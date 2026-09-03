Test A/G odnosa, ili test odnosa albumin-globulin, koristi za procenu ravnoteže između dva važna proteina u krvi: albumina i globulina

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Albumin i globulini su dve glavne grupe proteina u krvi. Albumin proizvodi jetra i on pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu i transportu hormona, vitamina i lekova kroz krvotok. Globulini imaju različite uloge, posebno u odbrani organizma od infekcija i regulisanju zapaljenskih procesa, a proizvode ih jetra i imunski sistem.

Šta je A/G test?

Test A/G odnosa, ili test odnosa albumin-globulin, koristi za procenu ravnoteže između dva važna proteina u krvi: albumina i globulina. Na ovaj način dokotori dobijaju uvid u različita zdravstvena stanja, posebno ona koja mogu da budu povezana sa funkcijom jetre i bubrega, poremećajima imunskog sistema.

Uravnotežen odnos između govori da postoji odgovarajuća ravnotežu proteina u organizmu. Promenjen AG odnos može da bude posledica bolesti jetre, poput ciroze ili hepatitisa, bolesti bubrega, poput nefrotskog sindroma; autoimunske bolesti, kao što su lupus ili reumatoidni artritis.

A/G odnos (albumin/globulin odnos) predstavlja poređenje količine ove dve grupe proteina u krvi. Uobičajene vrednosti su približno 1,0 do 2,5, ali referentni opseg može da se razlikuje od laboratorije do laboratorije.

Promenjen AG odnos može da bude posledica bolesti jetre Foto: Shutterstock

Zašto se radi ovaj test?

A/G odnos daje dodatni uvid u ravnotežu proteina u organizmu i može pomoći u otkrivanju stanja koja utiču na jetru, bubrege i imunski sistem. Test se često radi kao deo šire laboratorijske procene, naročito kod osoba koje imaju neobjašnjiv umor, otoke, gubitak telesne mase ili druge simptome koji mogu biti povezani sa poremećajem proteina u krvi.

Promenjen A/G odnos može da ukaže na bolesti jetre, hronične infekcije, autoimunske i druge inflamatorne bolesti, određene bolesti bubrega, neuhranjenost ili poremećaje imunskog sistema. U pojedinim slučajevima može biti povezan i sa određenim bolestima krvi, poput multiplog mijeloma.

Šta znači nizak A/G odnos?

Nizak odnos najčešće znači da je albumin snižen, globulini povišeni ili da su prisutne obe promene.

Snižen albumin može se javiti kod ozbiljnijih bolesti jetre, određenih bolesti bubrega kod kojih se proteini gube putem mokraće, neuhranjenosti ili tokom dugotrajnih zapaljenskih procesa.

Povišeni globulini mogu biti posledica hroničnih infekcija, autoimunskih bolesti poput lupusa ili reumatoidnog artritisa, ali i nekih bolesti krvi.

Kod izraženog pada albumina može doći do zadržavanja tečnosti i pojave otoka nogu ili stomaka.

Povišeni globulini mogu biti posledica hroničnih infekcija, autoimunskih bolesti poput lupusa ili reumatoidnog artritisa, Foto: Shutterstock

Šta znači visok A/G odnos?

Povišen A/G odnos je ređi i najčešće je povezan sa sniženim nivoom globulina. Može se javiti kod određenih poremećaja imunskog sistema, smanjene proizvodnje antitela ili nekih naslednih stanja. Privremeno povećanje odnosa može biti posledica dehidratacije, kada je koncentracija albumina u krvi relativno veća.

Važno je posmatrati sve rezultate zajedno

A/G odnos ne predstavlja dijagnozu sam po sebi. Njegova vrednost može biti promenjena zbog različitih faktora, uključujući akutne i hronične bolesti, starost, hidrataciju, trudnoću i određene lekove.

Zato se rezultat najbolje tumači zajedno sa vrednostima albumina, globulina i ukupnih proteina, kao i drugim analizama koje procenjuju funkciju jetre i bubrega.