Analiza devet studija, koja je obuhvatila više od 480.000 ljudi, pokazala je da su osobe koje su se redovno penjale stepenicama imale 39% manji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti

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Ne morate da idete u teretanu niti da odvojite sat vremena za trening da biste napravili nešto dobro za svoje srce.

Jedna sasvim obična svakodnevna navika – penjanje stepenicama – povezana je sa značajno manjim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti, pokazala je velika analiza podataka.

Ako svakog dana imate izbor između lifta i stepenica, možda bi vredelo da izaberete stepenice.

Analiza devet studija, koja je obuhvatila više od 480.000 ljudi, pokazala je da su osobe koje su se redovno penjale stepenicama imale 39% manji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti, u poređenju sa onima koje su ih ređe koristile. Istovremeno, njihov rizik od smrti od bilo kog uzroka bio je 24% manji.

Istraživanje je obuhvatilo ljude od 35 do 84 godine, uključujući i zdrave osobe i one koje su ranije imale probleme sa srcem. Učesnici su praćeni medijalno 14 godina.

Važno je, međutim, naglasiti da rezultati pokazuju povezanost, a ne dokazuju da samo penjanje stepenicama direktno sprečava smrt. Ipak, nalazi se uklapaju u šire dokaze o značaju svakodnevne fizičke aktivnosti za zdravlje srca.

Stručnjaci objašnjavaju da trening snage može da uključuje vežbe sa sopstvenom težinom, kao što su čučnjevi, sklekovi i penjanje uz stepenice Foto: Shutterstock

Šta se dešava kada se penjete stepenicama?

Penjanje stepenicama nije samo „hodanje naviše“. Za relativno kratko vreme aktivira veliki broj mišića i ubrzava rad srca, pa predstavlja jednostavan način da se u svakodnevni život ubaci fizička aktivnost.

Za razliku od odlaska u teretanu ili planiranja posebnog treninga, stepenice su dostupne gotovo svuda – kod kuće, na poslu, u tržnom centru, na železničkoj stanici ili u javnim ustanovama.

Upravo zato stručnjaci smatraju da bi ova navika mogla biti praktičan način da ljudi povećaju svakodnevnu fizičku aktivnost.

- Ako možete da birate između stepenica i lifta, izaberite stepenice - poručuju istraživači, uz napomenu da čak i kratki periodi fizičke aktivnosti mogu imati zdravstvene koristi.

Više od 480.000 ljudi pokazalo istu vezu

Istraživači su pregledali veliki broj prethodnih radova, a u završnu analizu uključeno je devet studija sa ukupno 480.479 učesnika.

Kada su uporedili ljude koji su se penjali stepenicama sa onima koji to nisu činili, redovno penjanje bilo je povezano sa:

* 39% manjim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti

* 24% manjim rizikom od smrti od bilo kog uzroka

* manjim rizikom od pojedinih ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, uključujući srčani udar, moždani udar i srčanu insuficijenciju

To je posebno zanimljivo jer je u pitanju aktivnost koja ne zahteva posebnu opremu, članarinu ili izdvajanje vremena za trening.

Foto: Profimedia

Da li je dovoljno nekoliko spratova?

Jedna od analiziranih studija ukazala je na to da bi penjanje oko šest spratova dnevno moglo biti povezano sa najvećom koristi.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne može reći da postoji tačno određen „magični broj“ stepenica koji garantuje zaštitu srca. Potrebno je još istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je penjanja optimalno i da li veća količina donosi proporcionalno veću korist.

Drugim rečima, ne morate od prvog dana da pokušavate da se popnete na deseti sprat.

Počnite od onoga što možete.

Ako inače koristite lift za dva ili tri sprata, probajte da ih pređete stepenicama. Ako vam to postane lako, postepeno povećavajte količinu.

Ranija istraživanja takođe su ukazala na koristi od kratkih intervala penjanja stepenicama, posebno kada se fizička aktivnost redovno ponavlja.

Srce voli kada se krećemo – ali stepenice nisu za svakoga

Iako su stepenice jednostavan način za povećanje fizičke aktivnosti, nisu odgovarajuće za svakoga.

Osobe sa ozbiljnim srčanim tegobama, izraženim problemima sa zglobovima, ograničenom pokretljivošću ili drugim zdravstvenim problemima ne bi trebalo naglo da povećavaju intenzitet fizičke aktivnosti bez saveta lekara.

Za većinu ljudi, međutim, poruka istraživanja je jednostavna:

Ne tražite uvek komplikovan način da budete aktivniji. Nekada je dovoljno da preskočite lift.

Mali izbor koji napravite nekoliko puta dnevno može biti deo mnogo zdravije životne rutine.