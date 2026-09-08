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Kada smo pod stresom, organizam pokreće hemijski odgovor koji može doprineti upalnim procesima. Oni se kod nekih ljudi mogu ispoljiti upravo na koži

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Da li vam se nekada, u periodu velikog stresa, iznenada pojavila koprivnjača ili osip? Za to postoji i hemijsko objašnjenje.

Stres pokreće niz reakcija u organizmu, uključujući oslobađanje hormona poput kortizola, ali i drugih supstanci koje mogu doprineti upali kože. Zbog toga se kod nekih ljudi mogu pojaviti osip, svrab ili urtikarija, odnosno koprivnjača.

Ovakve reakcije mogu biti povezane sa emocionalnim stresom i često se mogu ublažiti kod kuće, naročito kada se istovremeno radi na smanjenju stresa.

Kako stres utiče na kožu?

Kada smo pod stresom, organizam pokreće hemijski odgovor koji može doprineti upalnim procesima. Oni se kod nekih ljudi mogu ispoljiti upravo na koži.

Među čestim uzrocima stresa su:

* smrt bliske osobe

* finansijske brige

* bolest

* velike životne promene, poput braka, razvoda, rođenja deteta ili početka odnosno gubitka posla

* problemi u partnerskim i porodičnim odnosima

Tokom stresne reakcije organizam oslobađa kortizol, poznat kao hormon stresa, ali i druge hormone i supstance koje mogu uticati na kožu.

Posebno važnu ulogu imaju mastociti, ćelije imunskog sistema koje proizvode histamin. Histamin može izazvati svrab, crvenilo i iritaciju kože.

Stresom izazvane kožne reakcije mogu biti naročito izražene kod osoba koje već imaju ekcem ili psorijazu.

- Možda ne znamo uvek tačno zašto se reakcija pokrene, ali znamo kako da je ublažimo - objašnjava dermatolog dr Rejčel Nazarian.

Stresom izazvane kožne reakcije mogu biti naročito izražene kod osoba koje već imaju ekcem ili psorijazu Foto: Shutterstock

Kako izgleda osip izazvan stresom?

Koprivnjača je jedna od kožnih reakcija koja se može pojaviti zbog stresa, ali i zbog alergena.

„Osip izazvan stresom je svako pogoršanje na koži koje stres može da pokrene“, objašnjava dermatolog dr Debra Džaliman.

Simptomi mogu uključivati:

* plikove

* svrab

* bol

* osetljivu ili oštećenu kožu

* iritaciju

* crvenilo kod osoba svetlije puti, dok kod tamnije kože promene mogu biti sive, ljubičaste ili tamnosmeđe

koprivnjaču – izdignute promene koje svrbe, a mogu se razlikovati po veličini i pojaviti na bilo kom delu tela.

Koprivnjača izazvana stresom često može da izgleda poput malih, otečenih ujeda komaraca.

Mogu se javiti i:

* crvene ili ružičaste kvržice kod svetlije kože, odnosno promene tamnije od okolne kože kod tamnije puti

* peckanje ili osećaj žarenja

* osećaj toplote na koži

Koprivnjača izazvana stresom često može da izgleda poput malih, otečenih ujeda komaraca Foto: Shutterstock

Koliko traje osip izazvan stresom?

Osip i koprivnjača mogu nestati sami od sebe, često u roku od 24 sata. Ipak, cela epizoda može trajati duže jer se u međuvremenu mogu pojavljivati nove promene na koži.

Kod blažih reakcija mogu pomoći jednostavne mere kod kuće.

Šta može da pomogne?

Smanjite stres – šetnja, vežbe disanja, meditacija ili druge aktivnosti koje vas opuštaju mogu biti korisne.

Izbegavajte dodatnu iritaciju kože – visoke temperature i tesna odeća mogu pogoršati tegobe.

Antihistaminici mogu ublažiti simptome koprivnjače. Neki od njih, međutim, mogu izazvati pospanost, pa je važno obratiti pažnju na uputstvo i moguće neželjene efekte.

Ako se stanje ne poboljšava uprkos ovim merama, potrebno je obratiti se dermatologu. U pojedinim slučajevima lekar može preporučiti jači ili lek na recept, uključujući antihistaminik ili kortikosteroidnu kremu.

Kada osip zahteva hitnu pomoć?

Ako se uz osip pojave otok lica, stezanje u grlu ili otežano disanje, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Ovakvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju koja zahteva hitno lečenje.

Lekaru se morate javiti i ako se uz osip pojave:

* povišena temperatura

* bolovi u zglobovima

* znaci infekcije, poput crvenih pruga na koži, otoka i izražene osetljivosti

* bol u grlu

Ako se uz osip pojave otok lica, stezanje u grlu ili otežano disanje, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Stres nije jedini uzrok osipa

Iako stres može da izazove ili pogorša pojedine kožne reakcije, svaki osip ne treba automatski pripisati stresu.

Među drugim mogućim uzrocima su:

Atopijski dermatitis (ekcem) – izaziva svrab, suvu i perutavu kožu, a često se javlja kod osoba sklonih alergijama i astmi.

Određeni lekovi – osip može biti neželjena reakcija na terapiju.

Impetigo – bakterijska infekcija kože, naročito česta kod dece. Može izazvati ranice i plikove koji cure, nakon čega nastaju karakteristične kruste boje meda.

Ujedi insekata – buve, krpelji i drugi insekti mogu izazvati različite kožne reakcije. Neke su bezazlene, dok druge zahtevaju pregled.

Psorijaza – hronično imunološki posredovano oboljenje koje izaziva zadebljale, perutave i svrbljive promene na koži, a može zahvatiti i zglobove, kožu glave i nokte.

Herpes zoster (pojasasti herpes) – karakterističan osip sa plikovima nastaje zbog ponovne aktivacije virusa varičela-zoster, koji izaziva i ovčije boginje.

Virusne infekcije – varičele, bolest šaka, stopala i usta, male boginje, trodnevna groznica i rubeola mogu biti praćene osipom.

Kako smanjiti stres i sprečiti pogoršanje kože?

Kontrola stresa može biti važan deo brige o koži.

Stručnjaci savetuju:

* dovoljno sna

* ograničavanje unosa kofeina

* više vremena sa porodicom i prijateljima

* redovnu fizičku aktivnost

* tehnike opuštanja, poput dubokog disanja i meditacije

* razgovor sa stručnjakom za mentalno zdravlje kada je stres teško kontrolisati.

Kontrola stresa može biti važan deo brige o koži, a stručnjaci između ostalog savetuju duboko disanje i meditaciju Foto: Shutterstock

Zaključak: Stres zaista može da se „vidi“ na koži. Kod pojedinih ljudi može pokrenuti koprivnjaču ili pogoršati postojeća oboljenja poput ekcema i psorijaze. Ipak, pojava osipa ne znači nužno da je stres njegov uzrok, pa uporne, neuobičajene ili ozbiljne promene treba proceniti sa lekarom.