„Prvi simptomi perimenopauze mogu biti nešto što povezujemo sa stresom i umorom – promena raspoloženja, loš san, pad libida i zaboravnost. Čak i bolovi u ramenima i zglobovima mogu da nagoveste da se približava menopauza“, objašnjava ginekolog dr Biljana Živaljević u dm YouTube Shorts serijalu posvećenom ženskom zdravlju.

Promene raspoloženja, umor, loš san ili zaboravnost lako pripisujemo stresu i ubrzanom tempu života. Ipak, kod žena oko četrdesete godine života upravo takvi simptomi mogu biti prvi znak perimenopauze – perioda koji može da počne dok su menstrualni ciklusi i dalje redovni.

Upravo zato je važno da promene koje primećujemo ne posmatramo izolovano i da o njima razgovaramo sa ginekologom. Posebno zato što menopauza sa sobom može doneti i tegobe o kojima se mnogo ređe govori. Među njima su suvoća vagine i bolni odnosi, kao i nevoljno mokrenje, odnosno stres inkontinencija. Nevoljno mokrenje se može javiti prilikom kijanja, smejanja, trčanja ili drugog fizičkog napora, a povezano je i sa hormonskim promenama i slabljenjem mišića karličnog dna.

Iako ovakvi simptomi mogu znatno da utiču na kvalitet života, važno je znati da postoje načini za njihovo ublažavanje i lečenje. Zato neprijatnost ili nelagoda ne bi trebalo da budu razlog da se o njima ćuti, već povod za razgovor sa lekarom i pronalaženje odgovarajućeg pristupa.

Takođe, podjednako je važno da tokom čitavog reproduktivnog perioda žene obraćaju pažnju na ono što im telo poručuje. Menstruacija može biti praćena određenom nelagodom, ali izrazito jak bol zbog kojeg žena ne može da obavlja uobičajene aktivnosti nije nešto što treba prihvatiti kao neizbežan deo ciklusa. Ukoliko se takav bol ponavlja iz meseca u mesec, potrebno je obratiti se lekaru.

Iako redovni ginekološki pregledi ostaju jedan od najvažnijih oblika preventivne brige o zdravlju, postoje simptomi zbog kojih ne treba čekati narednu zakazanu kontrolu. Vanredno krvarenje, krvarenje tokom ili nakon odnosa, bol koji se javlja nezavisno od ciklusa, kao i neuobičajen iscedak neprijatnog mirisa, razlozi su da se što pre zakaže pregled.