Analiza je pokazala je da je infekcija bakterijom H. pylori povezana sa približno 22 odsto slučajeva raka debelog creva

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Heliko bakterija nastanjuje sluznicu želuca, uglavnom nije praćena tegobama, iako može da dovede do gastritisa, jačeg lučenja želudačne kiseline, a u nekim slučajevima, kako tvrdi novo istraživanje, i do raka debelog creva. Nova analiza podataka zasnovana na više istraživanja pokazala je da je infekcija bakterijom H. pylori povezana sa približno 22 odsto slučajeva raka debelog creva širom sveta. Drugim rečima, statistička povezanost pronađena je kod približno „jednog od pet slučajeva“ infekcije bakterijom.

Stručnjaci napominju da ovaj rezultat ne znači da H. pylori direktno izaziva jedan od pet slučajeva raka debelog creva. Rak je složena bolest na čiji razvoj utiču brojni faktori – genetika, godine, ishrana, fizička aktivnost i način života.

Šta je Helicobacter pylori?

H. pylori je veoma rasprostranjena bakterija. Infekcija se najčešće dobija još tokom detinjstva, a može se preneti kontaktom sa zaraženim telesnim tečnostima ili preko kontaminirane hrane i vode. Kod velikog broja ljudi infekcija ne izaziva nikakve simptome.

Ipak, kod nekih osoba izaziva dugotrajnu upalu sluzokože želuca, stanje koje se dovodi u vezu sa pojavom čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu, kao i raka želuca.

Mogući simptomi infekcije heliko bakterijom su nadutost, mučnina, tegobe sa varenjem, bol ili nelagodnost u gornjem delu stomaka i osećaj brze sitosti. Ipak, simptomi sami po sebi nisu dovoljni da se utvrdi da li osoba ima H. pylori.

Infekcija se može dijagnostikovati različitim testovima, kao što su analiza krvi, izdisajni test i analiza uzorka stolice Foto: Shuterstock

Kako se otkriva H. pylori?

Infekcija se može dijagnostikovati različitim testovima, kao što su analiza krvi, izdisajni test i analiza uzorka stolice, a u određenim slučajevima i pregled uzorka tkiva tokom gastroskopije.

Ako se utvrdi infekcija, lekar može preporučiti terapiju za eradikaciju, odnosno uklanjanje bakterije H. pylori.

Može li uklanjanje bakterije da smanji rizik od raka debelog creva?

Ovo je jedan od najzanimljivijih nalaza nove analize. Eradikaciona terapija najčešće podrazumeva kombinaciju antibiotika i lekova koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline, poput inhibitora protonske pumpe. Prema analiziranim podacima, osobe koje su primile terapiju za uklanjanje H. pylori imale su manji rizik od raka debelog creva.

Sve navedeno ne znači da bi svaka osoba sa H. pylori trebalo preventivno da uzima antibiotike. Istraživači naglašavaju da su potrebne dugoročne studije kako bi se utvrdilo da li eradikacija bakterije zaista može da spreči određeni broj slučajeva raka debelog creva.

Zašto se rizik razlikuje među generacijama?

Analiza je pokazala zanimljiv trend. Procenjeni udeo slučajeva raka debelog creva povezanih sa H. pylori bio je veći kod osoba rođenih u novijim decenijama.

Kod ljudi rođenih pre 1947. godine iznosio je oko 9,5 odsto, dok je među osobama rođenim od 1963. do 1977. godine dostizao oko 15 odsto.

Razlozi za ovu razliku nisu potpuno jasni i ne mogu se objasniti samo prisustvom H. pylori, smatraju stručnjaci.

Procenjeni udeo slučajeva raka debelog creva povezanih sa H. pylori bio je veći kod osoba rođenih u novijim decenijama Foto: Shutterstock

Šta sve ovo znači?

Naučnici ističu da je najvažnije da se rezultati ne smeju tumačiti kao dokaz da je H. pylori glavni uzrok raka debelog creva. Na rizik od razvoja ove bolesti utiče veliki broj faktora. Među njima su starost, nasledna sklonost, ishrana, gojaznost, fizička neaktivnost, pušenje, konzumiranje alkohola i nezdrav način života.

Zbog toga je, osim eventualnog testiranja i lečenja H. pylori kada za to postoji medicinska indikacija, važno da vodimo računa o poznatim faktorima rizika.

Posebno je važno obratiti pažnju na simptome kao što su krv u stolici, dugotrajna promena ritma pražnjenja creva, neobjašnjiv gubitak telesne težine, anemija ili uporne abdominalne tegobe. Takvi simptomi ne znače automatski da je reč o raku, ali zahtevaju lekarsku pažnju.

Važna napomena

Nova analiza pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da H. pylori direktno izaziva rak debelog creva. Takođe, antibiotike nikada ne bi trebalo uzimati na svoju ruku. Neodgovarajuća ili nepotrebna upotreba antibiotika može doprineti razvoju bakterijske rezistencije.