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Kafa ili čaj neku su najčešće konzumiranih napitaka na planeti Zemlji. Nova studija bavila se ispitivanjem kako ova pića deluju na ljudske kosti. Nučnici veruju da je čaj bolji izbor za zdravlje kostiju, dodaju da veće količine kafe, s druge strane, imaju suprotan efekat. Istraživači su došli do ovih zaključaka posle deset godina praćena skoro 10.000 žena starijih od 65 godina.

Kafa ili čaj?

Da li kafa i čaj utiču na zdravlje kostiju? Nova studija istraživača sa Univerziteta Flinders ukazuje na to da odgovor možda zavisi od količine.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nutrients, pokazalo je da je redovno ispijanje čaja bilo povezano sa nešto većom gustinom kostiju kuka. Sa druge strane, umereno konzumiranje kafe moglo da se dovede u vezu sa štetnim efektima, dok je veći unos kafe od pet šolja dnevno bio povezan sa manjom gustinom kostiju.

Gotovo 10.000 žena praćeno tokom deset godina. Istraživači su analizirali podatke skoro 10.000 žena starijih od 65 godina koje su učestvovale u studiji o osteoporotskim prelomima.

Tokom deset godina praćene su njihove navike u vezi sa konzumiranjem kafe i čaja, dok su istraživači više puta merili mineralnu gustinu kostiju, posebno u predelu kuka i vrata butne kosti.

Ovi delovi skeleta posebno su važni jer je njihova gustina povezana sa rizikom od preloma.

Ovi delovi skeleta posebno su važni jer je njihova gustina povezana sa rizikom od preloma Foto: Shutterstock

Kako je čaj delovao na kosti?

Žene koje su pile čaj imale su nešto veću mineralnu gustinu kostiju kuka u poređenju sa ženama koje nisu konzumirale čaj. Razlika nije bila velika, ali je statistički značajna.

Istraživači smatraju da bi određena jedinjenja iz čaja, posebno katehini, mogli da podstaknu stvaranje koštanog tkiva i uspore njegovu razgradnju.

To ipak ne znači da je čaj lek za osteoporozu. Autori naglašavaju da su uočeni efekti bili mali.

Kafa i zdravlje kostiju

Kada je reč o kafi, rezultati su bili nešto drugačiji. Kod žena koje su pile dve do tri šolje kafe dnevno nije uočen povećan rizik od smanjene gustine kostiju. Međutim, kod žena koje su pile više od pet šolja kafe dnevno uočena je niža mineralna gustina kostiju.

Ovaj nalaz može biti važan jer osteoporoza već predstavlja jedan od vodećih problema zdravlja kostiju u starijem dobu.

Alkohol dodatno menja sliku

Istraživači su primetili da povezanost između velike količine kafe i manje gustine kostiju nije bila ista kod svih žena. Negativan efekat bio je izraženiji kod žena koje su tokom života konzumirale veće količine alkohola. S druge strane, mogući korisni efekti čaja bili su izraženiji kod žena sa gojaznošću. To pokazuje da na zdravlje kostiju ne utiče samo jedan faktor, već kombinacija ishrane, životnih navika, telesne težine i drugih karakteristika.

Kako kofein utiče na kosti?

Jedno od mogućih objašnjenja jeste kofein. Laboratorijska istraživanja ukazuju da kofein može da utiče na apsorpciju kalcijuma i metabolizam kostiju. Ipak, istraživači naglašavaju da su ti efekti relativno mali. Dodavanje mleka u kafu moglo bi da ublaži ovaj efekat, jer mleko predstavlja izvor kalcijuma.

Autori studije naglašavaju da rezultati ne znače da dada trebalo da prestanemo da pijemo kafu. Umerena količina nije bila povezana sa štetnim efektima na gustinu kostiju.

Dodavanje mleka u kafu moglo bi da ublaži ovaj efekat, jer mleko predstavlja izvor kalcijuma Foto: Shutterstock

Poruka je pre svega da veoma velika količina kafe možda nije najbolji izbor, naročito za starije žene i posebno za one koje konzumiraju alkohol.

- Naši rezultati ne znače da treba da se odreknete kafe ili da počnete da pijete litre čaja - navode istraživači.

Umesto toga, rezultati sugerišu da bi umereno konzumiranje čaja moglo da bude jednostavan način za dodatnu podršku zdravlju kostiju, dok bi sa veoma velikim unosom kafe trebalo biti oprezan.

Kalcijum i vitamin D i dalje su najvažniji

Istraživači ističu da kalcijum i vitamin D ostaju osnov zdravlja kostiju. Kafa i čaj mogu imati određenu ulogu, ali ne treba ih posmatrati kao zamenu za pravilnu ishranu i druge poznate mere očuvanja zdravlja kostiju.

Za starije žene, međutim, svakodnevna šolja čaja možda nije samo prijatan ritual, moguće je da predstavlja i mali doprinos očuvanju čvrstine kostiju.