Nakupljanje masti u jetri često je povezano sa gojaznošću i insulinskom rezistencijom

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Masna jetra često se otkriva slučajno, a kada dijagnoza već postoji, važno je ne zanemariti je samo zato što nema izraženih tegoba. Praćenje stanja jetre važno je zbog mogućeg napredovanja bolesti, dok svakodnevne navike mogu dodatno da utiču na njeno zdravlje.

Gastroenterolog doc. dr Srđan Marković objašnjava na svom Instagram profilu koje kontrole su važne, šta bi osobe koje već imaju masnu jetru trebalo da izbegavaju i zašto promene ne podrazumevaju samo drugačiji jelovnik.

- Masna jetra je problem miliona ljudi širom sveta. Možete imati ozbiljno oštećenje jetre bez ikakvih simptoma. Masna jetra nastaje kada se mast nakuplja u jetri, najčešće zbog gojaznosti ili insulinske rezistencije, a zapravo predstavlja problem, jer ne boli - opominje dr Marković.

Možete imati ozbiljno oštećenje jetre bez ikakvih simptoma Foto: Shutterstock

Vremenom kod malog procenta pacijenata može preći u upalu, fibrozu, pa čak i cirozu. Zato bi jetra trebalo da se proverava na vreme, dodaje.

- Trebalo bi proveriti laboratorijski status jetre, proveriti ehosonografski status jetre, uraditi ove preglede na vreme. Tako će lekar proceniti da li problem postoji ili ne.

Preskočite tri stvari

Ako već znate da imate masnu jetru, pre svega izbegavajte sokove i fruktozu koji direktno hrane mast u jetri.

Sokovi u kombinaciji s nekretanjem najviše štete jetri Foto: Shutterstock

- Druga važna stvar za izbegavanje je sedenje bez kretanja, jer tada jetra sporije sagoreva masti. Svi smo čuli da je sedenje sada podjednako faktor rizika kao pušenje cigareta, a postoje razlozi i dokazi zašto je baš tako. Zato je važno da se krećemo - sugeriše gastroenterolog i dodaje da su treća stvar kasni obroci koji pogoršavaju metabolizam.