Kod pojedinih preparata promena oblika tablete ili kapsule može da dovede do prebrzog oslobađanja aktivne supstance, povećanog rizika od neželjenih dejstava ili smanjene efikasnosti leka

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Pojedinim osobama mnogo je lakše da progutaju lek ako ga prethodno prelome, zdrobe ili pomešaju sa hranom. Farmaceuti upozoravaju da ova praksa nije uvek bezbedna. Kod pojedinih preparata promena oblika tablete ili kapsule može da dovede do prebrzog oslobađanja aktivne supstance, povećanog rizika od neželjenih dejstava ili smanjene efikasnosti leka.

Šta je najvažnije?

Oprez je potreban kod lekova sa produženim ili odloženim oslobađanjem, tableta sa posebnim zaštitnim omotačem, pojedinih lekova koji zahtevaju poseban način rukovanja, kao i preparata koji se rastvaraju u ustima ili ispod jezika.

Ako vam je teško da gutate tablete ili kapsule, postoji više mogućih rešenja, ali najvažnije je da pre promene načina uzimanja leka razgovarate sa farmaceutom ili lekarom.

Zašto neke lekove ne smete da drobite?

Nisu sve tablete napravljene na isti način. Neke su posebno dizajnirane tako da se aktivna supstanca postepeno oslobađa, dok druge imaju zaštitni omotač koji sprečava da se lek prerano rastvori.

Ukoliko ovakve lekove zdrobite, prelomite ili sažvaćete, može da dođe do promene načina delovanja leka. Kod pojedinih medikamenata može doći do naglog oslobađanja veće količine aktivne supstance, što povećava rizik od neželjenih dejstava, dok kod drugih može doći do smanjenja efikasnosti.

Kod pojedinih medikamenata može doći do naglog oslobađanja veće količine aktivne supstance Foto: Shutterstock

Koje oznake ukazuju da tabletu ne bi trebalo da drobite?

Na pakovanju ili u uputstvu mogu se pojaviti oznake koje ukazuju da lek ima produženo ili izmenjeno oslobađanje. Među njima su:

DR – odloženo oslobađanje

ER ili XR – produženo oslobađanje

MR – izmenjeno oslobađanje

SR – produženo ili postepeno oslobađanje

CR – kontrolisano oslobađanje

Ako primetite neku od ovih oznaka, nemojte samostalno lomiti ili drobiti lek. Proverite uputstvo ili pitajte farmaceuta kako lek treba uzimati.

Zašto neke tablete imaju zaštitni omotač?

Poseban omotač tablete može imati više funkcija: štiti želudac od iritacije, sprečava prerano rastvaranje leka ili prikriva njegov neprijatan ukus.

Kod lekova sa enteričkim omotačem cilj je često da tableta prođe kroz želudac i rastvori se tek u tankom crevu. Ukoliko se takva tableta zdrobi ili sažvaće, zaštitni omotač se uništava, pa lek može da izazove iritaciju ili da ne deluje na predviđeni način.

Kod lekova sa enteričkim omotačem cilj je često da tableta prođe kroz želudac i rastvori se tek u tankom crevu. Foto: Shutterstock

Poseban oprez potreban je kod određenih lekova

Neki lekovi mogu biti štetni ako osoba dođe u kontakt sa njihovim sadržajem nakon drobljenja ili otvaranja. To se posebno odnosi na pojedine lekove koji se koriste u lečenju malignih bolesti. Ni tablete koje se rastvaraju u ustima ne treba menjati

Postoje lekovi koji su napravljeni tako da se rastvaraju u ustima ili ispod jezika. Ovakav način primene može da omogući bržu ili drugačiju apsorpciju aktivne supstance. Zbog toga njihovo drobljenje, lomljenje ili žvakanje može promeniti način delovanja leka.

A šta je sa kapsulama?

Kapsule mogu sadržati prah, granule ili tečnost. Zbog toga ih ne treba automatski otvarati, drobiti ili žvakati. Ipak, kod nekih kapsula sadržaj može da se izvadi i pomeša sa mekom hranom. To zavisi od konkretnog leka i njegove formulacije.

Lekar ili farmaceut mogu da provere da li određenu kapsulu možete da otvorite i kako njen sadržaj treba uzeti.

Koje lekove ne bi trebalo drobiti ili žvakati?

Među primerima lekova koji se, u zavisnosti od konkretnog farmaceutskog oblika, ne smeju drobiti, lomiti ili žvakati nalaze se određeni preparati sa produženim ili izmenjenim oslobađanjem, kao što su neki oblici oksikodona, morfina, bupropiona, zolpidema i drugih lekova.

Takođe, poseban oprez potreban je kod lekova sa enteričkim omotačem, kao što su određeni preparati aspirina i bisakodila.

Među lekovima koji zahtevaju poseban oprez zbog potencijalne štetnosti pri nepravilnom rukovanju su kapecitabin, lek koji se koristi u lečenju određenih malignih bolesti, abirateron, koji se koristi u lečenju raka prostate, anastrozol u lečenju raka dojke, ciklofosfamid primenjuje se kod određenih malignih i autoimunih bolesti, imatinib, koji se koristi za lečenje određenih vrsta raka, lenalidomid za lečenje multiplog mijeloma i drugih bolesti, kao i metotreksat, koji se primenjuje kod određenih zapaljenskih i autoimunih bolesti i nekih vrsta karcinoma.

Ovo nije kompletna lista. Isti lek može postojati u više farmaceutskih oblika, pri čemu jedan oblik može da se prelomi, dok drugi ne sme.

Kako da znate da li tabletu smete da prelomite?

Ako tableta ima urezanu liniju po sredini, to može značiti da je predviđena za deljenje. Međutim, sama linija nije dovoljna garancija da tabletu smete da prelomite. Najsigurnije je da proverite uputstvo za lek ili pitate farmaceuta.

Ako imate problem sa gutanjem lekova, postoji više mogućih rešenja. Postoje tečni oblici, tablete koje se žvaću ili rastvaraju, čepići ili drugi farmaceutski oblici. U pojedinim slučajevima lekar može preporučiti drugi oblik istog ili sličnog leka.

Možete primeniti i nekoliko jednostavnih tehnika:

Uzmite lek sa punom čašom vode, osim ako vam je lekar drugačije savetovao.

Probajte da blago nagnete glavu napred prilikom gutanja.