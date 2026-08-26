Ako koristite sprej za nos zbog alergije, zapamtite: očistite nos, nagnite glavu napred, suprotnom rukom usmerite sprej od septuma i udahnite nežno – bez snažnog šmrkanja

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Sezona ambrozije je uveliko počela, a za mnoge ljude to znači isto svake godine – kijanje, šmrkanje, svrab u nosu i očima, suzenje i osećaj da je nos potpuno zapušen. Sprejevi za nos često su među prvim stvarima za kojima posežemo kada alergija počne da muči, ali pitanje je: da li ih zaista koristimo pravilno?

Način na koji se sprej primenjuje može biti važan za to da lek dospe tamo gde treba. Pogrešan položaj glave, usmeravanje mlaza prema pregradi nosa ili snažno ušmrkavanje mogu učiniti da deo leka završi u grlu umesto na nosnoj sluzokoži.

Prema uputstvu Odeljenja za alergologiju i imunologiju East Kent Hospitals, postoji nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći da se sprej pravilno primeni.

Pre upotrebe operite ruke i proverite da li je raspršivač spreman za korišćenje. Kod preparata kod kojih je to predviđeno, bočicu treba nežno promućkati.

Važno je i da se uvek prati uputstvo proizvođača, jer se način korišćenja može razlikovati u zavisnosti od uređaja i vrste leka.

Prvo – očistite nos

Pre prskanja očistite nos nežnim izduvavanjem.

Sluz u nosu može zadržati lek i sprečiti ga da dođe do sluzokože, gde treba da deluje.

Nemojte zabacivati glavu unazad

Ovo je jedna od stvari koju mnogi rade pogrešno.

Umesto da zabacujete glavu unazad, nagnite je napred, tako da se brada približi grudima. Prema NHS uputstvu, ovaj položaj pomaže da sprej dospe u odgovarajući deo nosa, umesto da odlazi prema zadnjem delu grla.

Koristite suprotnu ruku

Ovo je možda najzanimljiviji savet.

Ako prskate desnu nozdrvu, držite sprej levom rukom. Za levu nozdrvu koristite desnu ruku.

Na ovaj način lakše ćete usmeriti mlaz od nosne pregrade, odnosno septuma. Septum je pregrada koja razdvaja dve nozdrve, a njegova sluzokoža može biti osetljiva i lako se iritirati.

Ako prskate desnu nozdrvu, držite sprej levom rukom. Za levu nozdrvu koristite desnu ruku Foto: Shutterstock

Ne usmeravajte sprej ka sredini nosa

Vrh spreja postavite neposredno unutar nozdrve, ali ga nemojte usmeravati prema sredini nosa.

Mlaz treba usmeriti ka spoljašnjoj strani nosa, odnosno u pravcu uha ili oka, a ne prema septumu. Cilj je da lek dospe na nosne školjke i sluzokožu nosa.

Nemojte snažno da ušmrkavate

Kada pritisnete pumpicu, udahnite nežno.

Snažno ušmrkavanje može dovesti do toga da sprej prođe kroz nos i završi u grlu. Ako nakon korišćenja osećate lek u grlu ili imate neprijatan ukus u ustima, moguće je da ste previše snažno udahnuli.

Drugim rečima, nije cilj da sprej „povučeš“ duboko u nos – potrebno je da ga nežno udahnete dok se raspršuje.

Snažno ušmrkavanje može dovesti do toga da sprej prođe kroz nos i završi u grlu Foto: Shutterstock

Ponovite postupak i na drugoj nozdrvi

Kada završite sa jednom nozdrvom, promenite ruku i ponovite postupak na drugoj.

Ponovna upotreba suprotne ruke pomaže da sprej i dalje bude usmeren dalje od septuma. Na kraju obrišite mlaznicu i vratite poklopac.

Šta ako sprej izazove bol ili krvarenje? Ako se nakon korišćenja jave bol, iritacija ili krvarenje iz nosa, proverite da li sprej pravilno usmeravate i da li mlaznicu pritiskate uz nosnu pregradu. Ako se bol ili krvarenje ne smiruju, potrebno je obratiti se lekaru.

Važno upozorenje za sprejeve koji otčepljuju nos

Ne bi trebalo mešati dekongestivne sprejeve sa sprejevima koji se koriste za kontrolu alergijskog rinitisa.

Dekongestivni sprejevi namenjeni brzom otčepljivanju nosa ne bi trebalo da se koriste duže od preporučenog perioda. NHS uputstvo upozorava da njihova produžena upotreba može dovesti do toga da se zapušenost pogorša kada prestanete da ih koristite. Zato je važno znati koji sprej koristite i čemu je namenjen – i pridržavati se uputstva uz konkretan lek.

Jednostavno pravilo za kraj

Ako koristite sprej za nos zbog alergije, zapamtite: očistite nos, nagnite glavu napred, suprotnom rukom usmerite sprej od septuma i udahnite nežno – bez snažnog šmrkanja.