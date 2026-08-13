Jedan od glavnih uzroka proliva tokom leta jeste bakterijski gastroenteritis, koji može biti posledica nepravilnog čuvanja, pripreme ili rukovanja hranom.

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Tropske temperature mogu da utiču na ceo organizam, pa i na digestivni sistem. Stručnjaci primećuju da su neke osobe sklonije pojavi proliva tokom izrazito visokih temperatura. Problem je posebno izražen kod pacijenata sa hroničnim tegobama digestivnog sistema, kao što je sindrom iritabilnog creva.

Jedan od glavnih uzroka proliva tokom leta jeste bakterijski gastroenteritis, koji može biti posledica nepravilnog čuvanja, pripreme ili rukovanja hranom.

Zašto kod nekih osoba dolazi do dijareje?

Toplo vreme se uglavnom dovodi u vezu sa opekotinama od sunca i dehidratacijom. Međutim, manje uobičajen zdravstveni problem o kojem se ređe govori jeste proliv.

- Tokom letnjeg perioda nekoliko faktora može da izazove stomačne tegobe poput dijareje - kaže dr Saurabh Sethi, gastroenterolog iz Frimonta u Kaliforniji. Ipak, dobra vest je da postoje određene mere koje mogu da smanje verovatnoću pojave ove neprijatne i često iscrpljujuće tegobe.

- Ne postoji, ipak, jedan jedini odgovor na pitanje zašto kod nekih osoba dolazi do dijareje, ali znamo da ima nekoliko okidača za razvoj ove neprijatne tegobe - kaže dr Dana Zalkin, gastroenterolog i docentkinja medicine u zdravstvenom sistemu Maunt Sinaj.

Ne postoji, ipak, jedan jedini odgovor na pitanje zašto kod nekih osoba dolazi do dijareje, ali znamo da ima nekoliko okidača za razvoj ove neprijatne tegobe Foto: Shutterstock

Šta izaziva proliv tokom ekstremnih vrućina?

Postoji više uzroka proliva povezanog sa visokim temperaturama, uključujući bakterije iz nepravilno čuvane ili pripremljene hrane, dehidrataciju i određena zdravstvena stanja. Jedan od vodećih uzroka proliva tokom leta jeste bakterijski gastroenteritis, odnosno vrsta infektivnog gastroenteritisa.

- Više temperature vazduha olakšavaju razmnožavanje bakterija u hrani. Konzumiranje takve hrane može da izazove gastroenteritis i na kraju dovede do proliva - rekao je dr Sethi.

Različite vrste bakterija mogu izazvati bakterijski gastroenteritis, uključujući bakteriju Ešerihija koli (E. coli) i salmonelu (Salmonella). Na pojavu neprijatnih tegoba može uticati i način ishrane koji je uobičajen tokom toplijih meseci, rekao je dr Sethi.

- Tokom toplog vremena konzumira se više salata, voća i drugih namirnica. Ako se ova hrana ne čuva i ne priprema pravilno, može doći do razmnožavanja bakterija i pojave simptoma poput nadimanja, mučnine i proliva - objašnjava on.

Dehidratacija

Drugi zdravstveni problemi, pre svega dehidratacija, takođe mogu doprineti pojavi proliva, rekao je dr Sethi.

- Tokom toplog vremena više se znojimo, zbog čega telo može da izgubi previše vode. Dehidratacija može da utiče na digestivni sistem i izazove proliv. Slično tome, stanja poput toplotnog udara ili toplotne iscrpljenosti mogu da poremete rad digestivnog sistema tako što menjaju način na koji se creva pokreću. U tim uslovima prolazak crevnog sadržaja može biti ubrzan, što može dovesti do proliva - navodi dr Sethi.

Zapaljenske bolesti creva

Neka istraživanja takođe su pokrenula pitanje da li osobe sa zapaljenskim bolestima creva (IBD) mogu imati izraženije simptome, uključujući proliv, tokom toplijih meseci.

- Postoji nekoliko studija koje ukazuju na povećan rizik od pogoršanja zapaljenskih bolesti creva tokom toplijih meseci, ali ne znamo nužno da li je to povezano sa samim vremenskim uslovima ili drugim faktorima, poput promene načina ishrane ili dehidratacije - smatra dr Zalkin.

Dr Sethi kaže da samo toplo vreme ne pogoršava direktno zapaljenske bolesti creva, ali precizira da stres izazvan velikom vrućinom može da pogorša simptome kod osoba koje već imaju zapaljensku bolest creva.

Proliv uslovljen visokim temperaturama verovatnije će se javiti kod osoba sa osetljivijim digestivnim sistemom, uključujući one koje imaju sindrom iritabilnog creva, navodi dr Zalkin.

Proliv uslovljen visokim temperaturama verovatnije će se javiti kod osoba sa osetljivijim digestivnim sistemom, uključujući one koje imaju sindrom iritabilnog creva Foto: Shutterstock

Kako sprečiti proliv tokom leta

Ako imate osetljiv digestivni sistem, preporučuje se boravak u rashlađenoj prostoriji kako bi se sprečilo pregrevanje organizma, rekla je Zalkin. Bez obzira na to da li imate neko stanje zbog kojeg ste skloniji stomačnim tegobama, važno je voditi računa o pravilnom unosu hrane i tečnosti, smatra dr Sethi.

Preporučuje se da pratimo unos tečnosti kako bismo bili sigurni da svakog dana pijemo dovoljno vode. Na taj način možemo sprečiti dehidrataciju i njene moguće posledice, uključujući proliv.

Važno je i da sehrana pravilno čuva i pažljivo priprema kako bi se sprečilo razmnožavanje bakterija koje mogu izazvati bolest.

Nekada je teško ili čak nemoguće utvrditi tačan uzrok proliva tokom leta, navode stručnjaci. Ipak, dobra vest je da se simptomi u blažim slučajevima mogu ublažiti kod kuće dovoljnim unosom tečnosti.

Kada se obratiti lekaru?

- U slučaju povišene telesne temperature ili pojave krvi u stolici, obratite se lekaru. Najvažnije je utvrditi da li se iza tegoba krije neki drugi uzrok ili je reč samo o prolivu povezanom sa toplim vremenom - objasnila je dr Zalkin.