Za rashlađivanje tela nije presudno samo koliko se znojimo, već i šta se sa znojem događa kada dospe na kožu. Telo gubi toplotu kada znoj ispari, dok znoj koji se sliva ili kaplje sa kože pre isparavanja ne doprinosi hlađenju na isti način.

Istraživači su ranije utvrdili i da se znoj može raširiti po koži u tanak film, čime se povećava površina izložena vazduhu i potencijalno poboljšava isparavanje. Zanimljivo je da sloj soli koji ostaje na koži nakon znojenja pomaže novom znoju da se brže raširi po njenoj površini.