Kada prostata počne da se uvećava, obično nakon 50., simptomatika je blago izražena i teško je da se pripiše onome što se dešava. Najčešće muškarci primete da je mlaz slabiji, da je mokrenje sa odloženim startom, da nakon završenog akta mokrenja postoji dodatno isticanje urina, da bešika nije potpuno ispražnjena, da su noćni pozivi na mokrenje učestaliji.

Uvećanje prostate narušava proces mokrenja. Tokom godina, težina tegoba raste i može uključivati i urinarne infekcije, stvaranje kamena u bešici, poremećaj funkcije bubrega, akutni zastoj urina i postavljanje katetera, što neminovno utiče loše na kvalitet muškarčevog života. Godišnji pregled ključ je za spokojnost.