Spavanje na boku moglo bi da podrži prirodne procese čišćenja mozga tokom noći, ali su potrebna dodatna istraživanja da bi se potvrdio uticaj na rizik od demencije

Slušaj vest

Alchajmerova bolest je progresivna bolest mozga koju karakterišu gubitak pamćenja i sposobnosti rasuđivanja, kao i promene ličnosti. Budući da bolest vremenom napreduje, naučnici intenzivno istražuju različite faktore koji bi mogli uticati na zdravlje mozga i smanjiti rizik od razvoja demencije.

Pored pravilne ishrane, fizičke aktivnosti i kontrole faktora rizika, pažnja istraživača sve više je usmerena i na kvalitet i način spavanja. Nova saznanja ukazuju da bi čak i položaj tela tokom spavanja mogao imati određenu ulogu u procesima kojima se mozak tokom noći „čisti“ od otpadnih materija.

Prema novoj studiji, spavanje u određenom položaju moglo bi biti povezano sa manjim rizikom od demencije i Alchajmerove bolesti. Kako je objavio New York Post, ovo otkriće moglo bi biti značajno za buduća istraživanja o prevenciji i ranom prepoznavanju neurodegenerativnih bolesti.

Demencija je grupa simptoma koji utiču na pamćenje, razmišljanje, ponašanje i sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti Foto: Shutterstock

- Utvrđeno je da je spavanje na boku najkorisniji položaj za vaš mozak i pomaže vašem mozgu da brže očisti međućelijski otpad nego drugi položaji. To dovodi do višestrukih koristi, uključujući potencijalno smanjenje rizika od razvoja neuroloških bolesti poput Parkinsonove ili Alchajmerove bolesti - objašnjava stručnjak za san Narvan Amini.

Zašto bi spavanje na boku moglo biti korisno?

Spavanje na boku se generalno smatra jednim od povoljnijih položaja za spavanje jer može pružiti dobru potporu kičmi, smanjiti refluks kiseline i ublažiti hrkanje. Jedno od mogućih objašnjenja jeste da ovaj položaj može doprineti efikasnijem uklanjanju metaboličkog otpada iz mozga tokom sna.

Ipak, važno je naglasiti da položaj spavanja sam po sebi ne znači da će sprečiti Alchajmerovu bolest. Za sada se ovakva saznanja posmatraju kao deo šireg istraživanja veze između sna i zdravlja mozga, dok su za potvrdu direktne veze potrebna dodatna istraživanja.