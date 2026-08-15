da li ste znali?

da li ste znali?

Tegobe izazvane sunčanicom ne moraju da nestanu čim se sklonimo u hlad

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Proveli ste previše vremena na jakom suncu, a ni sledećeg dana glavobolja ne prolazi, smetaju vam svetlost i zvuci i osećate se iscrpljeno? Tegobe izazvane sunčanicom ne moraju da nestanu čim se sklonimo u hlad, već pojedini simptomi mogu da potraju i nekoliko dana.

Sunčanica nastaje usled pregrevanja tela i dužeg izlaganja nezaštićene glave, posebno potiljka, direktnom suncu. Dolazi do širenja krvnih sudova oko mozga i pregrevanja moždanog tkiva, a u težim slučajevima mogu da nastanu ozbiljni poremećaji svesti.

Kako prepoznati sunčanicu?

Najčešći simptomi su povišena telesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica. Koža može da bude suva, a ako osoba ostane na suncu, mogu da se pojave zujanje u ušima, problemi sa vidom i izražena malaksalost.

Najčešći simptomi su povišena telesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica Foto: Shutterstock

U težim slučajevima dolazi do omamljenosti, širenja zenica i gubitka svesti, uz ubrzan puls i plitko, ubrzano disanje. Takvo stanje zahteva lekarsku pomoć.

Šta uraditi odmah?

Osobu kod koje se sumnja na sunčanicu treba skloniti sa sunca i smestiti u hlad, u poluležeći položaj. Višak odeće treba skinuti, a telo postepeno rashlađivati polivanjem vodom sobne temperature ili hladnim oblogama na potiljku. Veoma hladna voda se ne preporučuje.

Telesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni. Ako osoba izgubi svest, treba je položiti na bok i potražiti lekarsku pomoć.

Telesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni Foto: Shutterstock

Ako je pri svesti, treba joj davati hladne napitke radi nadoknade tečnosti, dok kafu i alkohol treba izbegavati jer utiču na krvni pritisak i cirkulaciju.

Zašto se ni sutradan ne osećate dobro?

Nakon sunčanice glavobolja može da potraje nekoliko dana. Mogu da se jave i povećana osetljivost na zvukove i svetlost, šum u ušima i razdražljivost.