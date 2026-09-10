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Prijave za besplatne preglede otvorene su od 10. do 15. septembra na sajtu MediGroup-a, a pregledi će biti organizovani širom Srbije za građane kod kojih bude identifikovan kardiovaskularni rizik.

Beograd, 10. septembar 2026. - U Opštoj bolnici MediGroup otvoren je Centar za srce, koji pacijentima na jednom mestu omogućava sveobuhvatnu kardiološku brigu od prevencije i dijagnostike do interventnog i bolničkog lečenja.

U okviru Centra pacijentima je dostupan iskusan kardiološki tim 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, uz kompletnu kardiološku dijagnostiku i mogućnost bolničkog lečenja. Posebno važan deo kapaciteta Opšte bolnice MediGroup predstavlja angio-sala najnovije generacije, u kojoj se izvode koronarografije, perkutane koronarne intervencije sa ugradnjom stenta, balon angioplastike, ugradnje pejsmejkera i druge interventne procedure.

Otvaranjem Centra za srce MediGroup dodatno objedinjuje postojeću ekspertizu, stručni tim, savremenu dijagnostiku i mogućnosti interventnog lečenja, sa ciljem da pacijent u okviru iste bolnice ima jasan i povezan put - od prve procene do odgovarajućeg lečenja.

„Centar za srce otvaramo sa jasnim ciljem da pacijentima obezbedimo kontinuitet kardiološke brige u okviru jednog sistema. Kod bolesti srca pravovremena reakcija može da napravi veliku razliku, ali je podjednako važno da reagujemo i pre nego što se pojave ozbiljni simptomi. Zato smo odlučili da otvaranje Centra obeležimo i preventivnom akcijom kroz koju će 200 građana sa kardiovaskularnim rizikom dobiti besplatne preventivne preglede“, izjavila je Marijana Vasilescu, CEO MediGroup sistema. Otvorene prijave za 200 besplatnih preventivnih pregleda Tim povodom, a u susret Svetskom danu srca, koji se obeležava 29. septembra, MediGroup pokreće preventivnu akciju tokom koje će 200 građana sa identifikovanim kardiovaskularnim rizikom dobiti besplatan preventivni pregled. Prijave su otvorene od 10. do 15. septembra na sajtu MediGroup-a, gde građani popunjavaju online upitnik za procenu kardiovaskularnog rizika.

Foto: Magnific

Na osnovu rezultata upitnika, na preventivne preglede biće pozvani građani kod kojih bude identifikovan rizik od kardiovaskularnih bolesti. Online upitnik služi za procenu rizika i ne predstavlja medicinsku dijagnozu niti zamenu za pregled lekara. Pregledi će biti realizovani od 22. do 24. septembra u MediGroup domovima zdravlja širom Srbije, a obuhvatiće osnovna merenja, EKG, laboratorijske analize i pregled lekara opšte medicine. „Kod kardiovaskularnih bolesti jedan od najvećih izazova jeste to što važni faktori rizika mogu dugo postojati bez jasnih simptoma. Povišen krvni pritisak, holesterol ili šećer u krvi često ne daju tegobe zbog kojih bi se čovek odmah obratio lekaru, ali vremenom mogu značajno povećati verovatnoću razvoja kardiovaskularnih bolesti. Zato je važno da o zdravlju srca ne počnemo da razmišljamo tek kada se pojave simptomi. Preventivna procena omogućava nam da kardiovaskularni rizik prepoznamo na vreme i da osobu, kada je potrebno, usmerimo na dalje praćenje i odgovarajuću dijagnostiku“, istakao jemr sci. med. Bojan Ilisić, interventni kardiolog i načelnik Centra za srce Opšte bolnice MediGroup.

Koliko je prevencija važna pokazuju i najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bolesti sistema krvotoka, među kojima su i kardiovaskularna oboljenja, bile su vodeći uzrok smrti u Srbiji tokom 2025. godine. Od njih su umrle 44.603 osobe, odnosno 46,8 odsto svih umrlih.

Foto: Magnific





Cilj inicijative je da kroz konkretan doprinos zajednici dodatno podigne svest o značaju prevencije i ranog prepoznavanja kardiovaskularnog rizika, podstakne građane da na vreme obrate pažnju na faktore rizika i učine prvi korak ka očuvanju zdravlja srca.