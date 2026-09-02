DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Multivitamini su uglavnom bezbedni za zdrave ljude, ali kod osoba sa bubrežnim oboljenjem višak pojedinih vitamina i minerala može da se nakuplja u organizmu i izazove probleme

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Kod većine zdravih ljudi svakodnevno uzimanje multivitamina nema značajan uticaj na funkciju bubrega. Ipak, način na koji organizam obrađuje vitamine zavisi od njihove vrste, doze i sastava multivitamina, pa bi osobe sa oboljenjem bubrega trebalo da budu posebno oprezne.

Bubrezi neprestano filtriraju krv, zadržavaju materije koje su organizmu potrebne, dok višak i otpadne materije izlučuju putem mokraće. Uzimanje multivitamina može povećati nivo pojedinih nutrijenata u krvi, nakon čega ih bubrezi obrađuju u zavisnosti od njihovih svojstava.

Vitamini rastvorljivi u vodi

Vitamini B grupe i vitamin C rastvorljivi su u vodi. Nakon što ih bubrezi filtriraju, organizam ponovo apsorbuje količine koje su mu potrebne. To se, na primer, odnosi na vitamine C, B6 i B12. Vitamin B12 i folat (vitamin B9) ponovo se apsorbuju uz pomoć specijalizovanih prenosnika i vraćaju u krvotok.

Višak vitamina B i vitamina C uglavnom se izlučuje mokraćom, ali ni velike doze vitamina rastvorljivih u vodi nisu potpuno bez rizika Foto: Shutterstock

Ako ih u organizmu ima više nego što je potrebno, višak se uglavnom ne apsorbuje ponovo, već se izlučuje putem mokraće. To, međutim, ne znači da je uzimanje velikih količina vitamina rastvorljivih u vodi potpuno bez rizika.

Vitamini rastvorljivi u mastima

Vitamini A, D i K ponašaju se drugačije. Nakon apsorpcije u crevima mogu da se skladište u jetri i masnom tkivu, a iz organizma se uglavnom uklanjaju putem žuči i stolice. Ipak, bubrezi imaju važnu ulogu u metabolizmu nekih od njih.

Vitamin D jetra pretvara u primarni oblik, koji se zatim prenosi do bubrega. Bubrezi ga pretvaraju u aktivni oblik koji učestvuje u regulaciji kalcijuma i fosfora, važnih za zdravlje kostiju.

Vitamin A se prvenstveno ne izlučuje putem bubrega, ali bubrezi pomažu u njegovom zadržavanju u organizmu. Određeni receptori ga ponovo apsorbuju i vraćaju u krvotok. Vitamin K se prvenstveno metabolizuje u jetri. Njegovi metaboliti ulaze u krvotok, a deo njih filtriraju bubrezi i izlučuju putem mokraće.

Šta je sa mineralima?

Multivitamini često sadrže i minerale poput kalcijuma, magnezijuma, cinka i gvožđa. Pojedini minerali mogu međusobno uticati na apsorpciju i metabolizam. Na primer, gvožđe i kalcijum mogu da se međusobno takmiče prilikom apsorpcije.

Više minerala ne znači nužno i više koristi, jer njihov međusobni odnos može uticati na apsorpciju i iskorišćavanje u organizmu> Foto: Shutterstock

Zato veći unos vitamina i minerala nije nužno bolji. Potrebe zavise od ishrane, zdravstvenog stanja i eventualnih nedostataka potvrđenih laboratorijskim analizama.

Mogu li multivitamini pomoći osobama sa bolešću bubrega?

Kod osoba sa hroničnom bubrežnom bolešću ili drugim faktorima rizika, multivitamine i dodatke ishrani trebalo bi uzimati samo kada za to postoji potreba i uz preporuku lekara.

Oštećeni bubrezi možda neće moći dovoljno efikasno da uklanjaju višak određenih materija iz organizma, zbog čega se pojedini vitamini i minerali mogu nakupljati i izazvati neželjene efekte. Sa druge strane, određeni vitamini mogu biti korisni osobama sa hroničnom bubrežnom bolešću ili onima koji su na dijalizi.

Aktivni oblik vitamina D, kalcitriol, može se koristiti kod osoba na hroničnoj bubrežnoj dijalizi za lečenje niskog nivoa kalcijuma i hiperparatireoidizma, odnosno povišenog nivoa paratireoidnog hormona.

Kod hronične bubrežne bolesti smanjuje se proizvodnja eritropoetina, hormona važnog za stvaranje crvenih krvnih zrnaca, zbog čega može da se razvije anemija. Multivitamini, zajedno sa folnom kiselinom, mogu pomoći u stvaranju novih crvenih krvnih zrnaca. Neki vitamini se tokom dijalize takođe lako uklanjaju iz krvi.

Oštećeni bubrezi možda neće moći dovoljno efikasno da uklanjaju višak određenih materija iz organizma, zbog čega se pojedini vitamini i minerali mogu nakupljati i izazvati neželjene efekte Foto: Shutterstock

Retinoična kiselina, derivat vitamina A, pokazuje potencijal u lečenju pojedinih bubrežnih bolesti, ali su potrebna dodatna istraživanja. Neke kombinacije vitamina takođe mogu doprineti poboljšanju funkcije bubrega kod određenih pacijenata.

Ipak, osobe sa bubrežnim oboljenjima ne bi trebalo samostalno da uzimaju multivitamine, već izbor preparata i dozu treba prilagoditi uz savet lekara.

Kada treba biti posebno oprezan?

Pre uzimanja dodataka ishrani važno je proveriti da li za njima zaista postoji potreba, što se može utvrditi laboratorijskim analizama.