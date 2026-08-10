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Vitamin B12 je neophodan za normalno funkcionisanje organizma. Učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca, važan je za prenos nervnih impulsa, neophodan za stvaranje i obnavljanje ćelija, kao i za metabolizam energije. Nedostatak ovog ključnog vitamina može da dovede do problema sa pamćenjem, koncentracijom i raspoloženjem, a u težim slučajevima i do oštećenja nerava, trnjenja i utrnulosti.

Vitamin B12 se prirodno nalazi uglavnom u namirnicama životinjskog porekla, kao što su meso, riba, jaja i mlečni proizvodi. Zbog toga osobe koje ne konzumiraju namirnice životinjskog porekla treba posebno da vode računa o njegovom unosu. Stručnjaci objašnjavaju da se nedostatak vitamina B12 može prepoznati na osnovu nekoliko znakova i simptoma.

Utrnulost

Nedostatak vitamina B12 može da ošteti zaštitnu ovojnicu koja obavija nerve. Bolesti poput celijakije, Kronove bolesti i drugih oboljenja creva mogu da otežaju apsorpciju ovog vitamina. Isto može da se dogodi i zbog uzimanja pojedinih lekova protiv gorušice. Sve to može da izazove osećaj trnjenja i utrnulosti.

Skoro uvek vam je hladno

Ako nemate dovoljno vitamina B12, možda nećete imati dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik kroz organizam. To može dovesti do anemije, zbog koje možete imati osećaj hladnoće, naročito u šakama i stopalima.

„Magla u glavi“

Nedostatak vitamina B12 može biti povezan sa depresijom, konfuzijom, problemima sa pamćenjem i demencijom. Može uticati i na ravnotežu.

U slučaju potvrđenog nedostatka, lekar može preporučiti suplemente vitamina B12. Preporučeni dnevni unos za odrasle je 2,4 mikrograma. Ako unesete više nego što je organizmu potrebno, višak se uglavnom izlučuje urinom.

Ipak, treba biti oprezan, jer visoke doze vitamina B12 kod nekih ljudi mogu izazvati neželjene efekte, poput vrtoglavice, glavobolje, anksioznosti, mučnine i povraćanja. Suplemente ne bi trebalo uzimati samoinicijativno, već nakon utvrđivanja nedostatka i u skladu sa savetom lekara.

Ipak, treba biti oprezan, jer visoke doze vitamina B12 kod nekih ljudi mogu izazvati neželjene efekte, poput vrtoglavice, glavobolje, anksioznosti, Foto: Shutterstock

Slabost

Neke osobe mogu osećati slabost u mišićima, umor ili vrtoglavicu. Lekar može da proveri nivo vitamina B12 u organizmu, ali rezultat analize ne pokazuje uvek koliko vitamina telo zaista može da iskoristi. Zato je važno obratiti pažnju na simptome, koji se mogu razvijati postepeno.

Gladak jezik

Lekari ovo stanje nazivaju atrofičnim glositisom. Sitne izbočine na jeziku, koje se nazivaju papile, počinju da nestaju. Zbog toga jezik može da izgleda glatko i sjajno.

Infekcije, lekovi i druga zdravstvena stanja takođe mogu da izazovu ovu promenu. Međutim, ako je uzrok nedostatak vitamina B12 ili drugih hranljivih materija, može se javiti i bol u jeziku.

Vegetarijanci i vegani moraju da budu posebno oprezni

Nedostatak vitamina B12 je relativno redak jer organizam može da skladišti zalihe ovog vitamina tokom nekoliko godina.

Međutim, biljne namirnice prirodno ne sadrže vitamin B12. Zbog toga vegani i vegetarijanci koji ne konzumiraju namirnice životinjskog porekla treba da obezbede njegov unos putem obogaćenih namirnica, poput određenih vrsta hleba, krekera i žitarica, ili putem suplemenata, u skladu sa savetom lekara ili nutricioniste.

Ubrzan ili nepravilan rad srca

To je osećaj da srce iznenada ubrzano lupa ili kao da „preskače“. Lupanje srca može da se oseća i u grlu ili vratu. Vitamin B12 možete unositi iz namirnica poput piletine, jaja i ribe. Jedan od posebno bogatih izvora ovog vitamina je goveđa džigerica.

Jedan od posebno bogatih izvora ovog vitamina je goveđa džigerica. Foto: Shutterstock

Starenje

Kako starimo, organizam može teže da apsorbuje vitamin B12. Ako se nedostatak ne leči, nizak nivo ovog vitamina može dovesti do anemije, oštećenja nerava, promena raspoloženja i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Zato je važno obratiti pažnju na simptome i uraditi analizu krvi ukoliko lekar proceni da je to potrebno.

Operacija smanjenja telesne težine

Jedna od češćih operacija za smanjenje telesne težine jeste gastrični bajpas. Nakon ove operacije hrana zaobilazi delove želuca i tankog creva. Upravo se u tom delu digestivnog sistema vitamin B12 oslobađa i prelazi u oblik koji organizam može da iskoristi. Zbog toga lekar nakon operacije može pratiti nivo vitamina B12 i preporučiti suplemente ili injekcije ukoliko je potrebno.

Ranice u ustima

Na desnima ili jeziku mogu se pojaviti ranice, odnosno afte. One mogu biti znak nedostatka vitamina B12, anemije ili nekog drugog zdravstvenog problema.

Ranice se najčešće povuku same od sebe, ali može pomoći izbegavanje namirnica koje dodatno iritiraju sluzokožu ili izazivaju bol, poput sirćeta, citrusnog voća i ljutih začina, kao što je čili. Određeni lekovi koji se mogu kupiti bez recepta mogu pomoći u ublažavanju bola.

Uzrok nedostatka: lekovi

Pojedini lekovi mogu smanjiti nivo vitamina B12 ili otežati njegovu apsorpciju i korišćenje u organizmu. Među njima su:

* hloramfenikol, antibiotik koji se koristi za lečenje određenih infekcija;

* inhibitori protonske pumpe, poput lansoprazola i omeprazola;

* lekovi za čir na želucu, poput cimetidina i famotidina;

* metformin, lek koji se koristi u lečenju dijabetesa.

Obavestite lekara i farmaceuta o svim lekovima i suplementima koje uzimate.

Obavestite lekara i farmaceuta o svim lekovima i suplementima koje uzimate. Foto: Shutterstock

Problemi sa varenjem

Nedostatak vitamina B12 može biti praćen gubitkom apetita, nenamernim gubitkom telesne težine ili zatvorom.

Ako je nivo vitamina B12 nizak, lekar ga često primenjuje injekcijom u mišić kako bi bio siguran da će ga organizam apsorbovati. U nekim slučajevima i visoke doze vitamina B12 u obliku tableta mogu biti podjednako efikasne.