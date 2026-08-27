Morbili su veoma zarazna bolest, jedna od najzaraznijih koje postoje

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U Bugarskoj je potvrđeno više od 500 slučajeva. Prema izveštajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedelje u raškom okrugu potvrđen je jedan slučaj morbila, dok je na Kosovu i Metohiji za samo nedelju dana registrovano 25 novih obolelih.

Zbog celokupne situacije epidemiolozi apeluju na roditelje da ne odlažu vakcinaciju i da obrate pažnju na prve simptome bolesti.

Prvi simptomi mogu da liče običnu virusnu infekciju

Dr Saša Milićević, pedijatar upozorava da male boginje nisu bezazlena infekcija i da, iako prvi simptomi mogu delovati blago i ličiti na običnu virusnu infekciju, bolest kod pojedine dece može imati ozbiljan tok i dovesti do komplikacija.

- Male boginje su bolest koja može biti ozbiljna i opasna, a u početku često prođe neprimećeno. Roditelji prve simptome mogu lako da zamene sa alergijom.Međutim, bolest nekad može dovesti do ozbiljnih komplikacija, poput zapaljenja pluća ili uha. U težim slučajevima može doći i do zapaljenja mozga, pa čak i slepila. Retko se dešava da dođe do smrtnog ishoda, ali to se dešava uglavnom u Africi - započeo je dr Milićević.

Jedna od najvažnijih mera zaštite od morbila jeste vakcinacija Foto: Shutterstock

On ističe da za sada nema razloga za strah i paniku u Srbiji, ali da situaciju treba pažljivo pratiti, imajući u vidu povećan broj slučajeva u okolnim zemljama.

– To je bolest koja je stalno prisutna i za sada nema razloga za strah ili paniku.Međutim, s obzirom na to da se pojavljuje u okolnim zemljama, nikada sa sigurnošću ne možemo znati u kom će se pravcu situacija razvijati. Reč je o veoma zaraznoj bolesti, jednoj od najzaraznijih koje postoje. U svakom slučaju, vrlo lako se prenosi kontaktom, razgovorom, kijanjem i kašljanjem. Decu učimo da prilikom kijanja stave ruku na usta, ali je mnogo bolje da koriste lakat. Kada kijaju u šaku, uglavnom prenesu virus na igračke, pa ga tako mogu preneti i nekom drugom. Uglavnom nije reč o opasnoj bolesti, ali kod pojedinih pacijenata može izazvati ozbiljnije komplikacije, naročito kod onih koji već imaju hronična oboljenja ili oslabljen imunitet – objasnio je dr Milićević.

Jedna od najvažnijih mera zaštite jeste vakcinacija.

- Vakcinacija je zakonom obavezna. Najbolje je da se o svemu posavetujete sa svojim pedijatrom u kog imate poverenja, jer je to vrlo važna stvar - zaključio je dr Saša Milićević, pedijatar.

01:32 Alarm zbog morbila u regionu! Stručnjak otkrio koja grupa je posebno ugrožena i kada male boginje postaju opasne po život Izvor: Kurir televizija

Najzaraznija bolest

Male boginje su jedna od najzaraznijih bolesti. Na primer, ako se u sobi od 10 ljudi nalazi samo jedna inficirana osoba, ona može u kratkom roku da zarazi svih devet osoba. Virus morbila ostaje u vazduhu dva sata nakon odlaska obolele osobe i za to vreme može zaraziti osobe iz okoline, kažu lekari. Virus se širi kapljičnim putem (govor, kašalj, kijanje) i direktnim kontaktom. Oboleli su zarazni četiri dana pre i četiri dana posle izbijanja ospe, objašnjavaju stručnjaci.

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Kurir.rs

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