Rani rezultati istraživanja ukazuju da bi svakodnevni sok od cvekle mogao bezbedno da podrži funkciju bubrega kod trudnica sa hroničnom bolešću bubrega, ali su potrebna veća istraživanja

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Za žene sa hroničnom bolešću bubrega (HBB), trudnoća predstavlja dodatno opterećenje za bubrege. Kod onih sa umerenom do teškom bolešću, približno polovina doživi pogoršanje funkcije bubrega tokom trudnoće. Istovremeno, mogućnosti lečenja su ograničene jer mnogi lekovi nisu bezbedni za primenu tokom trudnoće.

Istraživači sa Kings koledža u Londonu ispitivali su da li sok od cvekle, bogat nitratima, može da pruži dodatnu zaštitu bubrezima. Nitrati se u organizmu pretvaraju u azot-monoksid, koji opušta krvne sudove i poboljšava cirkulaciju.

U studiji, objavljenoj u časopisu Kidney International Reports, učestvovalo je 108 trudnica sa HBB stadijuma 2–5 iz osam bolnica u Velikoj Britaniji. Učesnice su nasumično raspoređene tako da jedna grupa dobija standardnu negu, a druga standardnu negu uz svakodnevni sok od cvekle.

Tokom trudnoće bubrezi rade pojačano kako bi zadovoljili potrebe majke i bebe, pa se kod žena sa hroničnom bolešću bubrega povećava rizik od pogoršanja njihove funkcije i komplikacija Foto: Shutterstock

Manje ozbiljnih komplikacija

Iako je cilj studije prvenstveno bio da proveri da li je moguće sprovesti veće kliničko istraživanje, rezultati su bili ohrabrujući. Žene koje su pile sok od cvekle imale su oko 70 odsto manje ozbiljnih neželjenih događaja u odnosu na grupu koja je dobijala samo standardnu negu.

Kod žena sa uznapredovalom bolešću bubrega primećeni su i dodatno pozitivni rezultati, uključujući bolju funkciju bubrega nakon trudnoće, manje prijema novorođenčadi na neonatalnu negu i manju potrebu za lekovima za krvni pritisak.

Važno je i to što nisu uočeni novi problemi sa bezbednošću. Posebno nije zabeleženo povećanje rizika od hiperkalemije, odnosno opasno visokog nivoa kalijuma u krvi.

- Naši rezultati ukazuju na to da bi sok od cvekle mogao da predstavlja jednostavan i pristupačan pristup koji je bezbedan i koji vredi dalje istraživati - rekla je dr Prisila Smit, prva autorka studije.

Potrebna su veća istraživanja

Istraživači naglašavaju da su rezultati još uvek preliminarni i da ova studija nije bila dovoljno velika da potvrdi efikasnost soka od cvekle. Potrebna su veća klinička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li on zaista može da uspori pogoršanje funkcije bubrega i poboljša ishode za majke i bebe.

Hronična bolest bubrega (HBB) je dugotrajno oštećenje bubrega koje postepeno smanjuje njihovu sposobnost da filtriraju krv i uklanjaju otpadne materije iz organizma Foto: Shutterstock