Holesterol prema godinama: Ovo su idealne vrednosti od detinjstva do starosti
Holesterol je voštana supstanca slična masti koju proizvodi jetra. Iako je organizmu holesterol neophodan za izgradnju zdravih ćelija, povišen nivo holesterola može dovesti do stvaranja naslaga u arterijama i povećati rizik od bolesti srca i krvnih sudova. Idealne vrednosti holesterola mogu da se razlikuju u zavisnosti od godina, zdravstvenog stanja i ukupnog rizika od kardiovaskularnih bolesti, kažu lekari.
Lipoprotein male gustine (LDL) - „loš“ holesterol: Povišen nivo može doprineti stvaranju naslaga i začepljenju arterija.
Lipoprotein velike gustine (HDL) - „dobar“ holesterol: Pomaže u uklanjanju viška holesterola iz krvotoka.
Preporučene vrednosti holesterola za decu od 2 do 19 godina
Deca i adolescenti (2–19 godina)
Ukupan holesterol: manje od 4,4 mmol/L
LDL („loš“ holesterol): manje od 2,8 mmol/L
HDL („dobar“ holesterol): više od 1,2 mmol/L
Mlade odrasle osobe (20–39 godina)
Ukupan holesterol: manje od 5,2 mmol/L
LDL: manje od 2,6 mmol/L
HDL: više od 1,0 mmol/L kod muškaraca i više od 1,3 mmol/L kod žena
Odrasle osobe srednjih godina (40–59 godina)
Ukupan holesterol: manje od 5,2 mmol/L
LDL: manje od 2,6 mmol/L smatra se idealnim, dok vrednost do 3,4 mmol/L može biti prihvatljiva kod pojedinih osoba
HDL: više od 1,0 mmol/L kod muškaraca i više od 1,3 mmol/L kod žena
Starije osobe (60 godina i više)
Ukupan holesterol: manje od 5,2 mmol/L
LDL: manje od 2,6 mmol/L, mada prihvatljiva vrednost može biti nešto viša u zavisnosti od ukupnog kardiovaskularnog rizika
HDL: više od 1,3 mmol/L
Važno je naglasiti da se ciljne vrednosti LDL holesterola danas određuju prvenstveno prema ukupnom kardiovaskularnom riziku, a ne samo prema uzrastu.
Kako održavati zdrav nivo holesterola?
Da biste održali nivo holesterola u zdravom rasponu, važno je obratiti pažnju na životne navike. Hranite se zdravo. Birajte namirnice bogate vlaknima, zdrave masti i nemasne izvore proteina, a ograničite zasićene i trans masti.
Budite fizički aktivni. Ciljajte na najmanje 30 minuta umerene fizičke aktivnosti većinu dana u nedelji. Održavajte zdravu telesnu težinu, gubitak viška kilograma može značajno smanjiti nivo LDL holesterola. Prestanite da pušite, jer pušenje može sniziti nivo HDL ili dobrog holesterola i povećati rizik od srčanih bolesti.
Ograničite unos alkohola, prekomerna konzumacija alkohola može povećati nivo holesterola i doprineti problemima sa srcem.
Uzimajte terapiju ako vam je lekar prepiše: Ako promene životnih navika nisu dovoljne, lekar može preporučiti lekove za snižavanje holesterola, poput statina.
Izvor: alchemisthospitals.com/ zdravlje.kurir.rs
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