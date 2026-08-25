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 Ako ste se naspavali, normalno jeli, a ipak ste tokom dana iscrpljeni, teško se koncentrišete ili imate osećaj „magle u mozgu“, razlog ne mora uvek biti stres ili nedostatak sna. Jedan od mogućih faktora je i nedovoljan unos pojedinih minerala.

Minerali učestvuju u brojnim procesima u organizmu. Pomažu enzimima da obavljaju svoje funkcije, učestvuju u stvaranju energije, radu mišića i nervnog sistema, kao i u regulaciji različitih ćelijskih procesa. Posebno su važni za rad mitohondrija – delova ćelija koji hranljive materije pretvaraju u energiju.

Kako nedostatak minerala može da se odrazi na organizam?

Kada organizmu nedostaju određeni minerali, stvaranje energije može biti manje efikasno. To se može ispoljiti kroz:

* uporan umor i iscrpljenost
* poteškoće sa koncentracijom i osećaj „magle u mozgu“
* grčeve i slabost mišića
* promene raspoloženja
* veću osetljivost na stres
* poremećaje sna

Ovi simptomi nisu karakteristični samo za nedostatak minerala i mogu imati brojne druge uzroke. Zbog toga ih ne treba automatski pripisivati ishrani.

Gvožđe, magnezijum, cink i bakar

Prema stručnjacima citiranim u izvornom tekstu, među mineralima čiji se nedostatak relativno često uočava izdvajaju se gvožđe, magnezijum, cink i bakar.

Magnezijum ima važnu ulogu u energetskom metabolizmu, radu mišića i nervnog sistema. Cink je značajan za imunitet i funkciju brojnih enzima, dokbakaručestvuje u stvaranju energije i metabolizmu gvožđa.

Gvožđe je takođe neophodno za normalno stvaranje energije, a njegov nedostatak može biti povezan sa izraženim umorom.

epruveta sa uzorkom krvi na kojoj piše vitamini i minerali
Prvo utvrdite da li nedostatak zaista postoji, a zatim, po potrebi, nadoknadu sprovodite uz savet lekara Foto: Shutterstock

Nije važan samo unos, već i apsorpcija

Čak i kada je određeni mineral prisutan u hrani, organizam mora da bude sposoban da ga apsorbuje i iskoristi.

Na apsorpciju hranljivih materija mogu uticati zdravlje digestivnog sistema, upalne promene, način ishrane i pojedini lekovi. U izvornom tekstu posebno se ukazuje na lekove koji smanjuju želudačnu kiselinu, jer ona učestvuje u procesu varenja i oslobađanja određenih minerala iz hrane.

Zbog toga nije dovoljno samo povećati unos jednog minerala – važno je utvrditi zbog čega eventualni nedostatak postoji.

Kako da unesete više minerala?

Najbolji način je raznovrsna ishrana zasnovana na celovitim namirnicama. Voće i povrće, mahunarke, integralne žitarice, orašasti plodovi, semenke i druge nutritivno bogate namirnice mogu doprineti dovoljnom unosu različitih minerala.

Fermentisana hrana takođe može biti deo raznovrsne ishrane, dok način pripreme hrane može uticati na dostupnost pojedinih hranljivih materija.

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Magnezijum i druge minerale najbolje je unositi putem zdrave ishrane Foto: Shutterstock

Oprez sa suplementima

Ako postoji sumnja na nedostatak minerala, nije dobro samoinicijativno uzimati velike doze suplemenata.

Prevelike količine pojedinih minerala mogu dovesti do neravnoteže i drugih problema. Zato je mnogo korisnije prvo utvrditi da li nedostatak zaista postoji, a zatim, po potrebi, nadoknadu sprovoditi uz savet lekara.

Suština je jednostavna: minerali su važni za normalno funkcionisanje organizma, ali umor i problemi sa koncentracijom ne znače automatski da vam neki mineral nedostaje. Ako simptomi traju, potrebno je potražiti njihov uzrok, a ne oslanjati se samo na suplemente.

Izvor: theepochtimes.com/zdravlje.kurir.rs

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