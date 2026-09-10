Gastroenterolog dr Alison Šnajder objašnjava šta može da bude uzrok učestalog podrigivanja i kako ga možete konttrolisati.

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Određena hrana i piće, brza konzumacija hrane, ali i problemi sa varenjem neki su od mogućih uzroka učestalog podrigivanja. Stručnjaci kažu da je ova neprijatna pojava način na koji se organizam oslobađa viška gasova. Povremeno podrigivanje potpuno je normalno i uglavnom nije razlog za brigu. Gastroenterolog dr Alison Šnajder objašnjava šta može da bude uzrok učestalog podrigivanja i kako ga možete konttrolisati.

Šta izaziva preterano podrigivanje?

Normalno je da se nakon obroka u želucu nakupi određena količina gasova. Oni nastaju tokom varenja, ali i zbog vazduha koji gutamo dok jedemo i pijemo. Prema rečima dr Šnajder, podrigivanje do četiri puta nakon obroka smatra se uobičajenim.

Ako podrignete znatno više od toga, uzrok može biti jedna od sledećih navika ili tegoba.

Prebrza konzumacija hrane

Dok jedete ili pijete, prirodno je da progutate određenu količinu vazduha. Međutim, ako hranu jedete prebrzo ili je praktično „gutate“, verovatno ćete uneti u organizam znatno više vazduha.

- Vazduh koji na ovaj način unesemo u organizam mora nekako i da izađe, zbog čega dolazi do češćeg podrigivanja - objašnjava dr Šnajder.

Vazduh koji na ovaj način unesemo u organizam mora nekako i da izađe Foto: Profimedia

Gazirana pića

Mehurići u gaziranim sokovima, mineralnoj vodi i pivu zapravo su gas. Zato nije iznenađujuće što gazirana pića mogu da izazovu podrigivanje.

Kada pijete ove napitke, gas se nakuplja u želucu, a organizam ga na kraju izbacuje podrigivanjem.

- Gazirana pića jedan su od najčešćih razloga zbog kojih ljudi podriguju - kaže dr Šnajder.

Žvake i tvrde bombone

Žvake često dovode do neprijatnog podrigivanja, zato što prilikom žvakanja gutate veće količine dodatnog vazduha. Sličan efekat izaziva i sisanje tvrdih bombona.

Pijete na slamku

Ovo je još jedan od načina na koji neprimetno možete da unesete dodatne i veće količine vazduha u sistem za varenje. Razlog je negativan pritisak koji se stvara u ustima tokom korišćenja slamke, zbog čega može da dođe do gutanja vazduha.

Pušite

Pušenje takođe može povećati količinu progutanog vazduha i izazvati podrigivanje.

Određene namirnice

Ponekad i ono što se nalazi na tanjiru može doprineti stvaranju dodatnih gasova i češćem podrigivanju. Okidači se razlikuju od osobe do osobe, ali neke namirnice češće se povezuju sa stvaranjem gasova.

Među njima su: pasulj, brokoli, kupus, mlečni proizvodi.

Okidači se razlikuju od osobe do osobe, ali neke namirnice češće se povezuju sa stvaranjem gasova Foto: Shutterstock

Stres i anksioznost

Kada ste pod stresom ili osećate anksioznost, možete nesvesno gutati više vazduha nego inače. To je posebno moguće ako ubrzano dišete, često uzdišete ili brzo govorite.

Dodatna količina vazduha može da se nakupi u želucu, a zatim da se oslobodi kroz podrigivanje. Stres takođe može učiniti da probavne tegobe osećate intenzivnije, zbog čega podrigivanje može delovati učestalije ili izraženije.

Bolesti i poremećaji sistema za varenje

Učestalo podrigivanje ponekad može biti simptom nekog zdravstvenog problema. Na primer, kod refluksa kiseline sadržaj želuca vraća se u jednjak, a uz gorušicu se može javiti i podrigivanje. Sa učestalim podrigivanjem mogu biti povezani i dispepsija, odnosno otežano ili poremećeno varenje, gastritis, odnosno upala sluzokože želuca, infekcija bakterijom Helicobacter pylori (H. pylori), sindrom iritabilnog creva, čir na želucu.

Učestalo podrigivanje nekada je posledica infekcije heliko bakterijom Foto: Shuterstock

Kako da kontrolišete podrigivanje?

Ako želite da smanjite učestalo podrigivanje, počnite od navika povezanih sa jelom i pićem. Dr Šnajder preporučuje da sporije konzumirate hranu, smanjite unos gaziranih pića, izbegavate žvake i tvrde bombone, ne pijete na slamku, izbegavate hranu za koju primetite da izaziva simptome, prestanete da pušite. Savet je i da se posle jela lagano krećete, na primer prošetate, kako biste olakšali varenje i smanjili nakupljanje gasova.

Ako često podrigujete i istovremeno imate druge probleme sa varenjem, nemojte ih zanemarivati, napominje dr Šnajder.