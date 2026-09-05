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Hidrogen je hemijsko jedinjenje vodonika i kiseonika. Skoro svako domaćinstvo ga ima u kući i uglavnom se koristi kao blagi antiseptik i sredstvo za dezinfekciju. Može da pomogne pri čišćenju, uklanjanju pojedinih fleka i dezinfekciji određenih predmeta.

Ipak, važno je znati da hidrogen-peroksid nije bezazlen i da ga ne bi trebalo koristiti na sve načine opisane u popularnim savetima. Za upotrebu na koži, ustima ili hrani neophodna je primena odgovarajuće koncentracije i prema uputstvima proizvođača.

Sredstvo za ispiranje usta

Hidrogen-peroksid je aktivni sastojak nekih vodica za ispiranje usta. Ipak, ne treba ga koristiti nerazblaženog niti gutati. Ukoliko se upotrebljava za ispiranje usne duplje, uglavnom se isključivo koristi 3-procentni hidrogen. Smatra se da može da ojača desni, smanji neprijatan zadah i ubrza zarastanje manjih povreda u usnoj duplji.

Neprijatan zadah posledica je delovanja bakterija u zadnjem delu jezika. Hidrogen deluje na ove bakterije i može da obezbedi svežiji dah. Savet je da se 3-procentni hidrogen ipak razblaži vodom. Stomatolozi savetuju da pomešate jednu meru hidrogena sa dve ili tri mere vode.

Ovo sredstvo može da uništi i mikroorganizme na četkici za zube. Četkicu možete potopiti u odgovarajući rastvor, a zatim je dobro isprati vodom. Preporuka je ipak da se četkica menja otprilike na svaka tri meseca ili ranije ako su vlakna oštećena.

Hidrogen-peroksid nije bezazlen i ne bi ga trebalo koristiti na sve načine opisane u popularnim savetima Foto: Shutterstock

Za voće i povrće

Hidrogen-peroksid se ponekad koristi za čišćenje voća i povrća. Međutim, za ovu namenu treba biti posebno oprezan i koristiti isključivo proizvod odgovarajuće koncentracije i namene. Savet je da koristite 3% hidrogen iz apoteke. Dublju posudu napunite hladnom vodom i dodajte četvrtinu šolje hidrogena. Potopite voće i povrće i neka odstoji oko 5 minuta. Sve potom dobro isperite pod mlazom vode.

Očistite i posvetlite nokte

Hidrogen-peroksid se ponekad koristi u kućnim tretmanima za izbeljivanje noktiju. Međutim, prečesta upotreba može da isuši i iziritira kožu i nokte. Ako ipak koristite ovakav tretman, rastvor treba da bude razblažen, a nokte nakon toga dobro isprati vodom. Ne treba ga nanositi na oštećenu ili iritiranu kožu.

Svrab, crvenilo, ljuštenje i perutanje kože, najčešće između prstiju i na tabanima Foto: Shutterstock

Hidrogen za stopala

Zbog svojih dezinfekcionih svojstava, hidrogen-peroksid se ponekad koristi za higijenu stopala. Međutim, nema dovoljno dokaza da potapanje stopala u hidrogen sprečava ili leči gljivične infekcije. Osim toga, može da isuši i iritira kožu, pa nije preporučljivo koristiti ga kao zamenu za preparate namenjene lečenju gljivičnih infekcija.

Kada mogu da nastanu opasne reakcije?

Bitno je da znamo da hidrogen-peroksid nije univerzalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. Nikada ga nemojte mešati sa izbeljivačem, sirćetom ili drugim hemikalijama, jer mogu nastati opasne reakcije.

Takođe, ne treba ga koristiti za lečenje rana, infekcija ili drugih zdravstvenih problema bez saveta zdravstvenog radnika. Jače koncentracije mogu da oštete kožu i druga tkiva.