Prema novom istraživanju, višak kilograma može zaštititi starije osobe, ali masnoća na stomaku i dalje predstavlja visok rizik

Slušaj vest

Prema novom istraživanju, višak kilograma može zaštititi starije osobe, ali masnoća na stomaku i dalje predstavlja visok rizik.

Nova studija otkrila je da je višiindeks telesne mase (BMI) povezan sa manjim rizikom od smrtnosti od svih uzroka kod muškaraca starijih od 65 godina, u poređenju sa osobama koje imaju normalnu ili nedovoljnu telesnu težinu.

Međutim, veći obim struka povezan je sa većim rizikom od smrtnosti od svih uzroka u istoj starosnoj grupi, i kod muškaraca i kod žena.

Stručnjaci upozoravaju da BMI ne treba koristiti kao jedinu meru zdravlja, jer ne može precizno da izmeri količinu telesne masti niti da pokaže opšte zdravstveno stanje.

Nova studija istraživala je uticaj visokog BMI (indeksa telesne mase) i većeg obima struka na smrtnost od svih uzroka kod osoba starijih od 65 godina.

Studija je otkrila da je BMI koji ukazuje na prekomernu telesnu težinu povezan sa 46 odsto manjim rizikom od smrtnosti od svih uzroka kod muškaraca, dok je gojaznost klase I i klase II bila povezana sa 51 odsto manjim rizikom.

Pothranjenost ili normalna telesna težina uz visok obim struka povezani su sa većim rizikom od smrtnosti od svih uzroka i kod muškaraca i kod žena.

Pored toga, studija je pokazala da je visok obim struka kod muškaraca povezan sa 24 odsto većim rizikom od smrtnosti od svih uzroka, u poređenju sa osobama koje imaju zdrav obim struka. Sličan efekat primećen je i kod žena.

Veći obim struka često ukazuje na veću količinu visceralne masti, odnosno masnog tkiva koje se nakuplja oko unutrašnjih organa, uključujući bubrege, jetru, srce, pankreas i organe za varenje.

Studija, objavljena u časopisu „Journal of the American Geriatrics Society“, obuhvatila je podatke za 6.905 osoba starosti 65 godina i više, prikupljane od 2011. do 2024. godine.

Veći obim struka često ukazuje na veću količinu visceralne masti, odnosno masnog tkiva koje se nakuplja oko unutrašnjih organa Foto: Shutterstock

Paradoks BMI i gojaznosti

BMI osobe je numerička vrednost izračunata na osnovu njene visine i težine i koristi se kao pokazatelj telesne mase, odnosno kao okvirna procena količine telesne masti. Telesna mast je generalno povezana sa različitim zdravstvenim problemima.

Vrednosti BMI povezane su sa kategorijama telesne težine, uključujući pothranjenost, normalnu telesnu težinu, prekomernu telesnu težinu i gojaznost klase I i II, koje su navedene u ovoj studiji.

Međutim, sam BMI nije nužno pokazatelj zdravlja. Na primer, niska, mišićava osoba može imati visok BMI, a da je pritom u odličnom zdravstvenom stanju.

„Odavno je poznato da BMI nije idealna mera i da je visok obim struka, koji obično ukazuje na gojaznost trupa, bolji prediktor rizika od smrtnosti - rekao je dr Mir Ali, medicinski direktor Centra za hirurško mršavljenje MemorialCare u medicinskom centru Orange Coast u Fountain Valleyju u Kaliforniji i nije bio uključen u studiju.

Pored toga, gubitak mišićne mase i mineralne gustine kostiju, koji se može javiti sa godinama, može dovesti do nižeg BMI. To znači da viši BMI kod starijih osoba može biti povezan sa većom mišićnom masom i gustinom kostiju.

Starije osobe sa bolestima ili hroničnim stanjima takođe mogu izgubiti na težini, što dovodi do nižeg BMI i može uticati na rezultate studije.

- Pacijenti sa gojaznošću I ili II stepena i normalnim obimom struka obično nose većinu svoje težine u kukovima i butinama, održavajući relativno normalan torzo. Osobe koje nose težinu u donjem delu tela verovatno imaju manji uticaj na svoje unutrašnje organe.

Stručnjaci upozoravaju da BMI ne treba koristiti kao jedinu meru zdravlja, jer ne može precizno da izmeri količinu telesne masti niti da pokaže opšte zdravstveno stanje Foto: Shutterstock

Zašto pothranjenost takođe može biti rizik

Neki od rezultata studije su iznenađujući, jer ukazuju na to da bi i drugi faktori mogli imati ulogu.

- Postoje neka iznenađenja, posebno kada je reč o paradoksu naizgled zaštitnog efekta gojaznosti I i II stepena na smrtnost muškaraca, nezavisno od obima struka - rekla je dr Džejn Morgan, kardiolog i potpredsednica za medicinske poslove u organizaciji Hello Heart, koja takođe nije bila uključena u studiju.

Morgan je rekla da kod starijih osoba određena količina telesne težine zapravo može imati zaštitni efekat.

- U stvari ovo možda zapravo manje govori o zdravlju, a više ukazuje na manju krhkost, manje iscrpljujućih bolesti i odsustvo terminalnih bolesti koje često prethode ozbiljnom gubitku težine. Veća telesna težina, dakle, izgleda da daje prednost u preživljavanju“, rekla je.

Morgan se takođe osvrnula na zdravstvene rizike povezane sa nedovoljnom telesnom težinom.

- Studija pruža dodatne dokaze da nedovoljna telesna težina, bez obzira na obim struka, ukazuje na najveći rizik od smrtnosti - dodala je.

Morgan smatra da je ovo „posebno važno u eri potencijalne zloupotrebe GLP-1 lekova i telesnog dismorfnog poremećaja, posebno među ženama“.

Obim struka meri se na sredini između donjeg rebra i ilijačne kosti Foto: New Africa/Shutterstock

Zašto povećanje obima struka može biti zabrinjavajuće

Nalaz studije o povezanosti između većeg obima struka i povećane smrtnosti manje je iznenađujući.

Morgan je upozorila da povećanje obima struka za 5–7,5 cm kod žena u perimenopauzi i menopauzi može biti posebno zabrinjavajuće.