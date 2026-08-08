Kako se miris hlora više oseća u zatvorenim bazenima, rizik od zdravstvenih tegoba usled povišenih koncentracija, pa i trovanja, veći je.

- Rizik od trovanja je veći u zatvorenom prostoru, ali na taj rizik, osim koncentracije hlora, koja mora višestruko da premaši propisanu vrednost, utiču i temperatura vode, zapremina vazduha, kapacitet izmene vazduha (ventilacija), intenzitet fizičke aktivnosti, uzrast, zdravstveno stanje korisnika bazena - navode iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.