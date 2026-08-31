Tri jednostavne jutarnje navike – uravnotežen doručak, kretanje nakon obroka i nezaslađena kafa ili zeleni čaj – mogu doprineti očuvanju zdravlja jetre

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Jutarnje navike mogu igrati važnu ulogu u održavanju zdravlja vaše jetre. Jedno od najčešćih stanja koja je pogađaju je metabolička masna bolest jetre (MASLD), poznata i kao nealkoholna masna bolest jetre. Nekoliko jednostavnih navika, od izbora doručka do kretanja nakon obroka, može pomoći u njenom održavanju zdravlja.

Izaberite uravnotežen doručak

Dobra je ideja da započnete dan integralnim namirnicama bogatim vlaknima, proteinima i zdravim mastima i da ograničite višak šećera. Kada jetra primi više šećera nego što može da iskoristi, ona pretvara višak energije u mast, što može doprineti njenom nagomilavanju u jetri tokom vremena.

Integralne žitarice su važne jer sadrže više vlakana, koja pomažu u regulaciji šećera u krvi i mogu doprineti zdravlju jetre Foto: Shutterstock

- Višak šećera je jedan od najčešćih toksina za jetru. Započinjanje dana nečim slatkim može pokrenuti ciklus skokova glukoze u krvi - kaže hepatolog dr Dženifer Lai za EatingWell. Nutricionistkinja Kristin Kirkpatrik predlaže ovsene pahuljice sa borovnicama i orasima, kajganu sa povrćem, tost sa avokadom i običan jogurt sa bobičastim voćem kao opcije za doručak.

Krećite se posle doručka

Kratka šetnja nakon obroka može pomoći u regulisanju šećera u krvi, dok je redovna fizička aktivnost takođe povezana sa boljim pokazateljima zdravlja jetre kod ljudi sa MASLD-om. Dr Lai ističe da je kretanje ubrzo nakon obroka posebno korisno, ali da je svaka aktivnost tokom dana važna.

- Iako kretanje 15 do 30 minuta nakon obroka daje najbolje rezultate, vaša jetra će biti zahvalna za svaku aktivnost. Na kraju krajeva, najbolja jutarnja navika je ona koje se dosledno pridržavate - kaže ona.

Pijte nezaslađenu kafu ili zeleni čaj

Istraživanja pokazuju da je ispijanje oko dve i po do tri i po šoljice nezaslađene kafe dnevno povezano sa do 40 odsto manjim rizikom od određenih problema sa jetrom, dok njeni antioksidansi i druga korisna jedinjenja mogu doprineti zaštiti ćelija jetre.

Za one koji ne piju kafu, dobar izbor može biti nezaslađeni zeleni čaj, koji sadrži polifenole i katehine, jedinjenja povezana sa povoljnim delovanjem na zdravlje jetre Foto: Shutterstock