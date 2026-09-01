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Mokraćna kiselina je prirodni proizvod, nastaje kada organizam razgrađuje supstance koje se nazivaju purini. U normalnim okolnostima bubrezi filtriraju mokraćnu kiselinu iz krvi i izlučuju je putem urina. Međutim, kada organizam proizvodi previše mokraćne kiseline ili bubrezi ne mogu da je uklone, nivo mokraćne kiseline u krvi može da poraste i dovede do metaboličkih poremećaja, posebno gihta i bubrežne bolesti.

Stručnjaci nas upozoravaju da u ovim okolnostima i neke namirnice koje možda svakodnevno konzumiramo mogu da povećaju nivo mokraćne kiseline u krvi.

Koje namirnice mogu da povećaju nivo mokraćne kiseline?

Pre svega, iznutrice, kao što su jetra, bubrezi i jezik, spadaju među namirnice sa najvećim sadržajem purina. Redovno konzumiranje iznutrica može da poveća nivo mokraćne kiseline, naročito kod osoba koje već imaju giht ili hiperurikemiju, odnosno povišen nivo mokraćne kiseline u krvi.

Giht je metaboličko oboljenje i posledica taloženjea kristala mokraćne kiseline u zglobovima i okolnim tkivima. Do gihta dolazi kada je nivo mokraćne kiseline u krvi povišen, usled čega dolazi do formiranja oštrih kristala koji izazivaju iznenadne i jake bolne upale.

Šta bi trebalo da uradite ako je povišena mokraćna kiselina?

Pokušajte da maksimalno izbegavate jela od iznutrica i birajte izvore proteina sa manjim sadržajem purina.

Pileće meso, naročito belo meso bez kožice, može umereno da se koristi. Ćureće meso je nemasno, ali nije bez purina. Za ishranu kod povišene mokraćne kiseline često su bolji izbor nemasni mlečni proizvodi, jaja i biljni izvori proteina.

Pileće meso, naročito belo meso bez kožice, može umereno da se koristi. Ćureće meso je nemasno, ali nije bez purina Foto: Weyo / Alamy / Profimedia

Crveno meso

Crveno goveđe, jagnjeće i svinjsko meso sadrži umerene do visoke količine purina. Učestala konzumacija većih porcija ovih vrsta mesa može da bude okidač za pojačano stvaranje mokraćne kiseline u organizmu.

Crveno meso ne mora nužno da bude potpuno izbačeno iz ishrane, ali su kontrola porcija i posebno umerenost važne ako pokušavate da regulišete povišen nivo mokraćne kiseline.

Koncentrovani mesni bujoni, sosovi i mesni ekstrakti takođe mogu da sadrže značajne količine jedinjenja purina. Iako se ovi proizvodi mogu koristiti u relativno malim količinama, njihovo često konzumiranje može da poveća ukupan unos purina.

Riba

Takođe, neke vrste ribe i morskih plodova mogu da imaju iznenađujuće velike količine purina. Inćuni, sardine, dagnje, pastrmka i tuna primeri su namirnica koje mogu da doprinesu povećanju nivoa mokraćne kiseline. Školjke mogu da sadrže značajne količine purina.

Lekar može da vam pomogne da odredite koje su namirnice odgovarajući izbor za vas, u zavisnosti od nivoa mokraćne kiseline i opšteg zdravstvenog stanja.

Lekar može da vam pomogne da odredite koje su namirnice odgovarajući izbor za vas, u zavisnosti od nivoa mokraćne kiseline i opšteg zdravstvenog stanja. Foto: Shutterstock

Zaslađena bezalkoholna pića

Zaslađena bezalkoholna pića i drugi napici koji sadrže velike količine fruktoze mogu da doprinesu povećanju nivoa mokraćne kiseline. Važno je ograničiti zaslađena pića i druge napitke sa visokim sadržajem šećera ako pokušavate da kontrolišete nivo mokraćne kiseline.

Bolji izbor pića su obična voda, nezaslađena pića i napici sa malo šećera. Sveže celo voće u odgovarajućim količinama takođe može biti deo uravnotežene ishrane.

Industrijska hrana

Stručnjaci skreću pažnju i na industrijski prerađene namirnice koje mogu da sadrže dodat šećer ili kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze.

Zaslađene žitarice, pekarski proizvodi, sosovi i druga prerađena hrana mogu da doprinesu prekomernom unosu šećera. Redovno konzumiranje ovakvih namirnica može da oteža snižavanje nivoa mokraćne kiseline. Savet je da čitate deklaracije na proizvodima, što može da vam pomogne da prepoznate dodat šećer.

Alkohol može da poveća rizik od gihta i da utiče na sposobnost organizma da eliminiše mokraćnu kiselinu Foto: Shutterstock

Alkoholna pića

Alkohol može da poveća rizik od gihta i da utiče na sposobnost organizma da eliminiše mokraćnu kiselinu. Pivo je posebno rizično, ali i druga alkoholna pića mogu da doprinesu povećanju mokraćne kiseline.

Da li će promene u načinu ishrane obavezno sniziti povišenu mokraćnu kiselinu?

I jednostavne promene u načinu ishrane mogu da doprinesu boljoj kontroli nivoa mokraćne kiseline, ali stručnjaci ipak navode da izmene u načinu ishrane neće biti dovoljne za sve pacijente.

Generalni savet jeste da pijete dovoljno vode tokom dana, ograničite iznutrice i morske plodove sa visokim sadržajem purina. Smanjite unos zaslađenih pića i namirnica sa dodatom fruktozom. Ograničite ili izbegavajte alkohol, naročito pivo. Održavajte zdravu telesnu težinu.

U svakodnevnu ishranu uključite povrće, integralne žitarice i odgovarajuće nemasne mlečne proizvode. Pridržavajte se uravnotežene ishrane umesto ekstremnih i veoma restriktivnih dijeta.

Neke namirnice su dobre, ali nisu zamena za terapiju

Nemasni mlečni proizvodi, povrće, integralne žitarice i biljni izvori proteina, poput pasulja i sočiva, mogu biti deo uravnotežene ishrane. Voda je takođe važna za podršku normalnom izlučivanju mokraćne kiseline iz organizma.

Ove namirnice mogu da pomognu kod snižavanja nivoa mokraćne kiseline, ali ih ne treba smatrati zamenom za propisanu terapiju.

Ukoliko imate potvrđen povišen nivo mokraćne kiseline, obratite se lekaru ako dođe do iznenadnog bola u zglobovima, otoka, crvenila ili ponovljenog napada gihta.

Na vrhu liste zabranjenih namirnica je crveno i prerađeno meso Foto: Shutterstock

Dugotrajno povišen nivo mokraćne kiseline može da zahteva medicinsku procenu kako bi se utvrdili mogući uzroci i odlučilo da li su potrebne promene životnih navika, terapija lekovima ili dodatne analize. Nemojte se oslanjati samo na promene u ishrani ako se simptomi nastavljaju ili postaju sve učestaliji.