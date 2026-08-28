Kada ivica nokta urasta u okolnu kožu, može da dođe do bola, neprijatnosti pri hodu, crvenila i otoka

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Nepravilno sečenje noktiju i tesna obuća mogu da povećaju rizik od urastanja noktiju (onihokriptoze). Kada ivica nokta urasta u okolnu kožu, može da dođe do bola, neprijatnosti pri hodu, crvenila i otoka. U pitanju je čest problem koji se, uz odgovarajuću negu, uspešno leči.

Potapanje stopala u toplu vodu i nošenje udobne obuće mogu da ublaže simptome. Iako je uglavnom reč o bezopasnom zdravstvenom problemu, u retkim slučajevima mogu da se jave komplikacije. Ako se stanje ne leči, vremenom može da dođe do infekcije kože, a u najtežim situacijama i do infekcije kosti.

Različite vrste uraslih noktiju

Urastao nokat može da se podeli na nekoliko tipova, u zavisnosti od mesta na kojem nokat urasta u kožu.

Bočno urastao nokat – ovo je najčešći oblik urastanja nokta. Nastaje kada bočna ivica nokta uraste u kožu sa strane nožnog prsta.

Distalno urastao nokat – ivica nokta raste ili se uvija u kožu na vrhu prsta, na mestu gde se gornji deo nokta spaja sa kožom.

Proksimalno urastao nokat – nastaje kada se koren, odnosno baza nokatne ploče, useca unazad, direktno u proksimalni nokatni nabor, odnosno kožu na dnu nokta. Ovaj nokat ne raste u dužinu, već novi nokat počinje da raste ispod starog, podiže ga i pomera unazad u meko tkivo.

Potapanje stopala u toplu vodu i nošenje udobne obuće mogu da ublaže simptome Foto: Shutterstock

Kako prepoznati urastao nokat?

Kada nokat na nožnom prstu, naročito na palcu, urasta u kožu, može da dođe do bola, posebno prilikom hodanja. Česti su crvenilo i otok kože oko uraslog nokta.

Javlja se i osetljivost na dodir, jer prst može biti veoma osetljiv i bolan čak i pri blagom dodiru. Ako urastao nokat ošteti kožu, bakterije mogu da prodru u tkivo i izazovu infekciju. Prst tada može biti topao, a na zahvaćenom mestu može da se pojavi gnoj.

Zašto dolazi do urastanja noktiju?

Urastao nokat najčešće je posledica nepravilnog sečenja noktiju, na primer kada se nokti iseku previše kratko ili zaobljeno. Javlja se i kod osoba koje nose tesnu obuću ili cipele sa visokim potpeticama koje pritiskaju prste.

Urastanje se može javiti i kod deformiteta nokta koji raste izrazito zakrivljeno i uvija se u kožu, nakon povrede nožnog prsta ili usled gljivične infekcije.

Faktori rizika su porodična istorija urastanja noktiju, deformiteti stopala, bavljenje aktivnostima koje podrazumevaju ponavljane pokrete i opterećenje stopala, poput fudbala ili baleta, izrazito znojenje stopala tokom dužeg perioda, kao i određena zdravstvena stanja, poput dijabetesa, srčane slabosti ili bubrežne insuficijencije.

Urastanje se može javiti i kod deformiteta nokta koji raste izrazito zakrivljeno i uvija se u kožu Foto: Shutterstock

Kako se leči urastao nokat? Lekar može da dijagnostikuje urastao nokat detaljnim pregledom nožnog prsta. Ukoliko postoje znaci infekcije, lekar može da zatraži analize krvi kako bi utvrdio da li je infekcija bakterijska ili gljivična.

Lečenje je usmereno na ublažavanje bola i podsticanje zarastanja. Blagi slučajevi uraslog nokta često mogu da se tretiraju kod kuće. Kada primetite da nokat urasta, možete da pokušate da potopite stopalo u toplu, ali ne vrelu vodu oko 15 minuta, nekoliko puta dnevno. Tokom potapanja nežno masirajte zahvaćenu stranu nokta kako biste smanjili upalu i nelagodnost.

Nosite otvorenu ili široku obuću koja ostavlja dovoljno prostora za prste i smanjuje pritisak i bol. Kada je potrebno da skratite nokte, secite ih ravno, bez preteranog skraćivanja uglova, kako biste sprečili dalje urastanje.

Ako imate zdravstvena stanja koja povećavaju rizik od problema sa stopalima, poput dijabetesa, oštećenja nerava ili slabe cirkulacije, nemojte pokušavati sami da lečite urastao nokat, već se obratite lekaru.

Lekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta, poput ibuprofena ili paracetamola, mogu da pomognu u ublažavanju bola i upale. Ako je urastao nokat inficiran, lekar može da propiše antibiotike.

pak, potrebno je tri do četiri meseca da nokat ponovo izraste. Foto: Shutterstock

Hirurško lečenje

Ako je urastao nokat težak, inficiran ili se problem često ponavlja na istom prstu, lekar može da preporuči hirurško uklanjanje uraslog dela nokta ili celog nokta kako bi se omogućilo pravilno zarastanje i smanjio rizik od ponovnog urastanja.

Dve uobičajene procedure su parcijalna i totalna avulzija nokta.

Parcijalna avulzija podrazumeva uklanjanje samo dela zahvaćenog nokta kako bi se smanjili pritisak i bol. Prst se prethodno umrtvljuje lokalnom anestezijom, tako da pacijent ne oseća bol tokom procedure.

Totalna avulzija je uklanjanje celog nokta, uključujući ploču nokta i deo tkiva ispod nje. Na taj način omogućava se zarastanje zahvaćenog područja i postepeni rast novog, zdravog nokta. Sve se radi uz primenu lokalne anestezije.

Da li urastao nokat može da prođe sam od sebe?

Blagi slučajevi mogu da se povuku uz jednostavne mere kod kuće, poput potapanja stopala u toplu vodu, pravilnog sečenja i izbegavanja tesne obuće. Ako kućne mere ne daju rezultate, možda će biti potrebna manja hirurška intervencija kojom se uklanja deo ili ceo nokat.

Nakon operacije, normalnim aktivnostima možete da se vratite za nekoliko dana. Ipak, potrebno je tri do četiri meseca da nokat ponovo izraste.

Da li pedikir može da leči urastao nokat?

Većina osoba koje rade manikir i pedikir nije obučena za lečenje uraslih noktiju. Zbog toga ne bi trebalo da seku urastao nokat niti da rade pedikir osobi koja ima ovaj problem.