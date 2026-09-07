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Jedan preventivni pregled može da promeni tok nečijeg života, a brža obrada uzoraka, efikasniji rad laboratorije i kvalitetnija dijagnostika važan su deo prevencije raka grlića materice. Upravo sa ciljem da unapredi uslove za preventivne preglede i rad zdravstvenih radnika, Fondacija Mozzart donirala je Odeljenju ginekologije Doma zdravlja Užice automatski aparat za bojenje PAPA pločica, vredan više od 2.000.000 dinara.

Aparat se koristi za automatsko bojenje uzoraka koji se uzimaju tokom ginekoloških pregleda, čime se proces njihove obrade značajno ubrzava i olakšava, uz pouzdanije uslove za dalju analizu. Za zaposlene u užičkoj službi ova donacija posebno je značajna jer su se prethodne tri godine, nakon kvara starog aparata, PAPA pločice bojile ručno, na način koji je odavno prevaziđen.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Ovaj uređaj nam u velikoj meri olakšava posao i omogućava nam da vršimo što veći obuhvat žena i na taj način radimo na prevenciji ove bolesti“, istakla je dr Ana Mijatović Ristović, ginekolog Doma zdravlja Užice, i dodala da aparat predstavlja važnu podršku skriningu raka grlića materice, budući da se upravo u njemu obavlja bojenje PAPA pločica.

Foto: TouchNtouch produkcija

Iako su i u prethodnom periodu nastojali da pacijenti ne budu uskraćeni za preglede, donacija savremene opreme značajno će unaprediti svakodnevni rad službe. „Zahvaljujući podršci Fondacije Mozzart mnogo brže, lakše i kvalitetnije ćemo obavljati posao“, navela je dr Mijatović Ristović, ističući da je donacija posebno važna jer se u budućnosti planira i centralizacija laboratorije za pregled PAPA pločica za Zlatiborski okrug.

Foto: TouchNtouch produkcija

Rak grlića materice i rak jajnika i dalje predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem – na području Zlatiborskog okruga godišnje od ovih karcinoma oboli oko 40 žena. Zato svaki korak koji može doprineti dostupnijim preventivnim pregledima i ranijem otkrivanju bolesti ima poseban značaj.

„Pre svega, zahvalio bih Fondaciji Mozzart na izdvojenim sredstvima jer će ova donacija značajno olakšati i poboljšati rad našeg osoblja i omogućiti pružanje kvalitetnije usluge našim pacijentima“, poručio je dr Aleksandar Gojgić, zamenik direktora Doma zdravlja Užice.

A kada zdravstveni radnici imaju priliku da svoj posao obavljaju u boljim uslovima i efikasnije, veći broj žena dobija važnu podršku na putu ka pravovremenom otkrivanju i lečenju bolesti. Jer ulaganje u prevenciju znači ulaganje u mogućnost da se bolest otkrije onda kada je najvažnije – na vreme.