Sklonili ste se sa sunca, ali glavobolja ne prolazi? Posledice sunčanice mogu da traju danima
Proveli ste previše vremena na jakom suncu, a ni sledećeg dana glavobolja ne prolazi, smetaju vam svetlost i zvuci i osećate se iscrpljeno? Tegobe izazvane sunčanicom ne moraju da nestanu čim se sklonimo u hlad, već pojedini simptomi mogu da potraju i nekoliko dana.
Sunčanica nastaje usled pregrevanja tela i dužeg izlaganja nezaštićene glave, posebno potiljka, direktnom suncu. Dolazi do širenja krvnih sudova oko mozga i pregrevanja moždanog tkiva, a u težim slučajevima mogu da nastanu ozbiljni poremećaji svesti.
Kako prepoznati sunčanicu?
Najčešći simptomi su povišena telesna temperatura, glavobolja, vrtoglavica, nemir, smušenost i crvenilo lica. Koža može da bude suva, a ako osoba ostane na suncu, mogu da se pojave zujanje u ušima, problemi sa vidom i izražena malaksalost.
U težim slučajevima dolazi do omamljenosti, širenja zenica i gubitka svesti, uz ubrzan puls i plitko, ubrzano disanje. Takvo stanje zahteva lekarsku pomoć.
Šta uraditi odmah?
Osobu kod koje se sumnja na sunčanicu treba skloniti sa sunca i smestiti u hlad, u poluležeći položaj. Višak odeće treba skinuti, a telo postepeno rashlađivati polivanjem vodom sobne temperature ili hladnim oblogama na potiljku. Veoma hladna voda se ne preporučuje.
Telesnu temperaturu treba pratiti, a sa rashlađivanjem se može prestati kada se spusti ispod 38 stepeni. Ako osoba izgubi svest, treba je položiti na bok i potražiti lekarsku pomoć.
Ako je pri svesti, treba joj davati hladne napitke radi nadoknade tečnosti, dok kafu i alkohol treba izbegavati jer utiču na krvni pritisak i cirkulaciju.
Zašto se ni sutradan ne osećate dobro?
Nakon sunčanice glavobolja može da potraje nekoliko dana. Mogu da se jave i povećana osetljivost na zvukove i svetlost, šum u ušima i razdražljivost.
Zbog toga se nakon sunčanice preporučuje odmor u mirnoj, prohladnoj i zamračenoj prostoriji. Čak i kada se osoba oseća bolje neposredno nakon rashlađivanja, organizmu je potrebno vreme da se oporavi od posledica pregrevanja.
Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.kurir.rs