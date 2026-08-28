Stručnjaci napominju da magnezijum učestvuje u brojnim procesima u organizmu i da je zato potreban dodatni oprez, posebno ako uz magnezijum pijemo i lekove koji se izdaju na recept

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Magnezijum je jedan od najpopularnijih dodataka ishrani. Veruje se da ovaj mineral može da obezbedi bolju kontrolu šećera u krvi, jače kosti i kvalitetniji san. Stručnjaci napominju da magnezijum učestvuje u brojnim procesima u organizmu i da je zato potreban dodatni oprez, posebno ako uz magnezijum pijemo i lekove koji se izdaju na recept. Da li možete da uzimate u isto vreme i magnezijum i lekove za visok krvni pritisak?

Kako deluju lekovi za visok krvni pritisak?

Postoji nekoliko različitih vrsta lekova za kontrolu visokog krvnog pritiska i svaki od njih deluje na drugačiji način, objašnjava Kevin Kheder, dr med., interventni kardiolog na Institutu za srce i krvne sudove Jeffrey M. Carlton u okviru Hoag sistema u Njuport Biču, Kalifornija.

- Neki od lekova opuštaju krvne sudove i tako olakšavaju protok krvi. To su inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima, odnosno ACE inhibitori. Drugi pomažu organizmu da izbaci višak natrijuma i vode, čime se smanjuje zapremina krvi. Ovi lekovi se zovu diuretici, odnosno lekovi koji podstiču izlučivanje viška tečnosti iz organizma. Određeni lekovi za pritisak usporavaju rad srca ili blokiraju hormone koji dovode do stezanja krvnih sudova i oni se zovu beta-blokatori - kaže dr Kheder.

Prema Američkom udruženju za srce, postoje i druge grupe lekova za visok krvni pritisak. Među njima su blokatori receptora za angiotenzin II, blokatori kalcijumskih kanala, alfa-blokatori, agonisti alfa-2 receptora i vazodilatatori.

Lekari objašnjavaju da svi ovi lekovi na kraju imaju jedan cilj - da smanje opterećenje srca i spreče teške komplikacije kao što su srčani udar, moždani udar, bolesti bubrega i srčana slabost, precizira dr Kheder.

Lekari objašnjavaju da svi ovi lekovi na kraju imaju jedan cilj - da smanje opterećenje srca i spreče teške komplikacije kao što su srčani udar, Foto: Shutterstock

Kako magnezijum deluje na krvni pritisak?

Magnezijum može da ima blag efekat na snižavanje krvnog pritiska, naročito kod osoba kojima nedostaje ovaj mineral, smatra Cheng-Han Chen, dr med., interventni kardiolog i medicinski direktor Programa za strukturne bolesti srca u MemorialCare Saddleback Medical Center u Laguni Hilsu, Kalifornija.

Pregled istraživanja objavljen 2025. godine u časopisu Hypertension potvrđuje ovu mogućnost. Prema rezultatima, magnezijum može biti koristan u snižavanju krvnog pritiska kod osoba koje imaju hipertenziju i nedostatak magnezijuma, zahvaljujući njegovom uticaju na opuštanje i širenje krvnih sudova. Ipak, potrebna su dodatna velika istraživanja kako bi se ovi efekti potvrdili.

- Magnezijum nije zamena za propisanu terapiju - naglašava dr Kheder.

Možete li uzimati magnezijum zajedno sa lekovima za visok krvni pritisak?

- Kada se kombinuje sa lekovima za krvni pritisak, magnezijum može da pojača delovanje leka i možda dovede do pada krvnog pritiska - objašnjava dr Chen.

Prema klinici Mayo, nizak krvni pritisak može izazvati simptome poput vrtoglavice ili nesvestice. Neki suplementi magnezijuma takođe mogu uticati na apsorpciju određenih lekova, napominje dr Kheder. Prema podacima Nacionalnih instituta za zdravlje (NIH), magnezijum može da smanji apsorpciju nekih antibiotika, lekova za osteoporozu i lekova za štitastu žlezdu.

Pošto magnezijum može da pojača dejstvo lekova za krvni pritisak, a ne samo da utiče na njihovu apsorpciju, uzimanje suplemenata i lekova u različito vreme može biti dovoljno da se ograniče neželjeni efekti.

- Dobro je napraviti razmak od nekoliko sati između uzimanja suplemenata magnezijuma i lekova, s tim što bi pacijenti trebalo da slede pre svega savet svog lekara ili farmaceuta - kaže dr Kheder.

Magnezijum može da smanji apsorpciju nekih antibiotika, lekova za osteoporozu i lekova za štitastu žlezdu Foto: Shutterstock

Ko ne bi trebalo da uzima magnezijum zajedno sa lekovima za visok krvni pritisak?

Iako razmak od najmanje nekoliko sati između uzimanja suplementa magnezijuma i leka za krvni pritisak može biti dovoljan, određene osobe treba da budu posebno oprezne.

Prema dr Chen i dr Khederu, oprez je potreban kod pacijenata koji uzimaju lekove koji mogu povećati nivo magnezijuma u organizmu, osoba sa ozbiljnim oboljenjem bubrega, pacijenata koji uzimaju više lekova za visok krvni pritisak i kod osoba koje uzimaju lekove koji utiču na funkciju bubrega.

Suplementi magnezijuma mogu da imaju blag efekat na snižavanje krvnog pritiska, naročito kod osoba kojima nedostaje ovaj mineral. Zbog toga, bez obzira na vrstu leka za visok krvni pritisak koji uzimate, kombinovanje terapije i magnezijuma može dovesti do osetnog pada krvnog pritiska i pojave simptoma poput vrtoglavice.