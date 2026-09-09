Psi nanjušili rak u dahu: Više vrsta karcinoma prepoznali sa preko 90% tačnosti
Studija, čiji su koautori bili Medical Detection Dogs, a sprovela je kompanija za istraživanje i razvoj, otkrila je da psi mogu da otkriju više vrsta raka iz daha sakupljenog u hirurškim maskama za lice.
Tim od sedam pasa nanjušio je karcinome u ranoj fazi, kao što su karcinomi glave i vrata, dojke, pluća i grudnog koša, ginekološki, gastrointestinalni i genitourinarni, sa osetljivošću i specifičnošću iznad 90 odsto.
Rezultati studije, sprovedene u Indiji, objavljeni su danas u časopisu Journal of Clinical Oncology i pokazuju potencijal neinvazivnog, jeftinog alata za skrining koji bi mogao da transformiše rano otkrivanje raka.
Psi za medicinsku detekciju uspešno su dokazali da mogu da detektuju mirise bolesti poput raka prostate i bešike, Parkinsonove bolesti, malarije, COVID-19 i infekcije bakterijom Pseudomonas.
Uzorci daha prikupljeni od više od 1.500 učesnika
Humanitarna organizacija učestvovala je u osmišljavanju i dizajnu studije i savetovala finansijera istraživanja da ispita potencijal pasa kao jeftinog i visoko osetljivog alata za trijažu i rano otkrivanje raka, posebno u zemljama sa ograničenim zdravstvenim resursima.
Studija je sprovedena u šest bolnica u Indiji, sa 1.502 osobe u finalnoj test grupi (283 sa rakom potvrđenim biopsijom i 1.219 zdravih osoba, osoba sa neonkološkim hroničnim bolestima i dobrovoljaca sa benignim biopsijskim rezultatima).
Ostale informacije zabeležene o uzorcima učesnika uključivale su upotrebu duvana, vreme od poslednjeg konzumiranja hrane i jutro u odnosu na popodne.
Odluke pasa o uzorcima i informacije o učesnicima kombinovane su sa naprednim statističkim modelovanjem, odnosno Bajesovim fuzionim okvirom, kako bi se poboljšala tačnost, stabilnost i ponovljivost rezultata.
Nova nada za jednostavniji skrining raka
Autori studije veruju da bi, budući da su prikupljanje daha i detekcija kod pasa neinvazivni i jeftini, timovi pasa mogli da podrže skalabilnu trijažu višestrukih karcinoma na nivou populacije.
Kler Gest, izvršna direktorka i glavna naučna službenica kompanije, kaže:
- Bili smo oduševljeni što smo sarađivali i podržavali obuku pasa za otkrivanje višestrukih karcinoma po mirisu. Rezultati su zapanjujući, ali nas ne iznenađuju – psi su više puta dokazali da je njihova sposobnost otkrivanja bolesti superiornija od bilo koje druge trenutne opcije. Nadamo se da se ovi rezultati mogu koristiti za unapređenje i ubrzanje dijagnostičkih resursa i skrining mnogo više ljudi širom sveta.
Akaš Kulgod, suosnivač i izvršni direktor kompanije, kaže:
- Već više od dve decenije, iz više recenziranih publikacija, znamo da su psi sposobni da otkriju više vrsta raka sa visokom tačnošću. Izazov je uvek bio izgradnja sistema oko psećeg čula mirisa koji je reproduktivan, skalabilan i usmeren na klinički problem koji vredi rešiti. Stratifikacija rizika od višestrukih karcinoma iz jednog uzorka daha je taj problem, posebno u zemljama poput Indije, a ova studija pokazuje da se to može uraditi.
Izvor: medicaldetectiondogs.org.uk/Zdravlje.Kurir.rs
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