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Ako imate dijabetes tipa 2 i teško postižete ciljni nivo A1C, male, ali ciljane promene u svakodnevnim navikama mogu napraviti razliku

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Ako imate dijabetes tipa 2 i teško postižete ciljni nivo A1C, male, ali ciljane promene u svakodnevnim navikama mogu napraviti razliku. Stručnjaci izdvajaju sedam strategija koje mogu pomoći u boljoj kontroli šećera u krvi.

Kontrola dijabetesa tipa 2 često se svodi na poznati savet – više kretanja, zdravija ishrana i gubitak kilograma. Ipak, velike promene životnih navika nisu uvek jednostavne za sprovođenje i mogu dovesti do frustracije.

Zato stručnjaci savetuju da se pažnja usmeri na nekoliko konkretnih promena koje je lakše uklopiti u svakodnevni život. One mogu pomoći u stabilizaciji šećera u krvi i dostizanju ciljnog nivoa A1C, važnog pokazatelja prosečne vrednosti glukoze u krvi tokom prethodna dva do tri meseca.

Prošetajte posle obroka

Kratka šetnja odmah nakon jela može pomoći u kontroli šećera u krvi.

Aerobna aktivnost podstiče mišiće da koriste glukozu kao izvor energije i može povećati osetljivost na insulin.

Jedno malo japansko istraživanje pokazalo je da je 10-minutna šetnja neposredno nakon konzumiranja zaslađenog napitka značajno smanjila vršni nivo šećera u krvi. Druga meta-analiza, koja je obuhvatila sedam studija i više od 450 učesnika, pokazala je da čak i dva do pet minuta hodanja nakon obroka može smanjiti skok šećera u krvi u poređenju sa sedenjem ili mirovanjem.

Kratka šetnja odmah nakon jela može pomoći u kontroli šećera u krvi Foto: Shutterstock

Stručnjaci navode da većini ljudi sa dijabetesom tipa 2 može koristiti najmanje 30 minuta hodanja dnevno. To ne mora biti odjednom – vreme se može podeliti na tri šetnje od po 10 minuta, posebno nakon obroka.

Obratite pažnju na ugljene hidrate

Nisu svi ugljeni hidrati isti.

Šećer, med, voćni sokovi, sirupi, gazirana pića, kolači, bombone i druga visoko prerađena hrana mogu brzo povećati nivo glukoze u krvi.

Sličan efekat imaju i rafinisane žitarice, poput belog hleba i bele testenine.

Sa druge strane, složeni ugljeni hidrati, koji sadrže više vlakana, sporije se vare i mogu imati povoljniji uticaj na nivo šećera.

Nalaze se, između ostalog, u mahunarkama i integralnim žitaricama.

Ne postoji ista količina ugljenih hidrata koja odgovara svima. Plan ishrane trebalo bi prilagoditi uz pomoć lekara ili edukatora za dijabetes, u zavisnosti od zdravstvenog stanja, telesne težine i nivoa aktivnosti.

Jedna od jednostavnijih promena jeste da zaslađene napitke zamenite vodom, nezaslađenim čajem ili kafom.

Češće kontrolišite šećer u krvi

Redovno praćenje glukoze može pomoći da bolje razumete kako na vaš šećer utiču hrana, fizička aktivnost i terapija.

Kontinuirani monitori glukoze mogu da mere nivo šećera u krvi u veoma kratkim intervalima i tako pruže jasniju sliku promena tokom dana.

Jedna meta-analiza 14 randomizovanih kontrolisanih studija, sa skoro 1.650 učesnika, pokazala je da je kontinuirano praćenje glukoze bilo povezano sa značajnim smanjenjem A1C kod osoba sa dijabetesom tipa 2 u poređenju sa samostalnim merenjem.

Redovno praćenje glukoze može pomoći da bolje razumete kako na vaš šećer utiču hrana, fizička aktivnost i terapija Foto: Shutterstock

Uvedite trening snage

Vežbe sa opterećenjem, odnosno trening snage, mogu biti korisne za regulaciju šećera u krvi.

U jednoj devetomesečnoj studiji kod odraslih osoba sa dijabetesom tipa 2 i normalnom telesnom težinom, trening snage doveo je do značajnog smanjenja A1C.

Povećanjem mišićne mase povećava se i sposobnost mišića da koriste glukozu, što može doprineti boljoj kontroli šećera u krvi.

Razgovarajte s lekarom o terapiji

Neki lekovi koji se koriste za druga zdravstvena stanja mogu uticati na nivo šećera u krvi ili telesnu težinu.

Među njima su određeni antipsihotici, beta-blokatori, neki lekovi koji se koriste u lečenju raka, diuretici, statini i kortikosteroidi. To ne znači da ove lekove treba samoinicijativno prekidati, već da je važno razgovarati sa lekarom ako primetite pogoršanje kontrole šećera nakon uvođenja određene terapije.

Ako trenutna terapija ne dovodi do željenog nivoa A1C, lekar može proceniti da li je potrebno prilagođavanje lečenja ili uvođenje druge terapije.

Među novijim grupama lekova za dijabetes nalaze se GLP-1 i SGLT2 inhibitori, koji, osim uticaja na šećer u krvi, mogu imati koristi i za telesnu težinu, srce i bubrege kod određenih pacijenata.

Ako trenutna terapija ne dovodi do željenog nivoa A1C, lekar može proceniti da li je potrebno prilagođavanje lečenja ili uvođenje druge terapije Foto: Shutterstock

Ne zanemarujte apneju u snu

Opstruktivna apneja u snu može biti povezana sa dijabetesom tipa 2, gojaznošću, hipertenzijom i drugim zdravstvenim problemima.

Kod ovog poremećaja disajni putevi se tokom spavanja delimično ili potpuno zatvaraju, što može dovesti do ponavljanih prekida disanja i pada nivoa kiseonika.

Prema objašnjenju stručnjaka navedenom u izvornom tekstu, nelečena apneja može povećati nivo hormona stresa i smanjiti osetljivost na insulin, što može otežati kontrolu glukoze.

U maloj studiji sprovedenoj u Kini, osobe sa dijabetesom tipa 2 i opstruktivnom apnejom koje su koristile CPAP terapiju imale su niži nivo šećera u krvi u poređenju sa grupom koja nije lečena.

Potražite pomoć edukatora za dijabetes

Sertifikovani specijalista za negu i edukaciju osoba sa dijabetesom može pomoći pacijentima da bolje razumeju način ishrane, fizičku aktivnost, terapiju, merenje šećera i korišćenje savremenih tehnologija za praćenje glukoze.

Prednost ovakvih konsultacija je i u tome što stručnjak može imati više vremena da sa pacijentom detaljno prođe kroz svakodnevne navike – od ishrane i sna do fizičke aktivnosti, stresa i načina uzimanja lekova.

Šta je najvažnije?

Ako imate dijabetes tipa 2, nije dovoljno samo „više vežbati“. Korisnije je napraviti nekoliko konkretnih promena koje možete dugoročno da održavate.

Kratka šetnja nakon obroka, kvalitetniji izbor ugljenih hidrata, trening snage, redovno praćenje šećera i kontrola terapije mogu biti važni koraci ka boljem nivou A1C.

Važno je i proveriti da li na kontrolu šećera utiču druga zdravstvena stanja, poput apneje u snu, kao i lekovi koje uzimate.