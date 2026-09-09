Psi su iz uzoraka daha ljudi sa i bez raka uspeli da prepoznaju više vrsta karcinoma sa tačnošću većom od 90 odsto, što ukazuje na potencijal ove metode za rano otkrivanje bolesti

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Studija, čiji su koautori bili Medical Detection Dogs, a sprovela je kompanija za istraživanje i razvoj, otkrila je da psi mogu da otkriju više vrsta raka iz daha sakupljenog u hirurškim maskama za lice.

Tim od sedam pasa nanjušio je karcinome u ranoj fazi, kao što su karcinomi glave i vrata, dojke, pluća i grudnog koša, ginekološki, gastrointestinalni i genitourinarni, sa osetljivošću i specifičnošću iznad 90 odsto.

Rezultati studije, sprovedene u Indiji, objavljeni su danas u časopisu Journal of Clinical Oncology i pokazuju potencijal neinvazivnog, jeftinog alata za skrining koji bi mogao da transformiše rano otkrivanje raka.

Psi za medicinsku detekciju uspešno su dokazali da mogu da detektuju mirise bolesti poput raka prostate i bešike, Parkinsonove bolesti, malarije, COVID-19 i infekcije bakterijom Pseudomonas.

Psi mogu da prepoznaju specifične mirise povezane sa rakom prostate, što ukazuje na potencijal njihovog njuha u ranom otkrivanju ove bolesti Foto: Shutterstock

Uzorci daha prikupljeni od više od 1.500 učesnika

Humanitarna organizacija učestvovala je u osmišljavanju i dizajnu studije i savetovala finansijera istraživanja da ispita potencijal pasa kao jeftinog i visoko osetljivog alata za trijažu i rano otkrivanje raka, posebno u zemljama sa ograničenim zdravstvenim resursima.

Studija je sprovedena u šest bolnica u Indiji, sa 1.502 osobe u finalnoj test grupi (283 sa rakom potvrđenim biopsijom i 1.219 zdravih osoba, osoba sa neonkološkim hroničnim bolestima i dobrovoljaca sa benignim biopsijskim rezultatima).

Ostale informacije zabeležene o uzorcima učesnika uključivale su upotrebu duvana, vreme od poslednjeg konzumiranja hrane i jutro u odnosu na popodne.

Odluke pasa o uzorcima i informacije o učesnicima kombinovane su sa naprednim statističkim modelovanjem, odnosno Bajesovim fuzionim okvirom, kako bi se poboljšala tačnost, stabilnost i ponovljivost rezultata.

Nova nada za jednostavniji skrining raka

Autori studije veruju da bi, budući da su prikupljanje daha i detekcija kod pasa neinvazivni i jeftini, timovi pasa mogli da podrže skalabilnu trijažu višestrukih karcinoma na nivou populacije.

Kler Gest, izvršna direktorka i glavna naučna službenica kompanije, kaže:

Psi bi u budućnosti mogli da imaju ulogu u skriningu raka, jer njihov izuzetno razvijen njuh omogućava prepoznavanje specifičnih mirisa povezanih sa malignim promenama Foto: Shutterstock

- Bili smo oduševljeni što smo sarađivali i podržavali obuku pasa za otkrivanje višestrukih karcinoma po mirisu. Rezultati su zapanjujući, ali nas ne iznenađuju – psi su više puta dokazali da je njihova sposobnost otkrivanja bolesti superiornija od bilo koje druge trenutne opcije. Nadamo se da se ovi rezultati mogu koristiti za unapređenje i ubrzanje dijagnostičkih resursa i skrining mnogo više ljudi širom sveta.

Akaš Kulgod, suosnivač i izvršni direktor kompanije, kaže: