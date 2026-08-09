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Nekada je dovoljno samo da pomislimo na odmor pa da se osećamo bolje. More, zvuk talasa, blistava morska pučina i karakterističan miris morskog vazduha mogu prijatno da deluju na telo i um. Čist morski vazduh, boravak u prirodi i minerali iz morske vode mogu doprineti osećaju opuštenosti i blagostanja.

Pročišćen morski vazduh

Letovanje na moru može prijati osobama koje su svakodnevno izložene stresu, a boravak u prirodi i umerena fizička aktivnost mogu imati pozitivan uticaj na opšte zdravlje. More može biti prijatno okruženje i za osobe sa određenim hroničnim tegobama, ali kod bolesti srca i krvnih sudova, astme, oboljenja disajnih organa, alergija i kožnih bolesti, poput psorijaze, ekcema i dermatitisa, preporučljivo je prethodno konsultovati lekara.

Morski vazduh duž obale sadrži sitne čestice soli i druge komponente karakteristične za priobalnu sredinu. Boravak na otvorenom i dubok udah svežeg vazduha tokom šetnje uz obalu mogu prijati organizmu i opustiti psihu i telo.

Lekari uglavnom preporučuju šetnju uz obalu u prijatnijem delu dana, naročito rano ujutru ili predveče, kada su temperature niže. Osobe koje imaju poremećaj funkcije štitaste žlezde ne bi trebalo da koriste boravak na moru kao zamenu za terapiju. Iako morska voda sadrži jod, njegova količina nije razlog da se boravak na moru posmatra kao način lečenja poremećaja rada štitaste žlezde. O eventualnom dodatnom unosu joda treba razgovarati sa lekarom.

Lekari uglavnom preporučuju šetnju uz obalu u prijatnijem delu dana, naročito rano ujutru ili predveče, kada su temperature niže. Foto: Pacific Images, Tetra Images, LLC / Alamy / Profimedia

Izlaganje suncu i vitamin D

Boravak pored mora podrazumeva i izlaganje sunčevim zracima, koji imaju važnu ulogu u stvaranju vitamina D u organizmu. Vitamin D je važan za zdravlje kostiju i normalno funkcionisanje imunskog sistema, a ima ulogu i u drugim procesima u organizmu.

Zato šetnja pored mora, uz odgovarajuću zaštitu od sunca, može biti prijatan način da provedemo vreme na otvorenom. Važno je izbegavati prekomerno izlaganje sunčevim zracima i koristiti odgovarajuću zaštitu, naročito tokom perioda najjačeg UV zračenja.

Talasoterapija

Morska voda bogata je mineralima poput magnezijuma i kalijuma, kao i različitim elementima u tragovima. Boravak u moru može imati prijatan i osvežavajući efekat, dok plivanje i kretanje u vodi predstavljaju oblik fizičke aktivnosti koji može doprineti opštem osećaju zdravlja.

Morska voda može imati i blago eksfolijativno dejstvo zahvaljujući sadržaju soli, odnosno pomoći u uklanjanju površinskih, odumrlih ćelija kože.

Morska voda može imati i blago eksfolijativno dejstvo zahvaljujući sadržaju soli, Foto: Nelli Kovalchuk / Alamy / Profimedia

Manje stresa i anksioznosti

Zvuk talasa, boravak u prirodi i pogled na morsku pučinu mogu imati umirujuće dejstvo i doprineti opuštanju. Vreme provedeno na otvorenom, uz fizičku aktivnost poput šetnje, može pomoći u smanjenju svakodnevnog stresa i doprineti boljem raspoloženju.

Zato šetnja plažom, sa stopalima u pesku i pogledom na more, može biti prijatan način da se opustimo i odvojimo od svakodnevnih obaveza.

Koristi za kožu

Slana voda može imati blago antiseptičko dejstvo i može pomoći u čišćenju kože, ali ne treba je koristiti kao zamenu za odgovarajuće lečenje kožnih bolesti ili rana.

Pored toga, boravak na otvorenom i morski vazduh mogu prijati koži. Kod pojedinih osoba sa kožnim oboljenjima, poput psorijaze i ekcema, sunčeva svetlost i morska voda mogu privremeno ublažiti određene simptome. Međutim, reakcija zavisi od osobe i vrste bolesti, a prekomerno izlaganje suncu može oštetiti kožu i pogoršati pojedina stanja.

Moguće je da će kod nekih osoba umereno izlaganje suncu privremeno ublažiti tegobe, dok će kod drugih visoke letnje teperature i UV zračenje izazati dodatno pogoršanje Foto: Shutterstock

Koliko bi trebalo da traje boravak na moru?

Ne postoji univerzalno pravilo da je za zdravstvene koristi neophodno provesti tačno 20 dana na moru. Dužina boravka zavisi od zdravstvenog stanja, životnih navika, mogućnosti i individualnih potreba.