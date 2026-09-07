Značajno oštećenje jetre ponekad može da postoji uz malo simptoma ili bez ikakvih očiglednih znakova

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Masna jetra često godinama ne daje jasne simptome, zbog čega mnogi za nju saznaju tek na ultrazvučnom pregledu ili drugim analizama. Ipak, kod dela pacijenata bolest napreduje, dolazi do upale i oštećenja jetre, a vremenom i do stvaranja ožiljnog tkiva, odnosno fibroze.

Dr Nirad Damidža, viši konsultant za laparoskopsku, lasersku i opštu hirurgiju u bolnici Sir Ganga Ram u Nju Delhiju, izdvaja pet znakova koji kod osobe sa masnom jetrom mogu da ukažu na pogoršanje bolesti.

Umor i slabost koji ne prolaze

Uporan umor i osećaj slabosti mogu da prate probleme sa jetrom, naročito ako se ne popravljaju ni posle odmora. Ipak, umor je veoma nespecifičan simptom i javlja se i kod anemije, poremećaja štitaste žlezde, nedostatka pojedinih nutrijenata, stresa ili lošeg sna. Zato sam po sebi ne znači da je masna jetra uznapredovala.

Bol ispod desnog rebarnog luka

Nelagodnost, pritisak ili tup bol u gornjem desnom delustomaka mogu da se jave kada je jetra uvećana ili upaljena. Ukoliko tegobe traju ili postaju izraženije, ne treba ih zanemarivati, posebno kod osoba kojima je masna jetra već dijagnostikovana. Sličan bol, međutim, mogu da izazovu i bolesti žučne kese i drugi problemi sa varenjem.

Nelagodnost, pritisak ili tup bol u gornjem desnom delu stomaka mogu da budu jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Žutilo kože i beonjača

Žutica je ozbiljniji znak i nije tipična za jednostavnu masnu jetru. Nastaje kada jetra više ne uspeva efikasno da preradi bilirubin, žutu materiju koja nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca.

Naročito je važno obratiti se lekaru ako se uz žutilo kože ili beonjača pojave taman urin ili svetla stolica.

Oticanje nogu ili stomaka

Kod uznapredovale bolesti jetre mogu da se jave otoci članaka i nogu, dok nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji dovodi do povećanja obima stomaka, odnosno ascitesa. Novi ili sve izraženiji otoci kod osobe sa bolešću jetre zahtevaju pregled, mada mogu da budu povezani i sa bolestima srca, bubrega i drugim stanjima.

Novi ili sve izraženiji otoci kod osobe sa bolešću jetre zahtevaju pregled Foto: Shutterstock

Modrice i krvarenje

Jetra proizvodi proteine važne za zgrušavanje krvi, pa ozbiljnije oštećenje njene funkcije može da dovede do lakšeg nastanka modrica ili produženog krvarenja. Među znacima koji na to ukazuju su česta krvarenja iz nosa i podlivi koji se pojavljuju bez jasnog razloga.

Simptomi ne otkrivaju koliko je bolest uznapredovala

Tok masne jetre nije isti kod svih pacijenata, a odsustvo tegoba ne znači nužno da je bolest ostala u početnoj fazi.

- Kod nekih ljudi razvijaju se upala i oštećenje jetre, što vremenom može da dovede do fibroze, odnosno stvaranja ožiljnog tkiva. Uznapredovala fibroza, odnosno ciroza, može trajno da naruši funkciju jetre i poveća rizik od ozbiljnih komplikacija. Problem je što simptomi sami ne mogu da pokažu da li se masna jetra pogoršava. Značajno oštećenje jetre ponekad može da postoji uz malo simptoma ili bez ikakvih očiglednih znakova - objašnjava dr Damidža.