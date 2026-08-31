DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Pravilno kombinovanje određenih vitamina i minerala može poboljšati njihovu apsorpciju i omogućiti organizmu da efikasnije iskoristi njihove zdravstvene koristi

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Verovatno ste čuli da neke suplemente ne treba mešati, ali s druge strane, određene kombinacije vitamina i minerala zapravo bolje deluju zajedno. Nutricionisti kažu da ove kombinacije hranljivih materija vredi razmotriti zbog njihovih dodatnih koristi.

Vitamin D i kalcijum

Za približno 10 miliona Amerikanaca sa osteoporozom, zdravlje kostiju je prirodno na prvom mestu. Ako želite da ojačate svoj skelet, razmislite o kombinovanju vitamina D i kalcijuma.

- Vitamin D i kalcijum sinergistički deluju na zdravlje kostiju i sprečavaju osteoporozu - rekla je za Health Džuli Pejs, registrovana medicinska sestra dijetetičarka. Vitamin D je neophodan za apsorpciju kalcijuma u crevima. Bez njega, vaše telo ne može efikasno da koristi kalcijum.

Vitamin D i kalcijum sinergistički deluju na zdravlje kostiju i sprečavaju osteoporozu Foto: Shutterstock

Studija iz 2019. godine otkrila je da je uzimanje vitamina D i kalcijuma efikasnije u sprečavanju preloma kuka kod ljudi u riziku nego uzimanje samo vitamina D.

Vitamin C i gvožđe

Hrana bogata gvožđem i vitaminom C, poput lisnatog zelenila i citrusnog voća, ne samo da ima dobar ukus zajedno, već je i nutritivno korisna.

Vitamin C može značajno da poboljša apsorpciju nehem gvožđa, odnosno gvožđa koje potiče iz namirnica biljnog porekla. Kako objašnjava registrovana dijetetičarka Erin Džovet, on povećava kiselost u digestivnom traktu i pomaže pretvaranje gvožđa u oblik koji organizam lakše apsorbuje i koristi.

Unos dovoljno gvožđa je ključan za brojne oblasti zdravlja. Adekvatni nivoi podržavaju transport kiseonika i metabolizam mišića i pomažu u sprečavanju anemije usled nedostatka gvožđa.

Cink i vitamin A

Cink je dobro poznat po tome što podržava imunološku odbranu, pomažući telu da se bori protiv infekcija poput obične prehlade. Vitamin A takođe igra ključnu ulogu u zdravlju imuniteta, kao i u zdravom vidu, ćelijskoj komunikaciji i reprodukciji.

- Zajedno, ovi nutrijenti nadograđuju međusobnu efikasnost - rekla je Amanda Krou, magistar nauka, registrovani zdravstveni radnik, neinvalid. Cink omogućava sintezu proteina koji vezuje retinol, a koji transportuje vitamin A iz jetre u tkiva i aktivira enzime koji pretvaraju retinol (oblik vitamina A) u njegov aktivni oblik -dodala je ona.

Stoga ne čudi što su neke studije otkrile da nedostatak cinka i vitamina A često ide ruku pod ruku.

Foto: Shutterstock

Omega-3 i vitamin E

- Omega-3 masti su visoko nezasićene i sklone oksidaciji; vitamin E štiti ove masti i ćelijske membrane, pomažući u očuvanju njihovih antiinflamatornih i kardioprotektivnih efekata - rekao je Krou.

Meta-analiza iz 2019. godine otkrila je da kombinovanje suplemenata vitamina E i omega-3 smanjuje markere upale, povećava ukupni antioksidativni kapacitet i pojačava azot-oksid, molekul koji podstiče bolji protok krvi.

Pre nego što počnete sa oba, imajte na umu da svaki od njih utiče na zgrušavanje krvi. Stoga je Krou preporučio da se oni koji uzimaju antikoagulans konsultuju sa lekarom pre upotrebe suplemenata u visokim dozama.

Selen i jod

Selen i jod nisu uvek u centru pažnje, ali ovi elementi u tragovima ključni su za dobro zdravlje – posebno kada je u pitanju pravilno funkcionisanje štitne žlezde. Regulisanjem hormona štitne žlezde, oni podržavaju metabolizam, regulaciju težine i raspoloženje, rekao je Džovet.

- Ova dva minerala koja podržavaju štitnu žlezdu takođe deluju zajedno. „Selen pomaže u pretvaranju hormona štitne žlezde (T4) u njegov aktivni oblik (T3), dok jod pomaže u njegovoj izgradnji - rekao je Džovet.

Pošto nizak nivo bilo kog minerala može usporiti funkciju štitne žlezde, njihovo uzimanje zajedno može pomoći u jačanju endokrinog sistema. Ako imate preaktivnu ili nedovoljno aktivnu štitnu žlezdu, pitajte svog lekara da li ova kombinacija treba da bude deo vašeg lečenja.

Selen i jod nisu uvek u centru pažnje, ali ovi elementi u tragovima ključni su za dobro zdravlje Foto: Shutterstock

Vitamin D i magnezijum

Vitamin D je jedan od najpopularnijih dijetetskih suplemenata, odmah posle multivitamina. Magnezijum se takođe često uzima, delimično zbog izveštaja da većina ljudi u SAD ne unosi dovoljno ovog minerala iz ishrane.

Ako slučajno uzimate suplemente sa oba, na pravom ste putu. Prema rečima Džesike Brentli-Lopes, magistarke poslovne administracije i registrovane dijetetske sestre, vitamin D pomaže crevima da efikasnije transportuju magnezijum iz hrane i suplemenata, dok magnezijum povećava apsorpciju vitamina D.

- Magnezijum je neophodan da bi se vitamin D pretvorio u svoj aktivni oblik u telu - rekla je Brentli-Lopes za Health. Studija iz 2018. godine, na primer, otkrila je da suplementacija magnezijumom poboljšava nivo vitamina D kod ljudi sa njegovom malom količinom i smanjuje nivoe koji su bili previsoki.