Magnezijum učestvuje u procesima koji omogućavaju organizmu da pravilno koristi insulin i glukozu

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Magnezijum ima važnu ulogu u stvaranju i delovanju insulina, zbog čega se često pominje kada je reč o insulinskoj rezistenciji, predijabetesu i dijabetesu. Međutim, na tržištu postoji veliki broj različitih oblika ovog minerala, od magnezijum glicinata i citrata do oksida i L-treonata, pa se postavlja pitanje da li je neki od njih bolji za regulaciju šećera u krvi.

Prema rečima dr Sohaiba Imtijaza, dosadašnja istraživanja nisu pokazala da određeni oblik magnezijuma ima prednost kada je reč o kontroli glikemije.

- Kada pogledamo dostupnu literaturu, ne postoji određeni oblik magnezijuma za koji je dokazano da je bolji od ostalih za kontrolu šećera u krvi. Izbor pre svega zavisi od toga koliko se dobro apsorbuje i kako ga digestivni sistem podnosi, a ne od posebnog uticaja na glikemiju - objašnjava dr Imtiaz.

Glicinat ili citrat - u čemu je razlika?

Među oblicima sa dobrom bioraspoloživošću izdvajaju se magnezijum glicinat i magnezijum citrat. Glicinat se često bira za svakodnevnu suplementaciju jer se dobro podnosi i ređe izaziva dijareju. Citrat se takođe dobro apsorbuje, ali ima izraženije laksativno dejstvo.

Najveću korist od suplementacije magnezijumom, kada je reč o regulaciji glukoze, prema rečima stručnjaka, mogu da imaju osobe sa dijabetesom tipa 2.

Glicinat se često bira za svakodnevnu suplementaciju jer se dobro podnosi i ređe izaziva dijareju Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da suplementacija kod njih može da doprinese snižavanju glukoze natašte i poboljšanju vrednosti HbA1c, pokazatelja prosečnog nivoa šećera u krvi tokom prethodna dva do tri meseca.

Korist je zabeležena i kod osoba sa povećanim rizikom od dijabetesa, uključujući one sa predijabetesom ili insulinskom rezistencijom. Magnezijum može da poboljša odgovor organizma na insulin, kao i regulaciju šećera nakon unosa glukoze.

Kod metabolički zdravih osoba, međutim, uticaj suplementacije na nivo šećera znatno je manji, osim ukoliko postoji nedostatak magnezijuma.

Kako su povezani magnezijum i insulin?

Magnezijum je neophodan za normalno stvaranje i delovanje insulina. Beta ćelije pankreasa proizvode insulin, a nedostatak magnezijuma može negativno da utiče na njihovu funkciju.

- Ovaj mineral učestvuje i u aktiviranju enzima unutar ćelija koji regulišu način na koji organizam koristi glukozu i reaguje na insulin. Za normalno funkcionisanje insulinskih receptora takođe je potreban magnezijum, pa njegov nedostatak može da doprinese razvoju insulinske rezistencije - objašnjava dr Imtiaz.

Beta ćelije pankreasa proizvode insulin, a nedostatak magnezijuma može negativno da utiče na njihovu funkciju Foto: Shutterstock

Veza, međutim, funkcioniše u oba smera. Insulin je potreban da bi magnezijum dospeo u ćelije, dok osobe sa dijabetesom mogu da gube više magnezijuma putem urina. Niži nivo ovog minerala zatim može dodatno da pogorša insulinsku rezistenciju, stvarajući svojevrsni začarani krug.

Zbog toga se niže vrednosti magnezijuma češće sreću kod osoba sa dijabetesom i predijabetesom.