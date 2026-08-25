Umor i moždana magla mogu biti znak nedostatka minerala: Kako prepoznati šta vam nedostaje?
Ako ste se naspavali, normalno jeli, a ipak ste tokom dana iscrpljeni, teško se koncentrišete ili imate osećaj „magle u mozgu“, razlog ne mora uvek biti stres ili nedostatak sna. Jedan od mogućih faktora je i nedovoljan unos pojedinih minerala.
Minerali učestvuju u brojnim procesima u organizmu. Pomažu enzimima da obavljaju svoje funkcije, učestvuju u stvaranju energije, radu mišića i nervnog sistema, kao i u regulaciji različitih ćelijskih procesa. Posebno su važni za rad mitohondrija – delova ćelija koji hranljive materije pretvaraju u energiju.
Kako nedostatak minerala može da se odrazi na organizam?
Kada organizmu nedostaju određeni minerali, stvaranje energije može biti manje efikasno. To se može ispoljiti kroz:
* uporan umor i iscrpljenost
* poteškoće sa koncentracijom i osećaj „magle u mozgu“
* grčeve i slabost mišića
* promene raspoloženja
* veću osetljivost na stres
* poremećaje sna
Ovi simptomi nisu karakteristični samo za nedostatak minerala i mogu imati brojne druge uzroke. Zbog toga ih ne treba automatski pripisivati ishrani.
Gvožđe, magnezijum, cink i bakar
Prema stručnjacima citiranim u izvornom tekstu, među mineralima čiji se nedostatak relativno često uočava izdvajaju se gvožđe, magnezijum, cink i bakar.
Magnezijum ima važnu ulogu u energetskom metabolizmu, radu mišića i nervnog sistema. Cink je značajan za imunitet i funkciju brojnih enzima, dokbakaručestvuje u stvaranju energije i metabolizmu gvožđa.
Gvožđe je takođe neophodno za normalno stvaranje energije, a njegov nedostatak može biti povezan sa izraženim umorom.
Nije važan samo unos, već i apsorpcija
Čak i kada je određeni mineral prisutan u hrani, organizam mora da bude sposoban da ga apsorbuje i iskoristi.
Na apsorpciju hranljivih materija mogu uticati zdravlje digestivnog sistema, upalne promene, način ishrane i pojedini lekovi. U izvornom tekstu posebno se ukazuje na lekove koji smanjuju želudačnu kiselinu, jer ona učestvuje u procesu varenja i oslobađanja određenih minerala iz hrane.
Zbog toga nije dovoljno samo povećati unos jednog minerala – važno je utvrditi zbog čega eventualni nedostatak postoji.
Kako da unesete više minerala?
Najbolji način je raznovrsna ishrana zasnovana na celovitim namirnicama. Voće i povrće, mahunarke, integralne žitarice, orašasti plodovi, semenke i druge nutritivno bogate namirnice mogu doprineti dovoljnom unosu različitih minerala.
Fermentisana hrana takođe može biti deo raznovrsne ishrane, dok način pripreme hrane može uticati na dostupnost pojedinih hranljivih materija.
Oprez sa suplementima
Ako postoji sumnja na nedostatak minerala, nije dobro samoinicijativno uzimati velike doze suplemenata.
Prevelike količine pojedinih minerala mogu dovesti do neravnoteže i drugih problema. Zato je mnogo korisnije prvo utvrditi da li nedostatak zaista postoji, a zatim, po potrebi, nadoknadu sprovoditi uz savet lekara.
Suština je jednostavna: minerali su važni za normalno funkcionisanje organizma, ali umor i problemi sa koncentracijom ne znače automatski da vam neki mineral nedostaje. Ako simptomi traju, potrebno je potražiti njihov uzrok, a ne oslanjati se samo na suplemente.
Izvor: theepochtimes.com/zdravlje.kurir.rs