Ekstra devičansko maslinovo ulje bogato je mononezasićenim mastima i antioksidansima važnim za zdravlje srca

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Upotreba ulja u kuvanju umesto putera je bolji izbor za zdravlje srca, ali police prodavnica nude desetine različitih vrsta, od maslinovog i suncokretovog do kokosovog ulja. Sa toliko izbora, nije uvek lako odabrati ono koje je najefikasnije u smanjenju rizika od srčanih oboljenja. Stručnjaci i naučna istraživanja izdvajaju ekstra devičansko maslinovo ulje kao najbolji izbor za vaše srce zbog visokog sadržaja nezasićenih masti i antioksidativnih jedinjenja, izveštava Health.com.

Iako mnoga ulja za kuvanje mogu doprineti zdravlju srca jer sadrže nezasićene masti, nutricionisti se slažu da je ekstra devičansko maslinovo ulje najbolji izbor.

Zašto maslinovo ulje?

- Ekstra devičansko maslinovo ulje ima najuverljivije i najdoslednije dokaze koji podržavaju njegove zaštitne efekte na srce u poređenju sa drugim uljima - rekla je za Health.com Trista Best, registrovana dijetetičarka i osnivačica dijete protiv kandide.

Istraživanja pokazuju da ishrana bogata maslinovim uljem pomaže u zaštiti od ateroskleroze Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da ishrana bogata maslinovim uljem pomaže u zaštiti od ateroskleroze, stanja u kojem se plak nakuplja u arterijama. Redovna upotreba maslinovog ulja takođe je povezana sa zdravijim krvnim pritiskom, što dodatno smanjuje rizik od razvoja srčanih oboljenja.

Svoju reputaciju duguje svom sastavu. Sastoji se uglavnom od mononezasićenih masti, a najznačajnija je oleinska kiselina, koja je povezana sa boljim zdravljem srca. Ima malo zasićenih masti, posebno u poređenju sa puterom. Takođe sadrži vitamin E, antioksidans koji neutrališe slobodne radikale – molekule koji oštećuju ćelije i mogu doprineti srčanim oboljenjima.

Iako ulje pšeničnih klica ima više vitamina E, dve kašike maslinovog ulja obezbeđuju oko 26 odsto dnevnih potreba. Pored toga, bogato je polifenolnim biljnim jedinjenjima, kao što su oleuropein i hidroksitirozol, koji deluju kao snažni antioksidansi i smanjuju upale.

Iako istraživanja pokazuju da maslinovo ulje gubi neka od svojih korisnih biljnih jedinjenja kada se zagreva, ono se i dalje smatra zdravim izborom za kuvanje hrane.

Kako ga najbolje iskoristiti

Ekstra devičansko maslinovo ulje ne mora se koristiti samo za prženje. Mišel Rutenštajn, nutricionistkinja za preventivnu kardiologiju, preporučuje ga kao završni dodatak jelima kako bi se iskoristile njegove antioksidativne koristi.

Nutricionista Ejveri Zenker dodaje da se maslinovo ulje može koristiti i za pravljenje složenijih preliva ili sosova za salate, povrće, proteine ili krompir.

Maslinovo ulje sastoji se uglavnom od mononezasićenih masti, a najznačajnija je oleinska kiselina, koja je povezana sa boljim zdravljem srca Foto: Shutterstock

Postoje li alternative?

Iako nutricionisti izdvajaju maslinovo ulje, ono nije jedina opcija sa potencijalnim zdravstvenim koristima.

- Ulja od orašastih plodova, semenki, maslina i avokada sadrže nezasićene masti koje mogu pomoći u snižavanju LDL-a, takozvanog lošeg holesterola, i poboljšanju HDL-a, dobrog holesterola. Takođe pružaju antiinflamatorna jedinjenja koja podržavaju opšte zdravlje srca - rekla je dr Elizabet Klođas, osnivačica Klinike za preventivnu kardiologiju.

Utvrđeno je da je ulje avokada druga najbolja opcija. Dr Klođas objašnjava da njegove nezasićene masti, vitamin E i antioksidansi, uključujući polifenole, pomažu u održavanju zdravlja krvnih sudova. Međutim, nije toliko opsežno istraženo kao maslinovo ulje, niti se smatra jednako hranljivim.

Bez obzira na to da li koristite maslinovo ulje samostalno ili ga kombinujete sa drugim zdravim uljima, važno je zapamtiti da je ono samo jedan deo celokupne slike.