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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Nedovoljan unos omega-3 masnih kiselina može se povezati sa suvom kožom i očima, promenama raspoloženja, mentalnom maglom i bolovima u zglobovima, ali ovi simptomi mogu imati i druge uzroke

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Omega-3 masne kiseline su važne za zdravlje mozga, očiju, srca i kože. Pošto ih telo ne može proizvesti u dovoljnim količinama, neophodno ih je unositi hranom, a u određenim slučajevima i dodacima ishrani.

Izražen nedostatak omega-3 masnih kiselina je redak kod zdravih ljudi, ali nedovoljan unos može biti povezan sa određenim promenama. One nisu specifičan dokaz nedostatka jer mogu imati brojne druge uzroke.

Suva ili iritirana koža

Omega-3 masne kiseline učestvuju u održavanju zaštitne barijere kože i pomažu u očuvanju njene vlage i zdravog izgleda.

Ako ih ne unosite dovoljno, vaša koža može postati suvlja, grublja ili sklonija perutanju. Takođe može biti osetljivija i podložnija iritacijama.

Omega-3 masne kiseline učestvuju u održavanju zaštitne barijere kože i pomažu u očuvanju njene vlage i zdravog izgleda Foto: Profimedia

Neka istraživanja sugerišu da povećan unos omega-3 masnih kiselina može doprineti boljoj hidrataciji kože i smanjiti hrapavost i iritaciju.

Loše raspoloženje

Omega-3 masne kiseline, posebno dokozaheksaenska kiselina (DHA), igraju važnu ulogu u strukturi i funkciji mozga.

Istraživanja su pokazala vezu između nižih nivoa omega-3 masnih kiselina i depresije. Neki ljudi mogu iskusiti osećaj tuge, razdražljivosti ili češće promene raspoloženja.

Postoje dokazi da dijetetski suplementi koji sadrže DHA i eikozapentaensku kiselinu (EPA) mogu ublažiti simptome depresije kod nekih pacijenata. Međutim, omega-3 masne kiseline nisu zamena za lečenje koje vam je preporučio lekar.

Mentalna magla

Osećaj mentalne sporosti, zaboravnosti ili teškoće koncentracije ponekad se zajednički opisuje kao mentalna magla.

DHA je obilno prisutna u mozgu i uključena je u komunikaciju između moždanih ćelija. Nedovoljan unos omega-3 masnih kiselina može uticati na pažnju i pamćenje, ali mentalna magla može imati mnogo drugih uzroka, uključujući nedostatak sna, stres, određene bolesti i lekove.

Suve oči

Omega-3 masne kiseline mogu doprineti zdravlju očiju. Niži nivoi ovih masti povezani su sa simptomima kao što su:

suve oči

peckanje

osećaj peska u očima

osetljivost na svetlost

Suve oči, peckanje i osećaj peska u očima mogu biti povezani sa nedovoljnim unosom omega-3 masnih kiselina Foto: Shutterstock

Suze sadrže masni sloj koji usporava njihovo isparavanje i održava površinu oka vlažnom. Omega-3 masne kiseline mogu podržati ovaj sloj i normalnu proizvodnju suza, iako rezultati istraživanja o njihovoj upotrebi kod sindroma suvog oka nisu u potpunosti dosledni.

Ukočeni i bolni zglobovi

Omega-3 masne kiseline učestvuju u regulaciji zapaljenskih procesa u organizmu. Njihov nedovoljan unos može biti povezan sa većom sklonošću ka upalama, što se ponekad manifestuje ukočenošću, osetljivošću ili bolom u zglobovima.

Adekvatan unos omega-3 masnih kiselina može pomoći u ublažavanju bolova i ukočenosti, posebno kod ljudi sa inflamatornim bolestima kao što je reumatoidni artritis. Međutim, suplementi ne mogu zameniti propisanu terapiju.

Kako povećati unos omega-3 masnih kiselina?

Najbolji način da povećate unos omega-3 masnih kiselina za većinu ljudi jeste da jedete raznovrsnu ishranu. Dobri izvori uključuju:

masne ribe, kao što su losos, sardine, skuša, haringa i pastrmka

ostrige i druge morske plodove

čija seme

mleveno laneno seme i laneno ulje

orahe

hranu obogaćenu omega-3 masnim kiselinama, kao što su određene vrste jaja, jogurt, mleko i sojina pića

Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama Foto: Shutterstock

Masna riba sadrži EPA i DHA, dok biljni izvori uglavnom sadrže alfa-linolensku kiselinu (ALA), koju telo pretvara u EPA i DHA samo u ograničenim količinama.

Preporuke se generalno savetuju dve porcije ribe nedeljno, birajući vrste sa nižim nivoom žive, posebno tokom trudnoće i dojenja.

Kada treba da razgovarate sa lekarom?

Ako ste zabrinuti da ne unosite dovoljno omega-3 masnih kiselina u ishrani, razgovarajte sa svojim lekarom ili nutricionistom. Stručnjak može da proceni vašu ishranu, simptome, zdravstveno stanje i lekove i da utvrdi da li su potrebna dodatna ispitivanja.