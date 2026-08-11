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Vozači električnih trotineta koji zadobiju teže povrede imaju drugačiji obrazac trauma od motociklista i biciklista, a posebno se izdvajaju povrede glave i unutrašnjih organa, pokazalo je veliko istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports.

Istraživači su analizirali ukupno 38.440 zapisa iz Engleske i Velsa. Jedan deo podataka obuhvatio je više od 15.000 pacijenata sa umerenim i teškim povredama zabeleženim u nacionalnom registru trauma od 2020. do 2022. godine, dok je drugi uključivao više od 23.000 prijavljenih incidenata sa iznajmljenim električnim trotinetima u 18 gradova.

Povrede mozga posebno se izdvajaju

Među hospitalizovanim pacijentima, kod vozača električnih trotineta traumatske povrede mozga bile su 3,5 puta češće zastupljene nego kod motociklista, povrede krvnih sudova 3,2 puta, a unutrašnjih organa 1,5 puta.

U poređenju sa biciklistima, traumatske povrede mozga bile su 1,7 puta češće zastupljene. Kod odraslih vozača trotineta one su činile više od trećine zabeleženih povreda. Prelomi su, sa druge strane, bili nešto manje zastupljeni nego kod motociklista.

Autori naglašavaju da ovi podaci ne znače da vozač trotineta ima 3,5 puta veći rizik da zadobije povredu mozga. Rezultati pokazuju koje su povrede češće među ljudima koji su već doživeli umerenu ili tešku traumu.

Mladi posebno ugroženi

Iako su odrasli činili većinu teško povređenih, deca su među povređenim vozačima električnih trotineta bila nesrazmerno zastupljena u poređenju sa motociklistima i biciklistima.

Deca su bila nesrazmerno zastupljena među povređenim vozačima električnih trotineta Foto: Shutterstock

Podaci kompanija za iznajmljivanje trotineta pokazali su i da su prijavljene povrede uglavnom bile ozbiljnije kod mladih od 16 do 19 godina i kod žena. U posmatranoj populaciji zabeležena je i retka upotreba kacige.

Istraživači navode da rezultati podržavaju mere poput obavezne upotrebe kacige, ograničenja brzine, bezbednije infrastrukture i unapređenja konstrukcije električnih trotineta.