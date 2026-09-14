Bol u kolenima pri penjanju uz stepenice može biti povezan sa različitim stanjima, uključujući osteoartritis, probleme sa čašicom, tetivama ili meniskusom

Slušaj vest

Problemi sa kolenima više nisu zdravstveni problem samo starijih osoba; čak ih imaju i mladi ljudi. Ako vas kolena bole dok se penjete stepenicama, pročitajte ovaj članak da biste saznali šta lekar ima da kaže.

Penjanje uz stepenice može izgledati kao jednostavna svakodnevna aktivnost, ali ono značajno opterećuje mišiće i zglobove oko kolena. Ako redovno osećate bol dok se penjete uz stepenice, to može biti znak da je nešto u ili oko kolena iritirano. Lokacija i vrsta bola mogu dati naznake o mogućem uzroku.

Patelofemoralni bol

Patelofemoralni bol je jedan od najčešćih uzroka bola oko prednjeg dela kolena. Javlja se oko ili iza čašice kolena i često se pogoršava pri penjanju uz stepenice, čučanju, klečanju ili dužem sedenju sa savijenim kolenom.

Patelofemoralni bol je jedan od najčešćih uzroka bola oko prednjeg dela kolena Foto: Shutterstock

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Aktuelni izveštaj o fizikalnoj medicini i rehabilitaciji“, može se razviti postepeno bez veće povrede. Slabost mišića butine ili kuka, naglo povećanje fizičke aktivnosti, loša kontrola mišića i određeni pokreti stopala mogu doprineti povećanom stresu oko čašice kolena.

Bol se može osećati kao tup bol, pritisak ili oštra nelagodnost, posebno pri višestrukom savijanju kolena.

Osteoartritis kolena

Osteoartritis se javlja kada se tkiva unutar zgloba postepeno menjaju i mogu izazvati bol, ukočenost i smanjenu pokretljivost. Koleno je jedan od zglobova koji su najčešće pogođeni.

Osteoartritis kolena može izazvati da aktivnosti kao što su hodanje, penjanje uz brda i korišćenje stepenica budu bolne. Neki ljudi mogu takođe iskusiti ukočenost, otok, osetljivost ili osećaj grebanja u zglobu.

Starost je jedan od faktora rizika, ali osteoartritis kolena nije samo stanje koje pogađa starije osobe. Prethodne povrede, prekomerna težina i drugi faktori takođe mogu povećati rizik.

Slabi mišići butina ili kukova

Vaše koleno ne radi izolovano. Mišići oko butina i kukova pomažu u kontroli pokreta i apsorbuju deo sila koje se primenjuju na koleno.

Ako su ovi mišići slabi ili loše kondicionirani, veći stres može biti stavljen na koleno tokom aktivnosti koje zahtevaju ponovljeno savijanje i ispravljanje, uključujući penjanje uz stepenice.

Bol u kuku može biti posledica problema sa zglobom, mišićima, tetivama ili povrede Foto: Shutterstock

Ovo je posebno važno ako ste nedavno postali manje aktivni ili ste iznenada povećali svoju rutinu vežbanja. Jačanje mišića oko kuka i kolena je važan deo upravljanja mnogim oblicima bolova u kolenu.

Problemi sa patelarnom tetivom

Patelarna tetiva povezuje čašicu kolena sa potkolenicom. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Granice u medicini“, ponovljeni stres na ovu tetivu može izazvati patelarnu tendinopatiju, ponekad nazvanu „skakačko koleno“.

Bol se obično oseća odmah ispod čašice kolena i može se pogoršati tokom aktivnosti koje više puta opterećuju koleno, kao što su penjanje uz stepenice, trčanje ili skakanje. Češći je kod ljudi koji se bave aktivnostima koje više puta opterećuju tetivu.

Povreda meniskusa

Meniskus je hrskavica koja deluje kao jastučić između butne kosti i potkolenice. Meniskus može biti povređen tokom pokreta uvijanja ili može vremenom razviti degenerativne promene.

Problem sa meniskusom može izazvati bol duž unutrašnje ili spoljašnje strane kolena. Takođe se može javiti otok, kliktanje, otežano potpuno pomeranje kolena ili osećaj da se zglob zaključava.

Ako je bol povezan sa stepenicama počeo nakon pada, uvijanja ili sportske povrede, trebalo bi uzeti u obzir meniskus ili drugi problem mekog tkiva.

Naglo povećanje aktivnosti

Ponekad koleno boli jednostavno zato što je od njega traženo da uradi više nego što je trenutno spremno.

Početak novog treninga, povećanje trčanja ili hodanja, početak vežbi sa stepovima ili iznenadno penjanje uz stepenice može povećati opterećenje kolena. Ovo može iritirati tkiva oko čašice kolena i dovesti do bola.

Bol u kolenu je jedna od najčešćih zdravstvenih tegoba koja pogađa osobe svih uzrasta i načina života Foto: Shutterstock

Patelofemoralni bol, posebno, može se javiti nakon nagle promene nivoa aktivnosti. Postepeno povećavanje vežbanja i omogućavanje dovoljno vremena za oporavak može pomoći u smanjenju nepotrebnog naprezanja.

Prethodna povreda kolena

Stara povreda kolena ponekad može nastaviti da utiče na to kako se zglob kreće i nosi težinu. Prethodne povrede ligamenata, hrskavice, tetiva ili čašice kolena mogu doprineti bolu tokom aktivnosti koje stavljaju veće opterećenje na koleno.

Čak i ako se povreda dogodila pre nekoliko meseci ili godina, ponavljajući bol, otok, nestabilnost ili smanjena pokretljivost ne treba jednostavno ignorisati.

Kada posetiti lekara

Povremena blaga nelagodnost kolena može se poboljšati promenom aktivnosti i odgovarajućim vežbama. Međutim, uporan ili pogoršan bol zahteva medicinsku procenu.

Potražite stručni savet ako vam je koleno značajno otečeno, više puta popušta, blokira se, ne može da podnese težinu ili ako se nakon povrede javi jak bol.