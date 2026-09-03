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Idealne vrednosti holesterola mogu da se razlikuju u zavisnosti od godina, zdravstvenog stanja i ukupnog rizika od kardiovaskularnih bolesti, kažu lekari

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Holesterol je voštana supstanca slična masti koju proizvodi jetra. Iako je organizmu holesterol neophodan za izgradnju zdravih ćelija, povišen nivo holesterola može dovesti do stvaranja naslaga u arterijama i povećati rizik od bolesti srca i krvnih sudova. Idealne vrednosti holesterola mogu da se razlikuju u zavisnosti od godina, zdravstvenog stanja i ukupnog rizika od kardiovaskularnih bolesti, kažu lekari.

Dve vrste holesterola Lipoprotein male gustine (LDL) - „loš“ holesterol: Povišen nivo može doprineti stvaranju naslaga i začepljenju arterija. Lipoprotein velike gustine (HDL) - „dobar“ holesterol: Pomaže u uklanjanju viška holesterola iz krvotoka.

Preporučene vrednosti holesterola za decu od 2 do 19 godina

Deca i adolescenti (2–19 godina)

Ukupan holesterol: manje od 4,4 mmol/L

LDL („loš“ holesterol): manje od 2,8 mmol/L

HDL („dobar“ holesterol): više od 1,2 mmol/L

Mlade odrasle osobe (20–39 godina)

Ukupan holesterol: manje od 5,2 mmol/L

LDL: manje od 2,6 mmol/L

HDL: više od 1,0 mmol/L kod muškaraca i više od 1,3 mmol/L kod žena

Ciljne vrednosti LDL holesterola danas se određuju prvenstveno prema ukupnom kardiovaskularnom riziku, a ne samo prema uzrastu Foto: Shutterstock

Odrasle osobe srednjih godina (40–59 godina)

Ukupan holesterol: manje od 5,2 mmol/L

LDL: manje od 2,6 mmol/L smatra se idealnim, dok vrednost do 3,4 mmol/L može biti prihvatljiva kod pojedinih osoba

HDL: više od 1,0 mmol/L kod muškaraca i više od 1,3 mmol/L kod žena

Starije osobe (60 godina i više)

Ukupan holesterol: manje od 5,2 mmol/L

LDL: manje od 2,6 mmol/L, mada prihvatljiva vrednost može biti nešto viša u zavisnosti od ukupnog kardiovaskularnog rizika

HDL: više od 1,3 mmol/L

Važno je naglasiti da se ciljne vrednosti LDL holesterola danas određuju prvenstveno prema ukupnom kardiovaskularnom riziku, a ne samo prema uzrastu.

Hranite se zdravo. Birajte namirnice bogate vlaknima, zdrave masti Foto: Shutterstock

Kako održavati zdrav nivo holesterola?

Da biste održali nivo holesterola u zdravom rasponu, važno je obratiti pažnju na životne navike. Hranite se zdravo. Birajte namirnice bogate vlaknima, zdrave masti i nemasne izvore proteina, a ograničite zasićene i trans masti.

Budite fizički aktivni. Ciljajte na najmanje 30 minuta umerene fizičke aktivnosti većinu dana u nedelji. Održavajte zdravu telesnu težinu, gubitak viška kilograma može značajno smanjiti nivo LDL holesterola. Prestanite da pušite, jer pušenje može sniziti nivo HDL ili dobrog holesterola i povećati rizik od srčanih bolesti.

Ograničite unos alkohola, prekomerna konzumacija alkohola može povećati nivo holesterola i doprineti problemima sa srcem.