Suplementi melatonina mogu da se kupe bez recepta, ali mnogi stručnjaci primećuju da ljudi često veruju da melatonin deluje poput klasične tablete za spavanje.

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Melatonin je sve popularniji suplement, posebno u zemljama razvijenog sveta, gde sve više ljudi pati od različitih oblika poremećaja sna. Melatonin je supstanca koju ljudsko telo prirodno luči tokom noći. On telu signalizira da je vreme za san i pomaže u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti. Suplementi melatonina mogu da se kupe bez recepta, ali mnogi stručnjaci primećuju da ljudi često veruju da melatonin deluje poput klasične tablete za spavanje. Lekari koji se bave medicinom spavanja upozoravaju da ovakve zablude mogu dovesti do nerealnih očekivanja i nepotrebnog uzimanja visokih doza melatonina.

Šta je melatonin?

Jedna od najčešćih zabluda jeste da je potrebno uzimati 10, 20 ili 30 miligrama melatonina, kaže dr Edvard Mezerhane, lekar specijalista medicine spavanja iz zdravstvenog sistema Baptist Health.

- Jedna od najvećih zabluda jeste da veće doze automatski daju bolje rezultate. Melatonin je hormon koji prirodno proizvodi epifiza, žlezda u mozgu. Njegova osnovna uloga je da telu signalizira da je vreme da se pripremi za san. On ne izaziva san na isti način kao lekovi za spavanje koji se izdaju na recept - kaže dr Mezerhane.

Budući da melatonin deluje aktiviranjem određenih receptora u mozgu, uzimanje prevelikih količina ne znači nužno i jači signal.

Mnogi ljudi kupuju suplemente koji sadrže 10, 20 ili čak 30 miligrama melatonina, verujući da je više bolje. Međutim, istraživanja uglavnom pokazuju da su manje doze za mnoge ljude podjednako efikasne, uz manji rizik od neželjenih efekata kao što su jutarnja pospanost, glavobolja ili veoma živopisni snovi, navodi dr Mezerhane.

Istraživanja uglavnom pokazuju da su manje doze za mnoge ljude podjednako efikasne, Foto: Shutterstock

Da li svaki suplement melatonina sadrži tačno ono što piše na deklaraciji?

Mnogi pretpostavljaju da suplementi ishrani prolaze istu strogu kontrolu kvaliteta kao i lekovi koji se izdaju na recept. Stručnjaci naglašavaju da to nije uvek tačno. Proizvođači su odgovorni za kvalitet proizvoda, ali nezavisna istraživanja pokazala su značajne razlike između količine melatonina navedene na deklaraciji i stvarne količine u proizvodu.

Dr Mezerhane ukazuje na istraživanje koje ilustruje ovaj problem.

- Istraživači su uzeli 30 različitih uzoraka melatonina, deklarisanih kao tablete od jednog miligrama, i utvrdili da je stvarna količina melatonina u njima bila između 0,2 i dva miligrama - kaže dr Mezerhane.

To znači da dva proizvoda sa istom deklarisanom dozom mogu da sadrže različite količine melatonina.

Melatonin je samo tableta za spavanje

Melatonin se često reklamira kao sredstvo za spavanje, ali njegova osnovna uloga je regulisanje unutrašnjeg biološkog sata, odnosno cirkadijalnog ritma. On kontroliše brojne svakodnevne funkcije, uključujući vreme kada prirodno postajemo pospani i kada se budimo.

Zbog toga melatonin može biti naročito koristan kod problema povezanih sa poremećenim vremenom spavanja, kao što su džet-leg, odnosno poremećaj sna nakon putovanja kroz više vremenskih zona, rad u smenama, sindrom odložene faze spavanja i budnosti, kao i određeni poremećaji cirkadijalnog ritma kod starijih osoba.

Kod osoba sa hroničnom nesanicom melatonin može imati određeni, ali uglavnom skroman efekat. Ipak, generalno se ne smatra najefikasnijim dugoročnim tretmanom. Kliničke smernice i dalje preporučuju kognitivno-bihejvioralnu terapiju za nesanicu (CBT-I) kao terapiju prvog izbora, jer se bavi ponašanjima i obrascima razmišljanja koji doprinose dugotrajnim problemima sa spavanjem.

Melatonin se često reklamira kao sredstvo za spavanje, ali njegova osnovna uloga je regulisanje unutrašnjeg biološkog sata, Foto: Shutterstock

Nije važno kada se melatonin uzima

Mnogi ljudi uzimaju melatonin neposredno pre odlaska u krevet. Međutim, optimalno vreme uzimanja zavisi od razloga zbog kojeg ga osoba koristi.

- Melatonin je bezbedan prirodni suplement kada se koristi za odgovarajuće indikacije i stanje koje pokušavate da lečite - kaže dr Mezerhane.

Vreme uzimanja zavisi i od željenog vremena odlaska na spavanje. Ako se pije prerano, moguće je da će osoba biti pospana već oko 18 ili 19 časova. Zbog toga se vreme uzimanja određuje u skladu sa ciljem i, po potrebi, u dogovoru sa stručnjakom.

Osoba koja koristi melatonin zbog povremene nesanice može dobiti potpuno drugačija uputstva od osobe koja se oporavlja od dugog putovanja ili pokušava da se prilagodi radu u noćnoj smeni.

Svima je potrebna ista doza

Ne postoji jedna idealna doza melatonina koja odgovara svima. Starost, zdravstveno stanje, lekovi koje osoba koristi i razlog zbog kojeg uzima melatonin utiču na odgovarajuću dozu.

Kada je reč o nesanici, dr Mezerhane kaže:

„Uobičajena doza, odnosno terapijski raspon doza, najčešće je između tri i šest miligrama. Zato pacijentu mogu predložiti tabletu od tri miligrama. Neka počne sa jednom, a eventualno poveća na dve.“

U nekim slučajevima dovoljne mogu biti i manje doze, naročito kod starijih osoba, koje prirodno proizvode manje melatonina kako stare i mogu biti osetljivije na suplemente.

U nekim slučajevima dovoljne mogu biti i manje doze, Foto: Shutterstock

Ako šest miligrama ne deluje, 30 miligrama hoće

Kada i dalje imaju problema sa spavanjem, mnogi ljudi jednostavno povećavaju dozu.

Dr Mezerhane često se susreće sa pacijentima koji uzimaju veoma velike količine melatonina.

- Imam pacijente koji uzimaju 20 ili 30 miligrama. Kažem im: „Slušajte, to neće imati nikakav dodatni efekat. Ako šest miligrama ne pomaže, neće pomoći ni 30“ - naglašava doktor.

Ako melatonin ne pomaže nakon uzimanja odgovarajuće doze u odgovarajuće vreme, povećavanje količine verovatno neće rešiti problem. Moguće je da je u pitanju neki drugi poremećaj spavanja.

Stanja poput opstruktivne apneje u snu, sindroma nemirnih nogu, hronične nesanice, anksioznosti, depresije ili dejstva određenih lekova mogu doprineti lošem snu i zahtevaju drugačiji pristup lečenju.

Melatonin je samo jedan deo zdravog sna

Čak i kada je melatonin odgovarajući izbor, stručnjaci naglašavaju da bi trebalo da bude dopuna, a ne zamena za dobre navike spavanja.

Zdrave navike podrazumevaju:

* odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana;

* ograničavanje vremena provedenog pred ekranima tokom sat vremena pre odlaska u krevet;

* izbegavanje kofeina kasnije tokom dana;

* održavanje spavaće sobe hladnom, mračnom i tihom;

* redovno vežbanje, ali ne i intenzivne treninge neposredno pre spavanja;

* ograničavanje alkohola pred odlazak u krevet, jer može da poremeti san kasnije tokom noći.