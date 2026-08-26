Terapija matičnim ćelijama poboljšala je vid kod pacijenata sa retkom genetskom bolešću koja progresivno oštećuje površinu oka i ozbiljno narušava vid

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Terapija matičnim ćelijama poboljšala je vid kod pacijenata sa retkom genetskom bolešću koja progresivno oštećuje površinu oka i ozbiljno narušava vid.

U prvom kliničkom ispitivanju ove vrste na ljudima, sprovedenom u Moorfields Eye Hospital i na University College London (UCL), zabeleženo je poboljšanje vida kod pacijenata sa keratopatijom povezanom sa aniridijom (ARK), progresivnom bolešću rožnjače koja pogađa osobe sa nedostatkom dužice (irisa).

Glavna uloga dužice je da kontroliše količinu svetlosti koja ulazi u oko, ali ona oku daje i njegovu karakterističnu boju. Za ovu bolest do sada nije postojalo odgovarajuće lečenje. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu JAMA Ophthalmology.

Šta je keratopatija?

Keratopatija je opšti naziv za nezapaljenska oboljenja ili oštećenja rožnjače koja mogu dovesti do problema sa vidom. Aniridija je poremećaj oka koji može zahvatiti limbalne matične ćelije. One se nalaze na granici između beonjače, belog dela oka, i rožnjače, prozirnog prednjeg dela oka.

Bolest je najčešće posledica nasledne genetske abnormalnosti koja utiče na razvoj oka i može dovesti do ozbiljnog gubitka vida Foto: Shutterstock

Bolest je najčešće posledica nasledne genetske abnormalnosti koja utiče na razvoj oka i može dovesti do ozbiljnog gubitka vida. U ovom slučaju uzrok je mutacija gena PAX6.

Nedostatak limbalnih matičnih ćelija, čija je glavna uloga regeneracija istrošenih ćelija epitela rožnjače, omogućava tkivu vežnjače da se širi preko rožnjače. Zbog toga rožnjača postaje zamućena, a počinje da se stvara i zadebljali sloj tkiva koji vremenom sve više narušava vid.

Terapija matičnim ćelijama

Istraživači iz Moorfields Eye Hospital i UCL razvili su kolagenski nosač, dizajniran da na zahvaćeno područje prenese dve vrste matičnih ćelija: limbalne epitelne matične ćelije i stromalne matične ćelije.

U kliničkom ispitivanju učestvovalo je devet pacijenata. Svaki pacijent terapiju je dobio na jednom oku, dok je drugo, nelečeno oko služilo kao kontrola.

Poboljšanje stanja površine oka i vida

Na početku ispitivanja prosečna vrednost OSS skora (Ocular Surface Score), koji se koristi za procenu stanja površine oka, iznosila je 9,4 kod lečenih očiju i 8,4 kod nelečenih očiju.

OSS skor od 0 do 5 smatra se blagim, od 6 do 10 umerenim, a od 11 do 15 teškim.

Posle tri meseca prosečan skor kod lečenih očiju poboljšao se na 5,9, dok je nakon 12 meseci iznosio 6,7. Za razliku od toga, stanje nelečenih očiju promenilo se veoma malo, pa je njihov prosečan skor nakon 12 meseci iznosio 8,0.

Razvili su kolagenski nosač, dizajniran da na zahvaćeno područje prenese dve vrste matičnih ćelija Foto: Shutterstock

Poboljšanje je zabeleženo i u samoj oštrini vida. Rezultati na ETDRS testu vida (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) poboljšali su se u proseku za 24 slova, što odgovara gotovo pet redova na standardnoj tabli za proveru vida.

Sledeći korak je veće kliničko ispitivanje

Profesor Sadžad Ahmad, konsultant oftalmološki hirurg u Moorfields Eye Hospital i profesor regeneracije rožnjače na UCL Institute of Ophthalmology, izjavio je da je ovo prva primena kolagenske skele sa dve vrste matičnih ćelija čiji je cilj poboljšanje vida.

Prema njegovim rečima, terapija se pokazala efikasnom kod progresivne bolesti koja do sada nije mogla adekvatno da se leči, a koja može dovesti do ozbiljnog gubitka vida.