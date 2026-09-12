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Sitne promene na koži, noktima, šakama i stopalima mogu nekada da otrkiju mnogo o zdravlju. Napredne dijagnostičke metode poput rendgena, magnetne rezonance ili ultrazvuka pružaju važne i životno značajne informacije o stanju tela, ali sve obično počinje jednostavnim pregledom - posmatranjem pojedinih delova tela.

Ovo je zgodno uputstvo i dobar način prevencije, ali bitno je da znamo da odluku o čemu se tačno radi donosi lekar specijalita na osnovu detaljnih analiza.

Koža i problemi sa jetrom

Koža je naveći organ, sastoji se od vode, proteina, masti i minerala. Određene promene na koži ponekad mogu da ukažu na zdravstvene probleme. Žućkasta boja kože može biti znak problema sa jetrom. Žute, crvenkaste ili smeđe promene koje postaju tvrde na dodir mogu biti razlog da stručnjak ispita da li postoji dijabetes.

Karakterističan osip u obliku leptira na obrazima i preko korena nosa može biti jedan od znakova lupusa Foto: Shutterstock

Karakterističan osip u obliku leptira na obrazima i preko korena nosa može biti jedan od znakova lupusa.

Šake šalju važne signale

Brojna zdravstvena stanja mogu da promene izgled i osećaj u šakama. Kada lekar zatraži da ga uhvatite za ruku, moguće je da proverava snagu stiska šake. Slab stisak, naročito ako je praćen usporenim hodom, može da bude povezan sa različitim zdravstvenim stanjima, uključujući i srčanu slabost.

Crvene kvržice ili plikovi na šakama mogu da ukažu na alergiju na nikl. Trnjenje ili utrnulost šaka nekada su simptomi sindroma karpalnog tunela, ali u pojedinim slučajevima i znak moždanog udara. Ako imate bilo kakve nedoumice najbolje je da se obratite lekaru.

Prsti koji su hladni i menjaju boju u belu, plavu ili crvenu ukazuj na Rejnoovu bolest. Kod ovog poremećaja mali krvni sudovi koji kožu snabdevaju krvlju postaju suženi.

Hladna stopala imaju i pacijenti koji pate od anemije ili problema sa štitastom žlezdom. Foto: Shutterstock

Hladna i otečena stopala

Hronično hladna stopala uglavnom su znak slabije cirkulacije, jer su stopala najudaljeniji deo tela od srca. Međutim, hladna stopala imaju i pacijenti koji pate od anemije ili problema sa štitastom žlezdom.

Otečena stopala mogu su povezana sa bolestima limfnog sistema ili srca, dok peckanje i trnjenje stopala često ukazuje na oštećenje nerava izazvano dijabetesom.

I Rejnoova bolest izaziva promenu boje prstiju na stopalima, koji mogu postati crveni, plavi ili beli.

Nokti otkriju šta se dešava u organizmu

Nokti na rukama i nogama nisu samo estetski detalj, oni mogu da pruže iznenađujuće mnogo informacija o opštem zdravstvenom stanju.

Okrugla ili uzdužna udubljenja na noktima, poznata kao tačkasta udubljenja noktiju, mogu biti znak psorijaze. Kod takozvanih „kašikastih“ noktiju, koji su umesto uobičajenog ispupčenog oblika udubljeni poput malih posuda, uzrok može biti anemija izazvana nedostatkom gvožđa.

Brazde ili bele linije na noktima mogu biti povezane sa bolestima štitaste žlezde, alopecijom, dehidratacijom, nedostatkom vitamina i drugim zdravstvenim stanjima.

Okrugla ili uzdužna udubljenja na noktima, poznata kao tačkasta udubljenja noktiju, mogu biti znak psorijaze. Foto: Shutterstock

Obratite pažnju i na druge promene

Pažljivim posmatranjem mogu se uočiti i drugi signali koje telo šalje - promene u dahu, kosi, zubima, usnama ili beonjačama.