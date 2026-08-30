Hormonske promene utiču na sve sisteme i organe u telu

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Valunzi, promene raspoloženja, noćno znojenje i poremećaji sna neki su od najčešćih simptoma menopauze. U pitanju je prirodna promena koju svaka žena doživljava na svoj način, pa neće sve žene imati navedene tegobe. Ipak, ako su simptomi takvi da u značajnoj meri utiču na kvalitet života, neke jednostavne promene mogu mnogo da pomognu.

Tegobe traju do 8 godina

Prema podacima američkog Nacionalnog instituta za starenje, simptomi menopauze mogu trajati od dve do osam godina, mada se njihovo trajanje, intenzitet i vrsta razlikuju od žene do žene. Tegobe su nekada blage ili umerene, ali u nekim situacijama mogu biti i izražene ili veoma izražene. Kod velikog broja žena tokom menopauzalne tranzicije javljaju se vazomotorni simptomi, poput valunga i noćnog znojenja. Dobra vest je da postoje različiti načini za ublažavanje tegoba, a neke žene uspevaju da ih drže pod kontrolom promenama životnih navika, bez hormonske terapije.

Istraživanja ukazuju da ove tri svakodnevne promene mogu pomoći kod pojedinih simptoma menopauze:

Budite fizički aktivni

Za sada nema dovoljno dokaza da fizička aktivnost pouzdano smanjuje valunge i noćno znojenje. Ipak, redovno vežbanje ima brojne koristi za zdravlje tokom menopauze.

Fizička aktivnost doprinosi boljoj kondiciji, pomaže u očuvanju mišića i kostiju, utiče na kvalitet sna, smanjuje nivo stresa i doprinosi boljem raspoloženju. Redovno vežbanje povezano je i sa manjim rizikom od brojnih hroničnih bolesti, uključujući bolesti srca, moždani udar, visok krvni pritisak, dijabetes tipa 2, gojaznost i osteoporozu.

Redovno vežbanje povezano je i sa manjim rizikom od brojnih hroničnih bolesti, uključujući bolesti srca, moždani udar, visok krvni pritisak, dijabetes tipa 2 Foto: Shutterstock

Vežbanje možda neće ukloniti sve simptome menopauze, ali može biti važan deo zdravog načina života u ovom periodu.

Obratite pažnju na nivo stresa

Menopauza je period brojnih fizičkih i hormonskih promena, koje mogu dodatno otežati svakodnevno funkcionisanje. Kod nekih žena tokom perimenopauze i menopauze javljaju se osećaj napetosti, anksioznost, razdražljivost ili preopterećenost. Zbog toga je važno pronaći način za svakodnevno opuštanje i dovoljno vremena posvetiti sebi.

Stres može da utiče na raspoloženje, san i način na koji doživljavamo pojedine simptome menopauze. Jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje napetosti jeste duboko i usporeno disanje. Nekoliko minuta dnevno može pomoći da se telo i um umire, naročito u trenucima kada osećate pojačan stres. Pored toga, mogu pomoći šetnja, fizička aktivnost, kvalitetan san, vreme provedeno u prirodi ili razgovor sa bliskim osobama.

Birajte raznovrsnu i kvalitetnu hranu

Način ishrane takođe može imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja tokom menopauze. Umesto rigoroznih dijeta, mnogo je korisnije da ishrana bude raznovrsna i da se zasniva na povrću, voću, integralnim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima, ribi i kvalitetnim izvorima proteina.

Kofein, alkohol, veoma začinjena hrana i obilni obroci kod nekih žena mogu biti povezani sa izraženijim valunzima, pa vredi obratiti pažnju na to kako vaše telo reaguje na određene namirnice.

Kofein, alkohol, veoma začinjena hrana i obilni obroci kod nekih žena mogu biti povezani sa izraženijim valunzima Foto: Shutterstock

Soja sadrži fitoestrogene, biljna jedinjenja koja imaju određene sličnosti sa estrogenom. Zbog toga se proučava njihova moguća uloga u ublažavanju pojedinih simptoma menopauze. Međutim, efekti nisu isti kod svih žena, pa se soja ne može posmatrati kao zamena za hormonsku terapiju.

Bademi su praktična užina i dobar izvor nezasićenih masti, vlakana, proteina, magnezijuma i vitamina E. Mogu biti deo uravnotežene ishrane i pomoći da obrok ili užina budu zasitniji.

Spanać sadrži vlakna, folate i različite vitamine i minerale. Kao i drugo zeleno lisnato povrće, može biti dobar deo svakodnevne ishrane.

Tokom menopauze neke žene imaju izraženiju suvoću kože i sluzokože, ali i osećaj nadutosti ili druge promene povezane sa hormonskim promenama.

Dovoljan unos tečnosti važan je za normalno funkcionisanje organizma. Potrebe za vodom razlikuju se od osobe do osobe i zavise od telesne mase, fizičke aktivnosti, temperature i drugih faktora.