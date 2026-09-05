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Povišen nivo triglicerida, jedne od najzastupljenijih vrsta masnoće u organizmu, dosta je čest zdravstveni problem. Ako se ne kontroliše, na kraju može da dovede do srčanog ili moždanog udara.

Vikend je deo nedelje kada se mnoge osobe opuštaju i popiju nekada više alkohola, jedu nezdrave grickalice i malo duže spavaju. Stručnjaci skreću pažnju da upravo ove tri loše navike mogu da podignu trigliceride u „nebesa“.

Šta su trigliceridi?

Trigliceridi su vrsta masti koja je potrebna organizmu. Oni su svojevrsno gorivo koje ćelije koriste za energiju. Istovremeno, telo trigliceride koristi kao „rezervu energije“, jer kada unesemo više kalorija nego što potrošimo, višak se pretvara u trigliceride i skladišti za kasniju upotrebu, objašnjava kardiolog dr Brett A. Sealove.

Šta se dešava kada su trigliceridi dugo povišeni?

Određena količina triglicerida je neophodna za normalno funkcionisanje organizma, ali problem nastaje kada njihov nivo postane previsok. Ako su trigliceridi dugo povišeni, raste i rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

- Vrednosti triglicerida iznad 1,69 mmol/L smatraju se povišenim. Od 1,69 do 2,25 mmol/L granično povišenim, od 2,26 do 5,63 mmol/L visokim, dok se 5,64 mmol/L ili više veoma visokim vrednostima - objašnjava Michelle Routhenstein, dijetetičarka specijalizovana za preventivnu kardiologiju.

Neke navike koje posebno „čuvamo“ za vikend mogu neprimetno da utiču na veće nivoe triglicerida Foto: Shutterstock

Ono što možda ne primećujemo jeste da neke navike koje posebno „čuvamo“ za vikend mogu neprimetno da utiču na veće nivoe triglicerida. Stručnjaci izdvajaju tri navike na koje bi trebalo obratiti pažnju.

Čuvate alkohol za vikend

Ako vam izlazak sa prijateljima petkom ili subotom i nekoliko pića predstavljaju način da se opustite, možda bi bilo dobro da neka od pića zamenite bezalkoholnim koktelom, gaziranom ili običnom vodom.

- Jetra je sposobna da obavlja više funkcija istovremeno, ali alkohol ima prioritet. Dok ga prerađuje, normalno sagorevanje masti se usporava, zbog čega jetra proizvodi i skladišti više masti u obliku triglicerida. Taj efekat mogu dodatno da pojačaju zaslađeni dodaci u pićima i kasni noćni obroci - kaže Sealove.

Kako alkohol deluje na trigliceride?

Alkohol može da poveća nivo triglicerida na dva načina, objašnjava dr Routhenstein.

Prvo, povećava proizvodnju VLDL čestica u jetri. One prenose trigliceride kroz krvotok. Drugo, alkohol smanjuje aktivnost enzima lipoproteinske lipaze, koji učestvuje u uklanjanju čestica bogatih trigliceridima iz krvi.

- Drugim rečima, organizam istovremeno proizvodi više triglicerida i teže ih uklanja iz krvotoka. Problem nije samo u alkoholu već i u hrani koju biramo uz njega. Posle nekoliko pića ljudi češće posežu za pomfritom, picom, prženom hranom ili drugim kaloričnim grickalicama nego za salatom - objašnjava doktor.

Kombinacija alkohola i obroka bogatih mastima ili ugljenim hidratima može dodatno da poveća nivo triglicerida, posebno kada je reč o koktelima sa grickalicama, obilnim obrocima u restoranima ili kasnim noćnim užinama.

Uočeno jasno pravilo: što je veća količina alkohola u kratkom vremenu, to je veće oštećenje jetre Foto: Shutterstock

Posežete za nezdravim grickalicama

Da li vikendom volite da se „počastite“? Ako su čips, perece, kolačići ili bombone deo vaših vikend navika, stručnjaci savetuju da ih zamenite zdravijim opcijama.

- Jetra sve ono što organizmu nije potrebno za trenutnu proizvodnju energije može da pretvori u novu mast. Taj proces naziva se de novo lipogeneza, odnosno stvaranje masti iz drugih hranljivih materija - objašnjava Sealove.

Čak i „samo malo grickanja“ može vremenom da deluje na masnoće i povisi nivo triglicerida.

Istraživanja ukazuju na to da dodati šećeri mogu biti jedan od važnih faktora. Osobe koje unose više dodatog šećera imaju tendenciju da imaju i više triglicerida. Baš kao što jetra može da pretvara alkohol u trigliceride, višak dodatog šećera takođe utiče na veće količine triglicerida. Dobra vest je da hrana bogata vlaknima, uključujući integralne žitarice, može da bude korisna i da pomogne u snižavanju nivoa triglicerida.

Slani čips ili perece zamenite neslanim orašastim plodovima, pečenim leblebijama ili edamameom. Ako vam se jede nešto slatko, možete izabrati grčki tip jogurta sa šakom bobičastog voća.

Spavate duže nego radnim danima

Ako tokom radne nedelje nedovoljno spavate, a vikendom nastojite da se ljudski odmorite i naspavate, znajte da sve može da utiče na nivo triglicerida.

- Sve može da poremeti cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat organizma. On ima važnu ulogu u regulisanju metabolizma šećera i masti.U ovim okolnostima telo slabije reaguje na insulin, dolazi do poremećaja hormona koji regulišu apetit, što sve otežava uklanjanje triglicerida iz krvi - kaže dr Routhenstein.

Istraživanja su pokazala da osobe koje imaju velike razlike u rasporedu spavanja između radnih dana i vikenda mogu imati promene određenih parametara u krvi, uključujući i viši nivo triglicerida, u poređenju sa osobama koje imaju ujednačeniji raspored spavanja.

Ako vam je potrebno više odmora, stručnjaci preporučuju da pokušate ranije da legnete.

Kako do dobrih vrednosti triglicerida?

Bitno je i da pratite svoje vrednosti triglicerida i drugih masnoća u krvi, prema preporuci lekara. Smanjite vreme provedeno u sedećem položaju. Potrudite se da ustanete i pokrenete se na svaka dva do tri sata. Redovno kretanje, posebno nakon obroka, može da pomogne mišićima i jetri u obradi triglicerida.

Vodite računa o vrsti masti koju unosite. Zasićene i trans-masti mogu da povećaju nivo triglicerida i drugih nepovoljnih masnoća u krvi, pa njihov unos treba ograničiti. Ove masti se često nalaze u masnijim komadima mesa, prerađenim mesnim proizvodima, puteru, pecivima, prženoj hrani i pojedinim dodacima za kafu.

Povećajte unos hrane bogate vlaknima. Integralne žitarice, voće, povrće, orašasti plodovi, semenke, pasulj i sočivo mogu biti važan deo ishrane usmerene na zdravlje srca i kontrolu triglicerida.