevno izložene suncu

Nadlanice, gornji ili zadnji deo šake, gotovo su stalno izložene UV zračenju – tokom vožnje, šetnje ili obavljanja svakodnevnih poslova. Za razliku od drugih delova tela, ruke su leti retko prekrivene odećom.

Pošto često peremo ruke ili koristimo sredstva za dezinfekciju, zaštitni sloj se brzo uklanja, pa kremu treba ponovo naneti nakon svakog pranja.

Ne zaboravite gornji deo stopala

Sandale, papuče i otvorena obuća ostavljaju stopala nezaštićenim tokom većeg dela proleća i leta. Dr Kasper naglašava da stopala dobijaju mnogo više sunčevog zračenja nego što većina ljudi pretpostavlja. Kremu je najbolje naneti pre obuvanja sandala, ali i posle kupanja ili plivanja.

Kremu je najbolje naneti pre obuvanja sandala, ali i posle kupanja ili plivanja. Foto: Shutterstock

Zaštitite i usne

Koža usana je veoma tanka i osetljiva, a može da pretrpi ista UV oštećenja kao i ostatak lica. Za razliku od obične kreme, balzam za usne se lako skida tokom jela, pića ili lizanja usana.

- Usne su veoma važne jer ih stalno vlažimo ili dodirujemo tokom jela. Zato zaštitu treba ponovo naneti nakon obroka - savetuje dr Kasper.Najbolji izbor je balzam za usne sa zaštitnim faktorom SPF 30 ili višim.

Doktor podseća i da zaštita od sunca nije potrebna samo na plaži ili tokom letovanja. UV zraci dopiru do kože tokom cele godine, čak i kada je oblačno. Oni prolaze i kroz prozore automobila, a odbijaju se od vode, peska, betona i snega. Redovno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom smanjuje mogućnost da zaboravite neki deo tela.

- Zaštita od sunca treba da postane deo svakodnevne rutine - naglašava dr Kasper.

Stručnjaci preporučuju upotrebu kreme širokog spektra zaštite sa SPF 30 ili višim. Potrebno je kremu naneti oko 15 minuta pre izlaska napolje i obnavljati svaka dva sata, odnosno ranije nakon plivanja ili intenzivnog znojenja.

Koža usana je veoma tanka i osetljiva, a može da pretrpi ista UV oštećenja kao i ostatak lica Foto: Profimedia

Najbolja zaštita od sunca je kombinacija više mera

Nijedna krema sa zaštitnim faktorom ne može u potpunosti da blokira UV zračenje, zbog čega stručnjaci preporučuju kombinovanje više mera zaštite: