Smatra se da jedinjenja iz čaja od hibiskusa mogu doprineti snižavanju krvnog pritiska tako što opuštaju krvne sudove i poboljšavaju protok krvi

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Ako živite sa visokim krvnim pritiskom, ono što pijete tokom dana i noći, uključujući i period posle večere, može uticati na vrednosti krvnog pritiska.

Dok neka popularna pića posle večere, poput alkohola i gaziranih napitaka, mogu doprineti povišenom krvnom pritisku, druga mogu podržati njegovo održavanje u zdravim granicama i doprineti zdravlju srca.

Evo koje se piće izdvaja kao dobar izbor posle večere ako imate visok krvni pritisak.

Zašto se čaj od hibiskusa izdvaja kao dobar napitak za visok pritisak

Čaj od hibiskusa, poznat i kao kiseli čaj, napitak je karakterističnog kiselkastog ukusa koji se pravi od cvetova biljke hibiskus. Ovaj čaj rubincrvene boje bogat je snažnim antiinflamatornim i antioksidativnim jedinjenjima, uključujući vitamin C i polifenole.

Smatra se da jedinjenja iz čaja od hibiskusa mogu doprineti snižavanju krvnog pritiska tako što opuštaju krvne sudove i poboljšavaju protok krvi.

Takođe, hibiskus može uticati na aktivnost enzima koji konvertuje angiotenzin (ACE), a koji učestvuje u sužavanju krvnih sudova i regulaciji krvnog pritiska. Smanjenje aktivnosti ovog enzima može doprineti opuštanju krvnih sudova i boljem protoku krvi.

Pregled istraživanja iz 2022. godine pokazao je da preparati od hibiskusa, uključujući čaj i suplemente, mogu pomoći u snižavanju sistolnog krvnog pritiska, pri čemu su veća smanjenja zabeležena kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom.

Pored potencijalnog efekta na krvni pritisak, čaj od hibiskusa može doprineti smanjenju upale, kao i povoljno uticati na nivo holesterolai šećera u krvi, što ga čini zanimljivim izborom za zdravlje srca.

Još jedna njegova prednost je to što ne sadrži kofein, pa može da se pije i u večernjim satima bez uobičajenog rizika od ometanja sna koji postoji kod kofeinskih napitaka.

Pored efekta na krvni pritisak, čaj od hibiskusa može doprineti smanjenju upale, kao i povoljno uticati na nivo holesterola i šećera u krvi, što ga čini zanimljivim izborom za zdravlje srca Foto: Shutterstock

Ostala pića koja mogu biti dobar izbor

Iako se čaj od hibiskusa izdvaja kao jedan od boljih napitaka za zdravlje srca u večernjim satima, postoji još nekoliko opcija koje mogu da se uklope u zdravu rutinu.

Vrući kakao:Kakao napravljen od nezaslađenog kakao praha bogat je antioksidativnim i antiinflamatornim jedinjenjima. Ona mogu doprineti opuštanju krvnih sudova i povoljno uticati na krvni pritisak. Važno je birati kakao sa malo dodatog šećera.

Sok od cvekle:Cvekla je bogata nitratima koje organizam pretvara u azot-monoksid. On pomaže opuštanju krvnih sudova i poboljšanju protoka krvi. Istraživanja pokazuju da sok od cvekle može značajno smanjiti sistolni krvni pritisak kod osoba sa hipertenzijom.

Sok od nara:Sok od nara bogat je polifenolnim antioksidansima i kalijumom. Neka istraživanja pokazuju da njegovo konzumiranje može doprineti smanjenju i sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska.

Zeleni čaj bez kofeina: Zeleni čaj sadrži antioksidanse, poput epigalokatehin galata (EGCG), koji imaju antioksidativno i antiinflamatorno dejstvo. Verzija bez kofeina može biti pogodnija za večernje sate.

Šta još možete da uradite kako biste snizili krvni pritisak

Pored izbora odgovarajućih napitaka, postoje i druge navike koje mogu pomoći u kontroli krvnog pritiska i očuvanju zdravlja srca. Među njima su zdrava ishrana bogata voćem, povrćem i mahunarkama, redovna fizička aktivnost i održavanje zdrave telesne težine.

Cvekla je bogata nitratima koje organizam pretvara u azot-monoksid. On pomaže opuštanju krvnih sudova i poboljšanju protoka krvi Foto: Shutterstock

Evo još nekoliko dokazanih načina za kontrolu visokog krvnog pritiska:

Prestanite da pušite: Pušenje vremenom oštećuje i sužava krvne sudove, što može dovesti do porasta krvnog pritiska. Istovremeno povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Povećajte fizičku aktivnost:Redovno vežbanje može pomoći u snižavanju krvnog pritiska i poboljšanju opšteg kardiovaskularnog zdravlja. Fizička aktivnost može doprineti i gubitku viška kilograma.

Vodite računa o telesnoj težini: Višak telesne masti može povećati rizik od visokog krvnog pritiska i nepovoljno uticati na nivo masnoća u krvi.

Smanjite stres: Hronični stres može uticati na krvni pritisak. Tehnike poput vežbi disanja, meditacije, fizičke aktivnosti i postavljanja zdravih granica mogu pomoći u njegovom upravljanju.