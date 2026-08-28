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Lekovi za snižavanje krvnog pritiska pomažu u sprečavanju srčanih i moždanih udara, ali njihova korist u velikoj meri zavisi od toga da li ih pacijenti uzimaju prema propisanom rasporedu

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Lekovi za snižavanje krvnog pritiska pomažu u sprečavanju srčanih i moždanih udara, ali njihova korist u velikoj meri zavisi od toga da li ih pacijenti uzimaju prema propisanom rasporedu, pokazala je velika analiza prethodnih studija.

- Naši rezultati potkrepljuju izreku da lekovi ne deluju kod pacijenata koji ih ne uzimaju - rekla je vođa studijeĆianćijan Jang sa Univerziteta u Oksfordu i dodala:

- Pacijenti sa nižim nivoom pridržavanja terapije imali su malu ili nikakvu kardiovaskularnu korist, dok su oni koji su se terapije pridržavali u većoj meri imali veće smanjenje krvnog pritiska i manji rizik od kardiovaskularnih događaja - istakla je Jang, koja je predstavila rezultate na kongresu Evropskog kardiološkog društva u Minhenu.

Analizirani podaci više od 91.000 ljudi

Njegov tim analizirao je podatke o 91.339 učesnika iz devet prethodnih kliničkih ispitivanja različitih terapija za visok krvni pritisak.

Analiza je pokazala da je učestalost velikih kardiovaskularnih događaja – uključujući moždani udar, srčani udar, začepljenje koronarnih arterija i srčanu insuficijenciju koja dovodi do smrti ili hospitalizacije – bila 11 odsto manja kod učesnika koji su uzimali najmanje 80 odsto propisane terapije.

Istraživači navode da bi trebalo podsticati strategije koje pacijentima olakšavaju redovno uzimanje terapije Foto: Shutterstock

Kod onih koji su uzimali manje od 80 odsto propisanih doza nije zabeleženo smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Kako poboljšati pridržavanje terapiji?

Istraživači navode da bi trebalo podsticati strategije koje pacijentima olakšavaju redovno uzimanje terapije.

Među mogućim rešenjima su pojednostavljivanje terapijskog režima, korišćenje kombinovanih lekova koji omogućavaju da se više aktivnih supstanci uzima u jednoj tableti, kao i primena lekova dužeg dejstva, kod kojih povremeno propuštanje doze može imati manji uticaj.