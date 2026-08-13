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Adekvatan unos tečnosti neophodan je za optimalno funkcionisanje organizma pri visokim letnjim temperaturama ili tokom pojačanih fizičkih napora. Stručnjaci kažu da su, u zavisnosti od naših potreba, dobar izbor i gazirana i negazirana voda, koje podjednako dobro hidriraju organizam. Gazirana voda savetuje se ako pokušavate da izbegnete zaslađena i kalorična pića, dok, ako imate probleme sa bešikom ili digestivnim traktom, bolji izbor može da bude negazirana voda.

Često se pretpostavlja da negazirana voda bolje hidrira organizam od gazirane, ali dijetetičari kažu da to nije sasvim tačno.

Da li gazirana ili negazirana voda bolje hidrira telo?

- Istraživanja pokazuju da gazirana i negazirana voda podjednako hidriraju organizam, bez značajne razlike u zadržavanju tečnosti ili količini izlučenog urina. Preporuka je da izaberemo onu vodu koju više volimo - kaže Callie Krajcir, registrovana dijetetičarka iz Pensilvanije, specijalizovana za zdravlje bešike.

I negazirana i gazirana voda pomoći će telu da održi odgovarajući nivo hidratacije, pod uslovom da ravnomerno tokom dana unosite dovoljne količine vode.

Gazirana voda može biti i odlična zamena za gazirane sokove, energetska pića Foto: Shutterstock

- Gazirana voda može da bude dobar izbor za osobe koje slabo piju običnu vodu - kaže Trista Best, MPH, RDN, LD, registrovana dijetetičarka u Odeljenju za zdravstvo okruga Vitfild u Daltonu, Džordžija.

Gazirana voda može biti i odlična zamena za gazirane sokove, energetska pića ili druge napitke sa visokim sadržajem dodatog šećera i kofeina, koji mogu da izazovu skok šećera u krvi, napominje Krajcir.

Međutim, nisu sve gazirane vode iste, pa je važno obratiti pažnju na to koje piće birate.

- Mnoge vrste gazirane vode sadrže dodate arome, šećere ili veštačke zaslađivače, zato obavezno čitajte deklaracije - naglašava Krajcir i savetuje da birate napitke bez veštačkih dodataka.

Šta ako imate problema sa bešikom ili digestivnim traktom?

Kod nekih osoba gazirana voda može da ima određene neželjene efekte.

- Gazirana voda može da smeta osobama sa problemima sa bešikom, poput intersticijalnog cistitisa (hronične upale zida bešike) i preaktivne bešike. Predlažem da izbacite gaziranu vodu iz ishrane na dve do tri nedelje, a zatim da je ponovo uvedete kako biste proverili da li izaziva simptome - naglašava Krajcir.

Ona takođe navodi da osobe koje imaju sindrom iritabilnog creva ili refluks kiseline mogu da primete pogoršanje simptoma nakon konzumiranja gaziranih pića zbog gasova koji se unose u digestivni trakt.

Gazirana voda može da smeta osobama sa problemima sa bešikom Foto: Shutterstock

PFAS hemikalije

Postoje i potencijalni ekološki i hemijski faktori koje treba uzeti u obzir.

- Neke vrste gazirane vode sadrže hemikalije poznate kao per- i polifluoroalkilne supstance (PFAS) - kaže Best.