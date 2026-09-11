Kasna večera sama po sebi ne izaziva hipertenziju, ali može da utiče na krvni pritisak tokom noći i narednog jutra

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Kasna večera često je posledica tempa života, a ne izbora. Ipak, vreme poslednjeg obroka moglo bi da utiče na ono što se tokom noći dešava sa krvnim pritiskom. Istraživanja ukazuju da obrok neposredno pred spavanje može da poremeti prirodan ritam organizma, utiče na zadržavanje soli i pokvari san.

Zašto kasna večera može da utiče na pritisak?

Organizam prati 24-časovni, odnosno cirkadijalni ritam, koji ne određuje samo kada smo pospani ili budni. On utiče i na krvni pritisak, metabolizam i rad bubrega.

Krvni pritisak tokom sna normalno opada za oko 10 do 20 odsto, dok bubrezi tokom dana i noći različitom brzinom izlučuju natrijum i tečnost. Hrana je jedan od signala koji utiču na unutrašnji sat organizma, pa obroci u vreme kada je telo već "podešeno" za odmor mogu da poremete ove procese.

Bubrezi regulišu pritisak izbacivanjem viška natrijuma i vode, a taj proces se noću usporava Foto: Shutterstock

Ipak, dosadašnja istraživanja ne dokazuju da kasna večera sama po sebi izaziva hipertenziju. Ljudi koji često jedu kasno mogu da imaju i druge navike koje utiču na krvni pritisak, zbog čega je teško izdvojiti samo vreme obroka.

Slani obrok kasno uveče posebno važan

Bubrezi imaju ključnu ulogu u regulisanju krvnog pritiska jer iz organizma uklanjaju višak natrijuma i vode. Natrijum najbrže izlučuju tokom dana, dok se ovaj proces noću usporava.

U jednoj manjoj studiji učesnici su jeli isti obrok bogat natrijumom u različito doba dana. Posle kasnijeg obroka organizam je tokom noći zadržao više soli, a sistolni, odnosno gornji krvni pritisak sledećeg jutra bio je za oko 3 mmHg viši.

Kasna večera može posredno da utiče na pritisak i preko sna. Odlazak u krevet punog stomaka može da izazove gorušicu ili otežano varenje i naruši san, a loš san povezan je sa nepovoljnim promenama krvnog pritiska.

Kasna večera može da naruši san, a loš san nepovoljno utiče na krvni pritisak Foto: Shutterstock

Koliko vremena treba da prođe od večere do spavanja?

Za sada nema dovoljno dokaza da se odredi idealno vreme večere koje bi važilo za sve. Pojedina istraživanja, međutim, ukazuju da bi moglo da bude korisno da između poslednjeg obroka i odlaska na spavanje prođu najmanje tri sata.

Povremena kasna večera neće izazvati hronično povišen krvni pritisak. Ako ipak često jedete neposredno pre spavanja, prednost bi trebalo dati manjem obroku sa manje soli i dodatog šećera.